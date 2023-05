Chủ đầu tư xây vượt tiến độ, khách hàng có quyền kiện?

Mới đây, chủ đầu tư một dự án gần khu vực Thanh Trì bị khách hàng dọa kiện vì xây nhà nhanh quá so với tiến độ yêu cầu. Trong hợp đồng ghi rõ, dự án được bàn giao nhà vào quý III/2014 song chủ đầu tư cho biết đến cuối năm 2013, nhà đã xây xong.

Một tòa khác, hợp đồng ghi quý I/2015 mới bàn giao thì đến tháng 10 năm nay đã bàn giao nhà. Khách hàng chỉ còn biết choáng váng vì chẳng đủ thời gian thu xếp tiền.

Xây nhà vượt tiến độ, khách hàng có thể kiện chủ đầu tư?

“Trong tình huống khách hàng kiện chủ đầu tư vì xây dựng nhà vượt tiến độ, dẫn đến họ không kịp xoay sở để đóng tiền thì có thể xảy ra hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, nếu như khách hàng và chủ đầu tư đã ký hợp đồng thỏa thuận ban đầu là đóng tiền theo khoảng thời gian xác định. Chẳng hạn như đợt I sẽ đóng tiền vào tháng 1/2013, đợt II đóng tiền vào tháng 6/2013, đợt III đóng tiền vào tháng 9/2013… thì khi chủ đầu tư xây dựng vượt tiến độ, sau đó yêu cầu khách hàng phải đóng tiền sớm hơn thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng mà không được khách hàng đồng ý, khi đó, khách hàng hoàn toàn có quyền khởi kiện chủ đầu tư.

Trường hợp thứ hai, nếu như khách hàng và chủ đầu tư ký hợp đồng thỏa thuận đóng tiền theo tiến độ nhà. Chẳng hạn như xây xong móng thì đóng tiền đợt I, xây xong tầng 3 thì đóng tiền đợt II, xây xong tầng 6 thì đóng tiền đợt III… khi đấy việc đóng tiền sẽ không phụ thuộc vào thời gian mà phụ thuộc vào tiến độ xây nhà của chủ đầu tư. Trong trường hợp này, khách hàng không có quyền khởi kiện chủ đầu tư và bắt buộc phải đóng tiền theo đúng tiến độ.” – Luật sư Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci cho biết.



Trước đó, một lãnh đạo chủ đầu tư dự án Đại Thanh cũng phàn nàn về việc bị khách hàng kiện bởi xây nhà quá nhanh.

“Với một số dự án vượt tiến độ của công ty, đa số khách hàng nhận được thông báo họ đều thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính để sẻ chia với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà. Nhưng ngược lại, một số khách hàng mặc dù nhận được 2 – 3 lần thông báo nộp tiền cho chủ đầu tư thì họ chây ỳ không nộp, thậm chí còn gửi đơn kiện DN.” – Vị lãnh đạo này cho biết.

Lý do đi kiện được khách hàng giải thích rất đơn giản là chủ đầu tư xây nhà quá nhanh, chúng tôi không có đủ tiền đóng đúng tiến độ. Do đó, chủ đầu tư phải tìm cách thương lượng đề nghị số khách hàng này làm đơn xin giãn, chậm đóng theo đợt như đã cam kết, do khó khăn về tài chính… DN tạo điều kiện về thời gian để khách hàng xoay sở kịp số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính chủ đầu tư.

“Trước đây đã có công ty đã dọa kiện khách hàng vì không chịu nhận nhà, nay lại nảy sinh chuyện khách hàng dọa kiện chủ đầu tư vì xây quá nhanh. Chuyện xây nhà theo tiến độ mang tính chất bi hài vì trong bối cảnh thị trường chậm, những người đầu tư mong doanh nghiệp giãn tiến độ, còn người ở thực lại muốn nhà xây đúng tiến độ. Trong những trường hợp bất đồng ý kiến, chủ đầu tư và và khách hàng nên ngồi lại để cùng đưa ra cách giải quyết hài hòa giữa các bên.” – Ông Ngô Thế Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Vinh Gia cho biết.

Còn theo ông Quang Hưng, đại diện một chủ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản cho hay, vấn đề mấu chốt của bất động sản là khủng hoảng niềm tin dẫn đến những câu chuyện bi hài trong việc mua bán nhà theo tiến độ. Ở Việt Nam, chủ đầu tư thường xuyên chậm tiến độ, nên việc một vài doanh nghiệp xây đúng, thậm chí nhanh – vốn là một điều dĩ nhiên – bỗng trở thành điều ngạc nhiên cho không ít khách hàng.