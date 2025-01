Căn Hộ Chung Cư Tiếp Tục Chiếm Sóng Thị Trường BĐS 6 Tháng Cuối Năm?

Dự báo căn hộ chung cư sẽ tiếp tục là loại hình dẫn sóng thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm cả về thanh khoản và giao dịch của thị trường.

Cũng theo bà Miền, thanh khoản của thị trường trong 3 tháng vừa qua tập trung chính ở căn hộ chung cư khi hơn 70% lượng giao dich đến từ phân khúc này. Các dự án căn hộ chung cư mở bán đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt, đặc biệt là các dự án tại khu vực miền Bắc. Trên thị trường sơ cấp, căn hộ chung cư có giá bán từ 50 triệu đồng/m2 có kết quả giao dịch tốt nhất, chiếm tỷ trọng trên 40%. Giá bán sơ cấp tiếp tục tăng, do nguồn cung mới hầu hết được hoàn thiện và định vị ở mức tiêu chuẩn cao. Một số dự án căn hộ chung cư phân khúc trung cấp cũng tăng giá từ 3-5% do nguồn cung phân khúc này ngày càng khan hiếm. Với thị trường thứ cấp ở Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư đã bắt đầu ổn định sau thời gian tăng trưởng nóng. Tại TP.HCM, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp đi ngang, tăng nhẹ.

Bà Phạm Thị Miền cũng cho biết, từ cuối năm 2023, mức tăng trưởng giá bán của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đã bắt đầu tăng và vượt qua mức tăng giá của thị trường TP.HCM. Tính đến quý 2/2024, giá bán trung bình thị trường sơ cấp của căn hộ chung cư Hà Nội gần tiệm cận mức 60 triệu đồng/m2. Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá bán căn hộ thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận mức tăng vượt bậc với 58% so với kỳ gốc, hơn gấp đôi so với tỷ lệ tăng (27%) của giá bán căn hộ của thị trường TP.HCM so với kỳ gốc.