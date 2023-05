Căn hộ hạng C: Cuộc rượt đuổi giữa các doanh nghiệp

Kế hoạch "tấn công" thị trường

Theo thống kê của Công ty Cushman & Wakefield Việt Nam, tại Tp.HCM, trong ba phân khúc căn hộ thì hạng C có số lượng giao dịch cao nhất với 85% căn hộ được hấp thụ trong quý IV/2012, với mức giá dao động từ 10,8 – 27,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT).

Ngoài ra, đây cũng là sản phẩm cốt lõi tung ra thị trường trong quý IV, chiếm đến 67% tổng nguồn cung. Dù đã có không ít dự báo về những khó khăn trong việc giải quyết đầu ra cho căn hộ hạng C, bởi sự tham gia của nhiều nhà phát triển bất động sản cả trong và ngoài nước, nhưng kế hoạch kinh doanh của nhiều DN cho thấy sẽ có không ít dự án nhà ở dạng này tham gia vào thị trường năm 2013.

Sẽ có cuộc cạnh tranh về giá trong thị trường căn hộ hạng C.

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh tiết lộ, vừa hoàn tất việc mua lại hai dự án căn hộ chung cư tại quận Thủ Đức và Gò Vấp. Dù không công bố giá trị hai thương vụ trên, nhưng đại diện Đất Xanh cho biết, vào quý III hoặc quý IV/2013, sản phẩm thuộc hai dự án dành cho người có thu nhập trung bình này sẽ được chào bán.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Nam Long cũng cho hay, vào khoảng quý II/2013, họ sẽ tiếp tục triển khai và chào bán căn hộ của dự án E-Home 4 (tại Thuận An, Bình Dương), bên cạnh hạng mục nhà phố vườn (đã mở bán năm 2012). Ngoài ra, tùy vào điều kiện thị trường, Nam Long cũng sẽ xây thêm 3 hoặc 5 block căn hộ E-Home 3 tại quận Bình Tân, Tp.HCM.

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuducHouse) cho biết, sau Tết Quý Tỵ, công ty sẽ xem xét kế hoạch xây hai block chung cư thuộc Khu đô thị mới Bình Chiểu (gần chợ nông sản Thủ Đức).

– Tính đến cuối năm 2012, tổng nguồn cung căn hộ tại Tp.HCM khoảng 60.100 căn hộ từ 223 dự án. Nguồn cung tăng đáng kể trong quý IV/2012, với 11 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 3.276 căn hộ (theo DTZ Việt Nam).

– Tỷ lệ hấp thụ căn hộ hạng A, B và trong quý IV/2012 lần lượt là 2%, 4% và 10%. Giá căn hộ (đã bao gồm VAT) hạng A dao động từ 34,6 – 92,3 triệu đồng/m2 (tương đương 1.656 USD – 4.418 USD/m2), giảm 1 điểm phần trăm so với quý III/2012; giá căn hộ hạng B từ 17,5 – 85,1 triệu đồng/m2 (tương đương 840 – 4.073 USD/m2) – không đổi theo quý; giá căn hộ hạng C từ 10,8 – 27,6 triệu đồng/m2 (tương đương 521- 1.322 USD/m2) – không đổi so với quý trước (theo Cushman & Wakefield Việt Nam).

Chào bán căn hộ 450 – 500 triệu đồng

Nguồn cung căn hộ được ghi nhận vẫn tiếp tục tăng tại Tp.HCM. Những khảo sát của Công ty DTZ Việt Nam cho thấy, tính đến cuối năm 2014, nếu tất cả các dự án đang triển khai đều hoàn thành theo đúng tiến độ, sẽ có thêm 40.000 căn hộ được đưa vào thị trường. Tuy nhiên, phía người mua thì vẫn có tâm lý chờ đợi các đợt giảm giá và những chính sách tích cực từ phía Chính phủ (thuế, hỗ trợ lãi suất…).

Với áp lực lớn về cung, các hãng tư vấn dự đoán giá bán sẽ tiếp tục giảm. Ông Lê Chí Hiếu, Công ty ThuducHouse cho rằng, DN sẽ chịu áp lực lớn về giá trong năm 2013 vì nhiều nhà phát triển tham gia vào phân khúc này, cộng với số DN xin chuyển đổi dự án từ thương mại sang nhà xã hội cũng tạo nên sức ép lớn cho các DN còn lại.

Như vậy, thị trường căn hộ hạng C năm 2013 sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh giá giữa các dự án mới tham gia thị trường, các dự án đang chào bán (sẽ có khả năng giảm giá như năm 2012) và nhà xã hội.

Nói về "cuộc đua" trong phân khúc nhà ở trung bình, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Long cho rằng: "Khách hàng là người tạo ra lợi thế so sánh cho các dự án".

Cũng theo ông Trân, năm 2013, Nam Long sẽ tung ra thị trường căn hộ 450 triệu đồng thuộc dự án E-Home 4 (diện tích từ 40m2). Đây là mức dựa trên các khảo sát về nhu cầu nhà ở và khả năng của cán bộ, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Nam Long sẽ tiếp tục xây dựng các block chung cư thấp tầng để đảm bảo về mặt tiến độ giao nhà và tránh các rủi ro về giá cũng như không sợ bị chôn vốn. Đồng thời, để đảm bảo giá chào bán cạnh tranh, Công ty sẽ khống chế mức phí dành cho các sàn phân phối sản phẩm từ 1,5 – 2% (thay vì 5 – 10%), điều này giúp người mua cuối cùng trả số tiền vừa phải.

Không riêng Nam Long, mới đây ông Lê Chí Hiếu cũng tiết lộ, đối với dự án căn hộ chung cư Bình Chiểu, ThuducHouse sẽ phát triển dạng trung bình thấp với mức giá bình quân từ 500 – 600 triệu đồng/căn. Song, với những dự án căn hộ công ty đang kinh doanh, có giá từ 16 – 18 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT) sẽ không giảm giá vì đây đã là mức không có lợi nhuận.

Giá giảm là điều không vui với các nhà phát triển nhưng lại là tin tốt với những ai có nhu cầu sở hữu nhà. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành cảnh báo, đối với những dự án đang trong quá trình xây dựng nhưng giảm giá mạnh so với giá chào bán thì người mua cần cẩn trọng về phần hoàn thiện của công trình.