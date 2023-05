Chủ đầu tư đi tù, dân biết kiện ai?

Khổ vì lỡ mua

Những sai phạm tại dự án khu dân cư Hoàng Hải được các cơ quan chức năng phanh phui năm 2009 thì cũng từ đó đến nay toàn bộ dự án bị niêm phong – gắn với việc đứng ngồi không yên của những người đã mua nhà, đất tại dự án này. Ghi nhận của báo Sài Gòn Tiếp Thị trong những ngày vừa qua cho thấy cảnh tượng đổ nát, hoang tàn với những căn nhà xây dựng dở dang, trung tâm thương mại, chợ, trường học… cỏ mọc hoang vu.

Ông Thắng – người mua căn nhà ở số D24, khu dân cư Hoàng Hải cho biết, năm 2008, ông mua căn nhà phố xây thô một trệt, hai lầu của công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Hoàng Hải, với giá 1,7 tỉ đồng. Ông đã thanh toán được 90% giá trị, còn 10% công ty giữ lại khi ra giấy chủ quyền nhà sẽ thanh toán hết. Ngoài ra, để vào ở được, ông đã phải bỏ ra khoảng 400 triệu đồng để trang trí, hoàn thiện ngôi nhà.

Không ít người mua nhà tại khu dân cư Hoàng Hải, Bà Điểm, Hóc Môn đã bị “hóc xương” khi nhà mua ở không được, bán không xong. Ảnh: Tùng Quang

Tương tự, bà Loan ký hợp đồng mua lô đất rộng 135m2 tại dự án trên năm 2005 với giá trị hơn 360 triệu đồng. Dành dụm tích cóp mãi, năm 2009 bà thanh toán được 50% giá trị hợp đồng với ước mơ sẽ xây dựng một căn nhà để lấy chỗ an cư.

Tuy nhiên, khi những sai phạm tại dự án trên bị phanh phui, ông Ngô Quang Trưởng, chủ dự án bị bắt vì có âm mưu thanh toán ông cấp phó của mình, toàn bộ những vấn đề liên quan đến dự án bị cấm vận. Mọi liên hệ với công ty đã bị cắt đứt. Trong khi theo hợp đồng mua bán, năm 2010 những căn nhà của khách hàng sẽ được cấp giấy chứng nhận chủ quyền, nhưng đến nay phía công ty không có bất cứ một động tĩnh gì mặc dù người dân đã nhiều lần liên hệ.

Chờ!

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, có hàng trăm người dân đã mua nhà do công ty Hoàng Hải xây sẵn để bán cũng rơi vào cảnh tương tự khi tiền đã đóng gần hết mà giấy chủ quyền nhà đất chưa thấy đâu. Hiện họ đang lâm vào cảnh nợ nần, không mua bán, sang nhượng được. Bí cách, các cư dân đành lập một blog cộng đồng cư dân Hoàng Hải để… kêu cứu và trao đổi, tư vấn các thông tin liên quan đến các quyền lợi của mình đồng thời làm rõ vấn đề: ai là người có trách nhiệm giải quyết hậu quả sau sai phạm của công ty Hoàng Hải.

Những người dân đã mua nhà đất của công ty Hoàng Hải đều cho rằng, việc chủ đầu tư, cán bộ nhà nước làm sai người dân đâu có biết, nhưng hầu hết mọi tổn thất, thiệt hại lại đổ lên đầu người dân. Nguyện vọng của người dân là UBND thành phố sớm có kết luận chính thức xử lý, tháo gỡ cho dân để họ có thể xây nhà, mua bán và hợp thức hoá nhà theo đúng quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo huyện Hóc Môn cho biết, hiện huyện đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Trong khi đó, mới đây chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân cũng mới có công văn yêu cầu Công an Tp.HCM khẩn trương báo cáo kết quả điều tra sai phạm tại các dự án do công ty Hoàng Hải đầu tư trên địa bàn huyện Hóc Môn để uỷ ban có hướng xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an.

Khởi kiện một vụ án độc lập

Trao đổi với báo Sài Gòn Tiếp Thị, luật sư Trần Đức Phượng, thuộc công ty luật TNHH Hợp Việt cho rằng, đây là một phần dân sự trong một vụ án hình sự, hậu quả là từ việc giám đốc công ty làm sai, nhưng phía công ty luôn là người chịu trách nhiệm với tư cách là một bên trong hợp đồng trong dự án này. Người dân nên tập hợp hoặc uỷ quyền hoặc nhờ luật sư liên hệ với cơ quan điều tra (nếu đang trong giai đoạn điều tra), hoặc toà án (nếu đã chuyển hồ sơ cho toà) để có thông tin và được đề nghị tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo ông Phượng, trong trường hợp các giao dịch hợp pháp, đúng quy định pháp luật về dự án đầu tư (như quy hoạch) thì đề nghị toà tuyên buộc phía công ty phải làm sổ trong thời hạn nhất định. Nếu phía công ty không làm thì có thể yêu cầu thi hành án.

Theo kết luận của Thanh tra Tp.HCM, việc thực hiện và hoạt động của công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Hoàng Hải có nhiều bất thường khi từ năm 2001 đến 2003, mặc dù vốn đầu tư chỉ có 25 tỉ đồng, nhưng công ty được UBND huyện Hóc Môn chấp thuận cho thực hiện đến 11 dự án, với tổng diện tích lên đến 100ha, trong đó có bốn dự án phân lô hộ lẻ, ba dự án nhà ở và bốn khu đất nông nghiệp. Nhiều dự án mới đền bù được 60 – 80%, nhưng công ty Hoàng Hải vẫn báo cáo với UBND huyện Hóc Môn là đã đền bù 100% để được giao đất. Tại các dự án có quyết định giao đất, hay những khu đất nông nghiệp mới được thoả thuận địa điểm, chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được duyệt quy hoạch 1/500, nhưng công ty Hoàng Hải vẫn “xẻ” đất bán cho dân, bất chấp lệnh cấm phân lô bán nền của thành phố lúc bấy giờ.

Nếu trường hợp các giao dịch không hợp pháp, không đúng dự án, rất khó để có thể làm hồ sơ cấp sổ thì phải xem xét có dấu hiệu của hợp đồng vô hiệu để từ đó khởi kiện yêu cầu huỷ hợp đồng, lấy lại tiền gốc và các khoản đã đầu tư thực tế, trừ phi công ty hợp thức hoá được (như sửa quy hoạch 1/500, ký lại hợp đồng mua bán…) Việc cấp sổ là thủ tục hành chính của công ty, nhưng trong vụ án của ông Trưởng, người dân cũng phải yêu cầu toà xem như người có quyền và nghĩa vụ liên quan để buộc công ty phải thực hiện thủ tục, nếu công ty không thực hiện, thì cơ quan thi hành án phải trực tiếp thi hành, đến khi có sổ mới xem là thi hành án xong.

Đặt trường hợp nếu toà không đưa phần tranh chấp dân sự vào chung với vụ án hình sự, theo luật sư Phượng, tốt nhất các cá nhân mua nhà nên khởi kiện một vụ án độc lập về việc cấp sổ. Việc kiện sẽ buộc công ty phải cung cấp đủ cho toà hồ sơ liên quan đến nhà đất, thông qua đó, người mua sẽ lấy hồ sơ dự án từ cơ quan thi hành án và khách hàng tự đi làm thủ tục cấp giấy. Hồ sơ cấp chủ quyền cũng đơn giản nếu dự án đã làm đúng.

(Theo SGTT)