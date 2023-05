CBRE dự báo về thị trường BĐS Hà Nội năm 2013

Theo số liệu thống kê của CBRE, Hà Nội hiện còn tồn 20.500 căn hộ chung cư, là những căn hộ do các chủ đầu tư chào bán nhưng không tìm được người mua. Do vậy, sẽ mất từ 1,5 – 4 năm để tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho này, tùy thuộc vào khả năng phục hồi của thị trường. Kịch bản tốt là khi thị trường trở lại mức tiêu thụ khả quan của năm 2011, trong khi kịch bản xấu là thị trường duy trì mức tiêu thụ kém của năm 2012.

Bước sang năm 2013, CBRE kỳ vọng giá chào thứ cấp tiếp tục giảm 10%, tiếp nối mức giảm 15% trong năm 2012. Giao dịch sẽ vẫn ở mức thấp, tập trung chủ yếu ở các dự án có giá bán đặc biệt hấp dẫn so với đối thủ cạnh tranh và tiến độ xây dựng tốt. Các chủ đầu tư sẽ tiếp tục giảm giá chào do áp lực cạnh tranh, nhưng mức giảm phải lên tới 30% – 50% mức giá chào ban đầu mới hy vọng phát huy tác dụng. Do vậy, 2013 dự kiến sẽ còn là một năm đầy thách thức với các chủ đầu tư.

Tương tự như phân khúc chung cư, thị trường biệt thự, nhà liền kề trong các khu đô thị sẽ thuộc về người mua, với chủ yếu là người mua có nhu cầu ở thực sẽ tích cực tham gia thị trường. Những người mua này sẽ tìm đến những dự án đã hoàn thành thay vì những dự án trên giấy. Các căn biệt thự có giá dưới 10 tỷ đồng có thể sử dụng được ngay sẽ bán được do phù hợp mong muốn của người mua về chất lượng cũng như giá cả. Các chủ đầu tư vẫn ở lại thị trường sẽ thích nghi với điều kiện thị trường mới bằng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người mua cuối cùng.

Bất động sản Hà Nội được CBRE dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trong năm 2013

Văn phòng phía Tây cạnh tranh mạnh

Diện tích thực thuê mới trong năm 2012 rất ấn tượng ở mức 91.000 m2, mức cao thứ nhì trong 8 năm qua. Năm 2013, dự báo nguồn cung khá dồi dào và giá thuê tiếp tục giảm, vì vậy, khách thuê sẽ vẫn có ưu thế hơn khi đàm phán các hợp đồng thuê. Ngành dược phẩm, luật, điện tử viễn thông và các ngành dịch vụ hỗ trợ khác được dự đoán sẽ thay thế ngành tài chính và ngân hàng để trở thành nguồn khách thuê chủ yếu. Ngoài ra, các thương vụ chuyển nhượng dự án văn phòng sẽ phổ biến hơn bởi các chủ đầu tư sẽ tiếp tục tái cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.

Thị trường mặt bằng bán lẻ

Dự đoán thị trường sẽ đón nhận thêm khoảng 700.000 m2 mặt bằng bán lẻ trong năm 2013. Trong đó, hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall (Royal City và Times City) sẽ bổ sung thêm tổng cộng 460.000 m2 diện tích sàn. Hai dự án khổng lồ này dự đoán sẽ đánh bại các đối thủ khác về số lượt khách tới thăm quan và mua sắm, cũng như về sự đa dạng hóa cơ cấu khách thuê. Trong quý I/2013, Tràng Tiền Plaza, trung tâm thương mại hạng sang thực sự đầu tiên ở Hà Nội sẽ đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ có nhiều thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp và hạng sang hiện diện tại trung tâm thương mại này. CBRE dự đoán, nguồn cung bổ sung lớn như trên sẽ gây áp lực giảm giá chào thuê, đặc biệt là tại những dự án ngoài khu vực trung tâm.

Về mặt quan điểm và động thái của các nhà bán lẻ nước ngoài, đối với những nhà bán lẻ đã nghiên cứu kỹ và tin tưởng vào sự tăng trưởng của thị trường trong tương lai, họ sẽ bắt đầu đặt chân hoặc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hà Nội. Trong đó, những cửa hàng tiện ích và các khách thuê ẩm thực được kỳ vọng sẽ là những đối tượng tích cực nhất. Cùng với đó, các chuỗi siêu thị trong nước và quốc tế cũng sẽ cạnh tranh gay gắt hơn để tranh giành thị phần.

Căn hộ dịch vụ cho thuê sôi động về phía Tây

Năm 2013 kỳ vọng nhu cầu tăng đối với căn hộ cho thuê ở khu vực phía Tây vì nhiều văn phòng đang chuyển tới khu vực này, đặc biệt là nhu cầu cho các căn dưới 2.000 USD. Giá thuê nhiều khả năng giảm trong bối cảnh kinh tế khó khăn tiếp diễn. Về mặt vị trí, khu vực Tây Hồ sẽ tiếp tục hoạt động khả quan mặc dù đón nhận nguồn cung mới trong thời gian tới, trong khi các dự án cũ ở khu vực trung tâm sẽ chịu cạnh tranh với các dự án mới ở khu vực phía Tây.