Chất lượng chung cư cũ: Nỗi lo thường trực của dân

Chung cư phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tâm trạng của họ càng bất an hơn khi có thông tin những ngôi nhà bốn, năm tầng bỗng nhiên bị nghiêng, đổ sập. Họ càng mong chờ đến ngày nhà của mình được cải tạo, xây dựng lại.

Nỗi lo ngày càng tăng

Sau sự việc nhà số 49 phố Huỳnh Thúc Kháng bị sập, rồi ngôi nhà trên phố Nguyễn Chí Thanh gần đó bị nghiêng, nhiều người dân sống ở những chung cư cũ, nguy hiểm lại càng lo. Hà Nội hiện có 456 chung cư cũ thuộc 23 khu tập thể lớn, với khoảng một triệu m2 sàn. Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết các chung cư này đã xuống cấp từ nhiều năm.

Khu chung cư ba tầng tại phường Nguyễn Trãi (quận Hà Ðông) có năm dãy nhà, trong đó các dãy A, B, C, D được đưa vào sử dụng từ năm 1976 và phần lớn đã được bán cho các hộ dân theo Nghị định 61/CP. Hiện nay, toàn khu có 232 hộ gia đình, với gần 1.000 nhân khẩu. Sau gần 40 năm sử dụng, hiện nay khu nhà xuống cấp. Tường nhà lở loét, vôi vữa bong tróc, lộ ra cả cốt thép han gỉ bên trong, cầu thang sứt sẹo… Hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thiếu đồng bộ, xuống cấp. Hiện tượng úng ngập cục bộ thường xuyên xảy ra vào mùa mưa. Nguy hiểm nhất là hệ thống mái ngói bị ngấm dột, xà gồ bằng gỗ mục nát không bảo đảm an toàn có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở bà con lên phương án phòng, chống đổ, sập nhà. Ðể bảo đảm an toàn, một số hộ dân tầng ba chủ động đề xuất tự sửa chữa, cải tạo mái nhà. Nhưng sau khi trực tiếp khảo sát, các tốp thợ đều từ chối vì lý do an toàn.

Bác Vũ Ðức Thắng, Tổ trưởng khu phố cho biết: Khu nhà đã xuống cấp từ nhiều năm nay, người dân nhiều lần gửi báo cáo, kiến nghị đến chính quyền các cấp với mong mỏi được cải tạo, xây dựng nơi ở.

Các khu chung cư cũ khác tại các quận nội thành cũng ở trong tình trạng tương tự. Nhiều khu nhà cũ, nguy hiểm ở các khu tập thể Văn Chương, Thành Công, Giảng Võ, Nguyễn Công Trứ… được xây dựng từ những năm 1960, 1970, sau khoảng 40, 50 năm sử dụng, nay đã bị xuống cấp một cách toàn diện. Người dân ở các khu chung cư cũng nằm trong tình trạng chờ đợi thực hiện dự án cải tạo, để được cải thiện về chỗ ở.

Liệu có hoàn thành mục tiêu?

HÐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07/2005/NQ-HÐND ngày 5-8- 2005 về cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố. Nghị quyết nhấn mạnh, cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ là một công việc khó và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân. Ðây là vấn đề cấp thiết và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố giai đoạn 2006 – 2015. Ngày 9-12-2005, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 75/KH-UB về cải tạo, xây dựng mới các chung cư xuống cấp trên địa bàn thành phố, trong đó thành phố chỉ đạo việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ được thực hiện theo quy hoạch tổng thể, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Thành phố đề ra ba giai đoạn thực hiện, trong đó giai đoạn 2010 – 2015 về cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng một số dự án thí điểm; đưa việc triển khai đầu tư xây dựng lại các chung cư cũ tiến hành đồng loạt theo hướng xã hội hóa… Năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/CP về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu vào năm 2015.

Từ cuối năm 2009, bà con khu chung cư ba tầng phường Nguyễn Trãi, quận Hà Ðông rất phấn khởi khi được biết thành phố sắp cải tạo, xây dựng lại khu nhà. Chủ đầu tư đã vào khảo sát, điều tra xã hội học làm cơ sở nghiên cứu lập dự án. Bác Ðào Ngọc Chung, nguyên Bí thư chi bộ khu phố cho biết, về cơ bản người dân rất phấn khởi và đồng tình với chủ trương của thành phố và mong muốn chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân. Tháng 4-2010, UBND thành phố chính thức có văn bản giao Sở Xây dựng, UBND quận Hà Ðông tổ chức thực hiện và hướng dẫn chủ đầu tư điều tra xã hội học làm cơ sở nghiên cứu lập dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Ðông. Nhưng cho đến nay, người dân vẫn chưa có thêm thông tin mới về dự án. Bí thư chi bộ khu phố Nguyễn Ðạt Ðức khẳng định, việc cải tạo, xây dựng khu nhà là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Phần lớn người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập không cao nên rất khó có khả năng tài chính đầu tư nhà ở. Họ rất trông đợi vào sự đầu tư, hỗ trợ của thành phố.

Chuyện về nhà chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, không mới. Nhưng mỗi khi mùa mưa bão đến, nhất là khi có sự cố nhà sập, nhà nghiêng, người dân càng lo lắng và mong muốn thành phố chỉ đạo quyết liệt hơn để các dự án cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn được nhanh chóng triển khai, bảo đảm người dân có chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, đồng thời làm đẹp diện mạo đô thị của Thủ đô.

