Cần thận trọng với vốn vay ngân hàng

Chỉ nên vay mua nhà để ở Các chuyên gia cũng khuyến cáo người vay cần nghiên cứu kỹ các gói ưu đãi của NH, do thực tế không hấp dẫn như quảng cáo. Một chuyên gia cho rằng do người mua căn hộ không vay ngay mà sau khi đóng ít nhất là 30% giá trị căn hộ bằng vốn tự có, nên có thể 3-4 tháng nữa mới phải vay. Khi đó nếu lãi suất biến động theo chiều hướng tăng, người mua nhà dù không muốn cũng phải vay do đã lỡ đóng hơn 30% giá trị căn hộ. Do đó, vị chuyên gia này cho rằng, khách vay mua nhà lúc này phải xác định tư tưởng là mua ở hoặc đầu tư dài hạn, chứ không thể bán sang tay như trước.