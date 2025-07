Chung Cư Hà Nội: Giá Trên Thị Trường Thứ Cấp Sẽ Tiếp Tục Có Sự Điều Chỉnh

Từng là phân khúc làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản trong suốt 2 năm qua, từ đầu năm 2025, căn hộ chung cư không còn giữ được “phong độ” như trước. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu & Tư Vấn, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến của thị trường căn hộ chung cư trong thời gian gần đây.

– Thưa bà có ý kiến cho rằng thị trường chung cư Hà Nội đang sụt giảm so với năm ngoái khi dữ liệu thị trường bất động sản quý 1 đưa ra những con số không khả quan. Nhận định của bà về vấn đề này?

Sự sụt giảm này là do so sánh với quý 4/2024 – đây là thời điểm cuối năm, giai đoạn mà sức mua của thị trường tăng mạnh và các chủ đầu tư cũng dồn lực để bung hàng. Chính bởi vậy, để việc so sánh được chuẩn xác, tôi cho rằng chúng ta phải so sánh với cùng kỳ năm ngoái để thấy thị trường ổn định hay tăng trưởng. Theo quan sát của chúng tôi, trên thị trường căn hộ sơ cấp, nếu so sánh với cùng kì năm ngoái, thì cả số lượng căn hộ bán ra và giá bán đều tăng. Đặc biệt, giá bán tăng ở mức 2 con số. Nếu chỉ so với quý trước thì giá bán tăng 5%.