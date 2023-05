Chưa thể lạc quan về thị trường bất động sản

Ồ ạt mở bán, đủ chiêu quảng cáo

Trung tuần tháng 5, công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Khang Điền mở bán giai đoạn 2 dự án Mega Residence (phường Phú Hữu, quận 9). Đây là dự án khu dân cư bao gồm 160 căn nhà liên kế, giá mỗi căn nhà diện tích 150m² là 1,9 tỉ đồng. Thông tin từ công ty này cho thấy, giai đoạn 1 đã bán được hơn 70 căn nhà chỉ sau hơn một tháng mở bán.

Trên thị trường Tp.HCM còn có nhiều dự án chung cư cao cấp với giá trên 1 tỷ đồng đang được mở bán như như Parc Sring (quận 2), Ngọc Khánh Tower (quận 5), Icon 56 (quận 4)…

Một số dự án chung cư diện tích nhỏ (dưới 70m² mỗi căn) mở bán lại có xu hướng kết hợp đưa gói 30.000 tỉ đồng vào các chương trình quảng cáo để kích thích người mua như dòng nhà ở EHome của Công ty Đầu tư Nam Long với các dự án EHome 3 (quận Bình Tân, Tp.HCM), EHome 4 (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Một dự án chung cư cao cấp tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mạnh Tùng

Trao đổi với TBKTSG Online, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản đang cố gắng cho người dân thấy sống trong căn hộ chung cư cũng thoải mái và tiện nghi như ở một căn nhà bình thường.

Không chịu thua kém thị trường Tp.HCM, một số dự án tại tỉnh Bình Dương, dù không nhiều, nhưng cũng tung ra các đợt bán mới với nhiều hình thức quảng bá sản phầm. Nhiều dự án chung cư cao cấp tại Bình Dương có giá không thua kém các dự án cùng loại tại Tp.HCM. Chẳng hạn, tại thị xã Thuận An, dự án căn hộ The Canary Heights do Công ty TNHH Bất động sản Guoco Land Bình Dương làm chủ đầu tư được chào bán với giá từ 1,7 tỉ đồng/căn.

Thị trường bất động sản như tảng băng chìm

Trong khi tại một số sàn giao dịch bất động sản không khí lại khá ảm đảm.

Anh Nguyên, tại một sàn giao dịch của Hưng Thịnh cho biết, chỉ có những sản phẩm trên dưới 1 tỉ đồng thì dễ bán, mỗi tháng có thể bán được một vài căn, còn sản phẩm trên 1,5 tỉ thì gần như không có người mua. Chị Lan Anh, một người làm nghề môi giới ở quận Thủ Đức, cho biết hơn 1 tháng nay chị chưa bán được một căn hộ nào từ dự án chung cư ở Đầm Sen, quận Tân Phú. Còn chị Q., nhân viên kinh doanh tại Guoco Land (Bình Dương) cho biết, với dự án The Canary Heights,190 căn hộ cao cấp được chào bán từ năm 2010 đến nay mới bán được 35%.

Trao đổi với TBKTSG Online, một chuyên gia bất động sản tại Tp.HCM cho rằng, trái với sự sôi động vẻ ngoài, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. “Đừng vội nói thị trường bất động sản đã ấm lên vì thực chất thị trường đang trong giai đoạn vượt qua cánh cửa khó khăn,” vị chuyên gia này nhận định. Tuy nhiên, ông cho rằng nên ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc ra sức quảng bá sản phẩm, tung ra các đợt bán mới kèm theo khuyến mãi.

Còn ông Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Tư vấn Công ty tư vấn bất động sản InnoLand, cho rằng thị trường bất động sản tuy có những tín hiệu tích cực nhưng đó mới chỉ như cơn gió thoảng qua. “Chỉ những công ty có tiềm lực mạnh, sản phẩm tốt mới tìm cách xoay xở để “đẩy hàng” chứ phần lớn vẫn đang thấm mệt và ngồi im chờ đợi”, ông Tân cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đực, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM nhận định thị trường bất động sản gần đây đang sôi động chỉ ở bề nổi.

Ông Đực ví von, bất động sản giống như một tảng băng chìm mà người ta chỉ mới nhìn thấy bề mặt tảng băng đó, một số người đang đốt lửa, còn phần chìm thì lượng băng càng lúc càng tăng.

Theo ông Đực, tại Tp.HCM hiện có khoảng 20-30 dự án đang sôi động trở lại, nhưng lại có đến hàng trăm dự án đang "bất động". Điều đáng nói là mỗi dự án sôi động chỉ có quy mô vừa và nhỏ, ở mức 200-300 tỉ đồng, trong khi mỗi dự án "bất động" lại trị giá hàng ngàn tỉ đồng.