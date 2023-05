Việt Nam từ lâu đã được xem là một ngôi sao đang lên của châu Á, là quốc gia tăng trưởng nhanh thứ ba châu Á với tốc độ 6.7% trong năm 2015, chỉ đứng sau Ấn Độ và Trung Quốc. Sự phát triển tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM. Điều này làm số lượng tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng.

Mới đây, công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) cho biết “tầng lớp trung và thượng lưu” với mức thu nhập từ 714 USD/tháng ở Việt Nam sẽ tăng lên mức 33 triệu người trong thời gian 2014 – 2020. Trong khi đó, công ty nghiên cứu thị trường Nielson ước tính rằng dân số thuộc tầng lớp trung lưu của Việt Nam sẽ đạt mức 44 triệu người vào năm 2020, và 95 triệu người vào năm 2030.



Càng có nhiều tiền, người Việt càng chuộng BĐS. Ảnh minh họa

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp giàu có thì nhu cầu đầu tư của họ cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, những kênh đầu tư được ưa chuộng những năm trước đây như chứng khoán, vàng hay ngoại tệ lại không phải là kênh đầu tư hấp dẫn trong một hai năm qua.

Khảo sát về xu hướng lựa chọn tài sản đầu tư được thực hiện trong năm 2016 của CTCK Kỹ thương (TCBS) mới đây đã cho biết chứng khoán chỉ xếp vị trí thứ 3 trong mắt giới đầu tư Việt, đứng sau BĐS cho thuê và BĐS mua.

Nhận định về vấn đề này, Giám đốc điều hành CBRE ông Marc Townsend cũng từng phải công nhận rằng: "Ở các thị trường nước ngoài, người ta mua chứng khoán nhiều hơn BĐS. Nhưng ở Việt Nam người dân thích đầu tư BĐS hơn là bỏ tiền vào các quỹ đầu tư hay chứng khoán”.

Do đó, khi tầng lớp trung lưu ngày càng tăng lên chóng mặt cũng là lúc nhu cầu mua BĐS của người dân cũng dần lên cao. Ông Marc cho biết đã từng ở Việt Nam 14 năm, và lần đầu tiên ông thấy thị trường BĐS đang có biến động, tăng trưởng mạnh như vài năm trở lại đây. Sự trỗi dậy với bằng chứng là nhiều khoản vay từ ngân hàng đổ vào đất đai, nhiều hoạt động xây dựng Trung tâm thương mại, dự án nhà ở cao cấp, BĐS nghỉ dưỡng…

Số liệu của CBRE cho thấy số giao dịch BĐS thành công trong vài năm trở lại cao gấp 3 – 4 lần so với cách đây vài năm, thậm chí năm 2015 giao dịch BĐS còn đạt mức kỷ lục trong lịch sử, cao hơn thời kỳ sốt đất năm 2007.

Tỷ lệ giao dịch thành công trong năm 2016 vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, quý III có 6.800 căn mở bán thì có tới 5.279 căn hộ đã được bán ra, tăng 52% so với quý trước. Còn tại Tp.HCM, trong quý III có 8.016 căn hộ được mở bán, số căn hộ bán được đạt 7.811 căn, tăng 32% so với quý trước.

Các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng như căn hộ condotel, biệt thự, nhà liền kề, đất nền cũng đang được giao dịch với tốc độ khá cao khi giới nhà giàu săn lùng làm của để dành sinh lời dài hạn. Sức nóng của các phân khúc này có thể thấy rõ ở các thị trường như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng….

Thu nhập người dân và đầu tư BĐS đang tỷ lệ thuận với nhau, khi người dân có tiền, BĐS trở thành kênh đầu tư an toàn, bền vững. Chính vì vậy, với những dự báo về tầng lớp trung lưu tăng lên nhanh chóng cũng là một cánh cửa mở ra cho các doanh nghiệp BĐS tranh thủ cơ hội.