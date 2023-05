CBRE: "Thị trường văn phòng Tp.HCM lộ dần gam màu sáng”

Theo báo cáo, cuối tuần qua cho thấy, nếu như trong năm 2012, thị trường văn phòng cho thuê ở Tp.HCM đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, thì bước sang năm 2013, phân khúc này đã có sự đổi chiều khá rõ.

Theo CBRE, tính đến quý III-2013, thị trường văn phòng Tp.HCM có 11 tòa nhà hạng A với tổng diện tích 329.931 m2, 54 tòa nhà hạng B với tổng diện tích 881.718 m2 và 266 dự án hạng C với tổng diện tích 2.123.086 m2.

Trong năm nay, có rất ít tòa nhà hạng A hoàn thành, kể cả trong trung tâm, cũng như khu vực ngoài trung tâm. Từ đầu năm, chỉ có 2 tòa nhà hạng A mới tại Tp.HCM được hoàn thành, trong đó, trong quý III-2013 có 1 dự án gia nhập thị trường là Lim Tower. Ngoài ra, thị trường cũng đón nhận thêm 1 tòa nhà hạng B và 2 tòa nhà hạng C tham gia trong quý này.

Giá chào thuê văn phòng hạng A và hạng B tại TP. HCM trong quý III-2013 tăng nhẹ

“Nhìn vào tình hình thực thế xây dựng tại Tp.HCM hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng, nguồn cung mặt bằng văn phòng tại Tp.HCM đang vượt mức cầu. Tuy nhiên, với việc tín dụng cho bất động sản bị thắt chặt, chỉ một số ít nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mới hoàn thiện dự án đúng tiến độ và như vậy, cũng chỉ có số ít dự án này có khả năng được đưa ra thị trường”, ông Greg Ohan, Giám đốc dịch vụ văn phòng Công ty CBRE nhận định.

Theo CBRE, diện tích thực thuê mới của văn phòng hạng A trong quý III-2013 là 12.000 m2, tăng 207,2% so với quý trước và tăng 104,1% theo năm. Trong khi diện tích hạng B được thuê mới trong quý là 20.802 m2, tăng 10,1% so với quý trước và tăng 220,1% theo năm. Tỷ lệ trống của các tòa nhà hạng A và B cũng giảm tương ứng 0,3 điểm phần trăm và 0,2 điểm so với quý trước và 3,5 điểm phần trăm và 0,3 điểm phần trăm theo năm.

Cùng với diện tích thuê mới tăng mạnh, giá chào thuê cũng tăng. Cụ thể, giá chào thuê trung bình của văn phòng hạng A tăng 3% so với quý trước và tăng 6,2% theo năm, lên mức 32,47 USD/m2/tháng, trong khi giá chào thuê trung bình của hạng B cũng tăng 3,2% so với quý trước và tăng 8,2% theo năm, lên 18,73 USD/m2/tháng. Những tòa nhà văn phòng có tỷ lệ lấp đầy cao đang tăng giá, trong khi các tòa nhà hạng A- hoặc B+ đang giữ giá ổn định.

Cũng theo CBRE, nhu cầu về diện tích văn phòng trung bình của khách thuê hiện nay khoảng từ 250 – 300 m2. Đối với nhu cầu thuê diện tích nhỏ và trung bình, thị trường vẫn có một số tòa nhà cho khách lựa chọn. Tuy nhiên, nếu khách thuê yêu cầu tòa nhà chất lượng cao và được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm thành phố thì hiện tại chỉ có 8 tòa nhà (trong đó có 5 tòa nhà hạng A và 3 tòa nhà hạng B), có thể cung cấp trên 1.000 m2 tại các tầng liên kế nhau. Ngoài ra, chỉ có 4 tòa nhà (gồm cả hạng A và B) tại trung tâm Tp.HCM có diện tích 1 sàn lớn hơn 1.000 m2. Điều này đồng nghĩa với việc, có rất ít lựa chọn cho các công ty lớn hoặc trung bình đang tìm kiếm những tòa nhà thương mại lớn, có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thống kê, Tp.HCM hiện có khoảng 175 tòa nhà văn phòng cho thuê mới thuộc tầm nhỏ và trung, 50% trong số này là của các công ty nhà nước và 50% còn lại được sử dụng cho nhu cầu của chủ đầu tư.

CBRE cho rằng, dù chúng ta thấy có khá nhiều công trình đang xây dựng tại trung tâm thành phố, nhưng thực tế, các công ty có kế hoạch mở rộng diện tích lớn và trung bình có rất ít lựa chọn. Từ nay đến hết năm, thị trường văn phòng Tp.HCM sẽ không đón nhận thêm nguồn cung mới nào ở 2 phân khúc hạng A và B. Tuy nhiên, trong năm 2014, khách thuê sẽ có cơ hội với 5 tòa nhà sắp hoàn thiện là SGGP Tower, Vietin Bank Tower, Vietcombank Tower, Viettel Tower và MB Sunny Tower (quý IV/2013).

CBRE đánh giá, thị trường văn phòng Tp.HCM tiếp tục ổn định trong năm 2013 và nửa đầu năm 2014.

“Giá chào thuê tại các tòa nhà điển hình với dịch vụ quản lý chất lượng sẽ vẫn hoạt động tốt, ngay cả khi nguồn cung mới sẽ tham gia thị trường trong vài quý tới, do nhu cầu về văn phòng chất lượng cao sẽ vẫn tiếp diễn”, ông Greg Ohan nhận định.