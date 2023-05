Chung cư mini có phá vỡ quy hoạch đô thị?

“Nói chung cư mini phá vỡ quy hoạch đô thị là không đúng” Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trần Nam đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên chiều qua 5.11. Ông Nam nói: “Nhu cầu về căn hộ CC mini rất lớn, hàng ra đến đâu bán hết đến đấy. Cần phải nhìn nhận rằng, căn hộ loại này có giá thành phù hợp với khả năng tài chính của người có thu nhập không cao và trong giai đoạn hiện nay nó góp phần làm tăng nguồn cung và tiết kiệm quỹ đất. Nhưng thưa ông, nhiều người lo ngại sự phát triển ồ ạt của các khu CC mini sẽ phá vỡ quy hoạch không gian đô thị? Nói CC mini phá vỡ quy hoạch đô thị là không đúng. Chúng ta mở cho CC mini phát triển nhưng việc xây dựng CC mini phải tuân thủ những quy định nhất định. Khi cấp phép cho tất cả các khu CC mini, điều kiện tiên quyết là nó phải phù hợp với quy hoạch của địa phương, của khu vực đó. Chính quyền địa phương đã quy hoạch chỗ này chỉ xây nhà ở 5 tầng, 7 tầng hay nhà thấp tầng. Xây CC mini cũng phải tuân thủ quy hoạch đó đồng thời phải kết nối cơ sở hạ tầng, kiểm soát chặt chẽ yếu tố an toàn phòng chống cháy nổ… Trước đây, CC mini phát triển tự phát, giờ chúng ta đưa nó vào trật tự hơn. Thế còn mối lo ngại sẽ xuất hiện các “khu ổ chuột” trong đô thị thưa ông? Ở chật hay ở rộng không phụ thuộc vào quy mô căn hộ. Nước mình có 86 triệu dân hiện mới chỉ 1,3 tỉ m2 sàn nhà. Chừng ấy m2 nhà và chừng ấy người thì chia bình quân ra cũng chỉ là 17,4m2/người thôi. Không phải cứ làm căn hộ diện tích lớn mà được ở rộng đâu. Căn hộ to thì chỉ có người giàu được ở rộng. Giàu có thì căn hộ rộng chỉ 1 – 2 người ở nhưng nếu nghèo thì dù căn hộ lớn hay bé vẫn phải ở nhiều người. Người ta cứ hay nói là ổ chuột này nọ nhưng theo tôi, ổ chuột hay không ổ chuột không phải hoàn toàn phụ thuộc vào diện tích bé hay lớn. Xây CC mini là để tăng nguồn cung khi mà sự mất cân đối cung – cầu nhà ở đang quá lớn và chúng ta có quy định để điều chỉnh đảm bảo người ta ở sạch sẽ, an toàn, ngăn nắp. Tại sao Luật Nhà ở quy định nhà thương mại không nhỏ hơn 45m2, trong khi Nghị định 71 lại cho phép cấp quyền sở hữu đối với căn hộ CC mini 30m2, luật cũng quy định CC thì phải giao dịch qua sàn BĐS nhưng căn hộ CC mini lại không bị chi phối quy định này? Chúng ta đã quy định rõ là không cho phép các doanh nghiệp đầu tư xây CC mini. CC mini là do các gia đình đứng ra làm và đây là quy mô gia đình, chỉ phải đóng thuế, không phải giao dịch qua sàn BĐS. Chúng ta vẫn cho phép xây nhà thu nhập thấp với diện tích 30m2/căn, và căn hộ CC mini cũng thuộc loại hình nhà thu nhập thấp.

Xin cảm ơn ông!