Chủ tịch NTL: Cần sự chia sẻ từ phía khách hàng

Khoảng 1.000 tỷ đồng là con số hàng tồn kho thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty. Ông có thể nói rõ hơn về tình trạng này?

Khoản mục hàng tồn kho của Công ty chủ yếu nằm ở Dự án Khu đô thị Bắc 32. Tại dự án này, chúng tôi đã hoàn thiện xây thô và mặt ngoài gần 600 căn biệt thự, nhà liền kề, song khách hàng mới chỉ nhận bàn giao 200 căn. Tình trạng nhà xây xong mà không bàn giao được kéo dài gần 18 tháng qua. Chúng tôi cũng đã gửi thông báo đến lần thứ 6, thứ 7, nhiều khách hàng vẫn không đến nộp tiền, làm thủ tục nhận bàn giao nhà.

Có khách hàng viện lý do rằng, Công ty bàn giao nhà chậm tiến độ so với quy định trong hợp đồng và phải chịu lãi phạt trong khoảng thời gian đó?

Về vấn đề này, tôi cho rằng, cần được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh. NTL có tiềm lực tài chính mạnh cũng như nhân lực để hoàn thiện dự án theo đúng thời hạn dự kiến trong hợp đồng. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ xuất phát hoàn toàn từ quyền lợi khách hàng, do Công ty mất gần 1 năm để kết nối hạ tầng với Khu đô thị Tân Tây Đô.



Về vị trí địa lý, 2 khu đô thị nằm trên địa bàn 2 huyện khác nhau. Hệ thống thoát nước của Khu đô thị Tân Tây Đô (theo tuyến đường Hoàng Quốc Việt) có quy hoạch cao hơn 1 m so với Khu Bắc 32 (quy hoạch tuyến đường trục 32). Khi tiến hành xây dựng, Công ty phát hiện ra sự vênh nhau này. Chúng tôi có thể cứ tiến hành xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhưng như vậy về sau Khu đô thị có thể gặp phải tình trạng ngập nước mỗi khi mưa to. Đứng trên quyền lợi khách hàng, chúng tôi đã phải đàm phán để bên kia hạ cốt cống của họ xuống. Do liên quan tới cả 2 huyện, nên việc này không đơn giản và phải mất tới hàng năm trời. Cũng vì tập trung vào công việc và tin tưởng rằng đây là lý do khách quan không thể tránh, Công ty cũng đã gửi thông báo cho khách hàng nhưng không lường được chính xác thời điểm để khuyến nghị rằng, việc này có thể gây lỡ kế hoạch hoàn thành nhà để bàn giao cho khách hàng.

Khách hàng cũng có phản ánh, họ không được chủ đầu tư mời đến nghiệm thu nhà đã hoàn tất xây thô, cũng như biên bản hoàn tất điều kiện hạ tầng giữa chủ đầu tư và các bên như phòng cháy chữa cháy, điện, nước… theo quy định?

Chúng tôi thực hiện theo hợp đồng và trong hợp đồng không có quy định như vậy, hơn nữa khách hàng hoàn toàn có thể kiểm định chất lượng khi họ nhận bàn giao nhà.

Hiện nay, hạ tầng của Khu đô thị đã đủ điều kiện để cư dân đến sinh sống, nhưng vì ít người đến ở nên Công ty đang phải bù lỗ rất nhiều để vận hành, đơn cử như chi phí vận hành nhà máy cấp nước công suất 3.000 m3/ngày đêm, 9 trạm biến áp cung cấp điện…

Khu đô thị có vị trí trong thị trấn Trạm Trôi, hạ tầng giao thông, kỹ thuật bên ngoài thuận lợi cho cư dân sinh sống. Tuy nhiên, vì nhà xây thô nên để vào ở khách hàng phải đầu tư, hoàn thiện thêm, nên rất ít khách dọn đến ở. Chính vì thế, bên cạnh việc đọng hàng trăm tỷ đồng vốn ở nhà xây thô, Công ty tốn không ít chi phí cho bộ máy quản lý trông coi nhà chưa nhận bàn giao của khách hàng.

Vậy Công ty có giải pháp nào để thúc đẩy khách hàng đến nhận bàn giao nhà?

Về vấn đề bàn giao nhà, Công ty rất thiện chí. Khách hàng chưa có tiền đóng đợt cuối, nếu có đơn xin chậm trả, Công ty vẫn tiến hành giao nhà. Chúng tôi hiểu rằng, đây là giai đoạn kinh tế khó khăn, mỗi bên đều có lý do dẫn đến sự chậm trễ và mong rằng, khách hàng và chủ đầu tư cùng chia sẻ cho nhau, đừng vì khó khăn mà càng làm khó cho nhau.

Ông nói đến sự chia sẻ giữa 2 bên, vậy sự chia sẻ về phía Công ty là gì?

Như tôi đã nói, khách hàng chưa có tiền đóng đợt cuối, có đơn chậm trả, chúng tôi vẫn bàn giao nhà. Khách hàng chậm nhận bàn giao nhà Công ty chưa phạt lãi và cũng chưa thu đồng phí quản lý, trông coi nhà tháng nào. Trong quá trình nhận bàn giao nhà, mọi thắc mắc của khách hàng, sàn bất động sản của Công ty sẽ ghi nhận và giải đáp thấu đáo. Chúng tôi cũng mong khách hàng có thiện chí cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, vì với một sản phẩm giá trị như biệt thự, nhà liền kề, 2 bên sẽ phải đồng hành với nhau trong thời gian dài.