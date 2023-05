Cần tỉnh táo khi mua nhà "xả hàng"

Những ngày qua, thị trường địa ốc trên địa bàn Tp.HCM đã chứng kiến việc các doanh nghiệp bất động sản liên tục thông báo hạ giá bán các dự án, khu căn hộ. Trước tình hình ảm đạm của thị trường bất động sản thì hành động này được xem là nhằm giúp các doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn, chấp nhận chịu lỗ để thu hối vốn. Một mặt bằng giá bất động sản mới đang được thiết lập để người dân có nhiều cơ hội hơn trong việc sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, trước việc có quá nhiều dự án hạ giá, khách hàng cần phải tỉnh táo trong quyết định của mình.

Ảnh minh họa

Cuối tháng 8 vừa qua, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã làm nóng thị trường bất động sản khi thông báo hạ giá bán cho 2 dự án của mình. Đầu tiên là dự án Hoàng Anh Thanh Bình, nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 với mức giá khoảng 40 triệu đồng/ mét vuông nay giảm xuống 50% tức còn khoảng 20 triệu đồng/m2. Dự án thứ 2 là Hoàng Anh River View tọa lạc tại phường Thảo Điền, quận 2. Tuy nhiên việc hạ giá bán dự án này lại do Công ty Đại Tín Á Châu và An Bình Land – hai nhà đầu tư thứ cấp tiến hành. Giá bán sẽ hạ từ 28 triệu xuống còn 18,1 triệu đồng mỗi m2, giảm 30% so với đợt giảm giá đầu tiên vào năm 2009. Bên cạnh đó là hàng loạt các dự án khác cũng đang giảm giá như dự án chung cư Nguyễn Thượng Hiền (quận Gò Vấp), The Harmona, Âu Cơ Tower (quận Tân Bình) với mức giảm từ 5 đến 12%. Như vậy đối với những người thực sự có nhu cầu mua nhà tại thời điểm này thì đây là thông tin đáng được quan tâm. Chị Lan Trinh khách hàng giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản Hưng Thịnh, quận 3 cho biết: Việc các doanh nghiệp hạ giá, bán các dự án căn hộ là hợp lý. Vì nếu họ cứ giữ giá bán quá cao thì sẽ rất khó đối với người có nhu cầu muốn mua nhà. Đó là một hành động rất cần thiết.

Việc các doanh nghiệp bất động sản lần lượt hạ giá bán, chấp nhận lỗ vốn được các chuyên gia kinh tế nhận định là một việc bắt buộc phải tiến hành để mong tồn tại được trong thời điểm khó khăn. Thực tế là thời gian qua, thị trường địa ốc đã lâm vào tình cảnh hết sức ảm đạm do ảnh hưởng chung từ nền kinh tế. Sức mua giảm sút mạnh khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng ế ẩm, thậm chí là lỗ vốn để rồi đi đến phá sản. Ông Nguyễn Văn Đực – Giám đốc Công địa ốc Đất Lành cho biết: Phần đông các dự án có giá bán quá cao, diện tích quá lớn dẫn đến hàng tồn quá nhiều. Hiện khoảng 100 ngàn căn hộ không thể bán được. Nay vì cần tiền trả lãi, cần tiền để đầu tư xây dựng, cần tiền để điều hành công ty nên buộc lòng phải bán lỗ. Thậm chí nhiều doanh nghiệp chẳng những bán căn hộ giá rẻ mà còn bán cả dự án để tồn tại hoặc thoát ra khỏi áp lực tiền mặt.

Hạ giá bán là yếu tố quan trọng để kích thích tâm lý tiêu dùng của khách hàng đồng thời giúp doanh nghiệp bất động sản có cơ hội giải phóng hàng tồn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thì người tiêu dùng cần phải hết sức bình tĩnh khi quyết định chọn mua các dự án. Hiện nay, khó khăn đang đè lên vai các nhà đầu tư cho nên họ sẽ ra sức lôi kéo khách hàng bằng mọi cách dễ dẫn đến việc xem nhẹ chất lượng công trình. Vậy nên điều quan trọng là khách hàng cần phải tìm hiểu kỹ về dự án mình định mua trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cho biết: "Chúng ta cần có các tiêu chí để không bị nhầm lẫn khi chọn sản phẩm. Trước hết, đó là tính pháp lý của dự án, tức là người mua căn hộ hoặc dự án phải được cấp chủ quyền. Yếu tố thứ 2 là chúng ta phải xem sản phẩm đó đã được thi công hoàn chỉnh chưa, việc thi công hoàn chỉnh căn hộ là điều bắt buộc bởi nếu không sẽ gặp những công trình dở dang thiệt hại cho người mua. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần hết sức chú ý là vị trí dự án có phù hợp hay không và tính chất thân thiện với môi trường".

Nhìn vào bức tranh tổng thể thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm thì có thể thấy việc hạ giá chắc chắn sẽ còn tiếp tục diễn biến mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Bởi lẽ đây là phương thức có thể nói là hữu hiệu nhất để giúp doanh nghiệp tồn tại và thoát khỏi áp lực tiền mặt vô cùng khó khăn trong thời điểm hiện nay. Song trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ bắt đầu có sự phân khúc rõ ràng hơn, các nhà đầu tư sẽ đưa ra nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng như phân khúc nhà giá thấp, phân khúc nhà trung bình và phân khúc nhà cao cấp tùy theo sở thích và khả năng của mỗi người.

Chỉ trong khoảng 1 tháng trở lại đây, tình hình mua bán dự án, mua bán doanh nghiệp nở rộ một cách công khai. Tình hình mua bán dự án ào ạt mở đầu cho việc mua bán dự án bùng nổ và giảm giá bùng nổ. Như vậy nó sẽ quyết liệt từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài đến 2013.

Việc giảm giá bất động sản tại Tp.HCM trong thời gian qua là phù hợp với thực tiễn, dần đưa giá nhà đất tiệm cận với giá trị thực, giúp cho người có nhu cầu sở hữu nhà có điều kiện để mua với giá phù hợp. Đồng thời đây cũng là cơ hội để thanh lọc các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, từ đó, các doanh nghiệp có năng lực sẽ cung ứng cho thị trường những sản phẩm cạnh tranh về chất lượng và giá cả, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường./.

(Theo VOV)