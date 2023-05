Chu kỳ bất động sản mới: Tốt hay rất tốt?

Theo ông Tuyển, hiện tại, nguồn cung rất ít và pháp lý lại rất minh bạch. Có thể do xã hội đã văn minh, người mua có nhận thức cao hơn, từ đó họ có yêu cầu khắt khe hơn với pháp lý của sản phẩm. Mặt khác, do vài năm gần đây, thanh tra Bộ Xây dựng tăng cường việc rà soát trên khắp cả nước, đặc biệt ở các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Phú Quốc. Vì vậy, nguồn cung đã hiếm lại càng hiếm vì dự án cũ thì phải hoàn chỉnh pháp lý hoặc bị thu hồi, dự án mới thì chưa được phê duyệt.



"Chưa có thời kỳ nào nhiều người quan tâm đến bất động sản đến vậy"

Về nguồn cầu, từ trước tới giờ chưa có thời kỳ nào nhiều người quan tâm đến bất động sản đến vậy. Vài năm trước khi thị trường sốt, hay ở một số địa phương như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, giá tăng từng ngày, nhưng đó chỉ là cuộc chơi của những tay chuyên nghiệp sặc mùi đầu cơ. Họ vào đánh sóng, tạo sóng và kiếm tiền của nhau. Nhưng thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư F0 (người ngoài ngành) lại đang rất hăm hở, bởi họ không còn kênh đầu tư nào khác. Đây sẽ là những đối tượng dẫn dắt thị trường, từ đó các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác sẽ sớm "ngửi thấy mùi tiền" và dòng người cứ thế sẽ đi.

Về giá, có lẽ giá vẫn có sự tăng giảm tuỳ từng địa phương hay tuỳ từng phân khúc. Hà Nội hay Sài Gòn thì rõ rồi, ai đợi giảm giá mà không mua ngay thì có lẽ họ phải lao động thêm vài chục năm nữa cũng ko mua được nhà. Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc phụ thuộc vào thị trường nghỉ dưỡng nên bị chịu ảnh hưởng lớn nhất. Các loại hình nghỉ dưỡng sẽ phải có một giải pháp nào đó mới và đột phá để giải cứu hay phát triển loại hình này. Còn các sản phẩm đất nền thì hiện giá lên đã quá cao và chỉ có F0 tham gia vào thị trường đỡ giá. Các địa phương này nếu giá có giảm thì cũng không đáng kể và rất có thể sẽ tăng lên từ 2021.

Đối với những địa phương khác, giá đang chững lại đợi chu kỳ mới. Nhất là gần đây, các Bộ, Ban, Ngành đang bàn nhau cách thức chống “bong bóng bất động sản”. Điều này nghe có vẻ ngược đời nhưng thực tế cho thấy: nguồn tiền đổ ra xã hội đang rất lớn (do hạ lãi suất, do thúc đẩy đầu tư công…) và con đường cuối cùng của mọi dòng tiền đều đổ vào điểm cuối là bất động sản. Mặt khác, gần đây việc định giá tiền sử dụng đất của các địa phương đều dựa trên giá thị trường, trong khi giá thị trường đang khá cao so với các năm trước. Vì vậy, các chủ đầu tư đã phải chịu chi phí đầu vào rất cao. Muốn có lãi, họ không thể bán giá thấp hơn quá khứ được. Như vậy, giá của các sản phẩm mới chắc chắn sẽ không giảm mà sẽ có xu hướng tiếp tục tăng.

Từ những lập luận đó, ông Tuyển cho rằng thị trường hiện tại đang ở trạng thái “Cung ít và minh bạch, cầu nhiều và đa dạng. Vì vậy, thanh khoản sẽ tốt và giá có xu hướng tăng”.

Tuy vậy, về cụ thể sẽ còn phải xét xem loại hình bất động sản nào, phân khúc nào, địa phương nào sẽ phù hợp với nhận định trên. Chứ không phải trăm hoa đua nở!

Ông Nguyễn Thọ Tuyển

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản BHS