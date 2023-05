Chung cư mini, đừng ham rẻ!

Chung cư mini của ai?

Mới lập gia đình được một thời gian ngắn, muốn ổn định nhà ở vì sắp có con, anh Nguyễn Minh Hoàng quyết định chọn chung cư mini vì xét thấy “hợp túi tiền”. Lùng sục khắp các quận nội thành, cuối cùng anh tìm được một căn tầng 5 trong chung cư mini 7 tầng ở Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội). Khu chung cư này tọa lạc trên nền đất "phần trăm" của một gia đình nông dân xưa, được đô thị hóa theo đúng xu hướng “Tây tiến” của Hà Nội.

Chỉ một cái click chuột, hàng ngàn kết qủa rao bán chung cư mini hiện ra. Những thông tin hấp dẫn. Điểm chung dễ nhận thấy là dự án nào cũng có tên chủ đầu tư là một công ty/doanh nghiệp nào đó. Chẳng hạn như chung cư mà anh Hoàng “chấm”, được quảng cáo: “Thiết kế 7 tầng; có thang máy; khu để xe rộng rãi; nội thất đẹp hiện đại… Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển…”.

Rõ ràng, theo quy định của pháp luật về nhà ở, chỉ có cá nhân mới được xây chung cư mini, thế nhưng, rất ít chung cư mini được quảng cáo dưới tên cá nhân, mà đều được “chụp” dưới tên một công ty nào đó. Cùng anh Hoàng cố gắng đi tìm lời giải đáp cho những phân vân của anh, chúng tôi đã phát hiện ra những câu chuyện khá lạ kỳ đằng sau chung cư mini…

Theo những lời rao bán trên mạng, dự án chung cư mini Himo tại Phú Thượng – Tây Hồ được quảng cáo là do Công ty Him Lam Mộc Dũng – một công ty con của Công ty cổ phần Him Lam xây dựng. Gọi tới một số điện thoại theo thông tin rao bán trên mạng để tìm hiểu về chủ đầu tư, một chị tên Tâm trả lời, trước đây họ nói chủ đầu tư là Công ty cổ phần Him Lam, nhưng doanh nghiệp không được phép kinh doanh chung cư mini nên họ phải lách luật. Chị này cho hay, hợp đồng sẽ được ký trực tiếp với anh Dũng – Giám đốc Công ty Him Lam Mộc Dũng.

Thế nhưng, trao đổi với phóng viên, ông Trương Chí Kiên – Đại diện Công ty cổ phần bất động sản Him Lam – Khu vực phía Bắc, khẳng định là Công ty Him Lam không hề đầu tư vào phân khúc này, và cho rằng chung cư mini Himo chỉ do một số cá nhân xây dựng…

Cấp giấy chứng nhận sở hữu chung cư mini – đâu có dễ

Kiểu lập lờ này hiện tồn tại không ít trên thị trường, khiến người mua không biết đâu là thực, đâu là hư. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy, chung cư mini đang trở thành một miếng mồi béo bở cho các nhà đầu tư vì nguồn cầu vô cùng dồi dào nên dễ bán. Tuy nhiên, nếu để những dự án kiểu này phát triển tự phát, thiếu kiểm soát, người mua sẽ là đối tượng chịu nhiều rủi ro khi nhầm tưởng đây là các dự án của các chủ đầu tư có uy tín.

Đơn cử câu chuyện Công ty địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn được một cá nhân ủy quyền rao bán chung cư mini Vinacomplex III gây ồn ào dư luận mới đây. Thực ra, chung cư này chỉ mới có giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ do UBND quận Tân Bình (TP.HCM) cấp với quy mô năm tầng cao, một hầm, một lửng, chứ không phải xây “chung cư mini” để bán. Đại diện UBND quận Tân Bình cho hay, nếu có trường hợp nào xin phép xây chung cư mini, Phòng Quản lý đô thị phải xét đến nhiều yếu tố khác như quy hoạch của khu vực, lối thoát hiểm, phương án phòng cháy chữa cháy, hầm để xe, thiết kế diện tích chung – riêng… của căn nhà…

Vấn đề “chung cư mini” đã được quy định trong Nghị định 71/2010/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở với nhiều yêu cầu, điều kiện cụ thể. Đại diện Sở Xây dựng TP. HCM cho hay, nếu làm nhà ở riêng lẻ dưới dạng “chung cư mini” để bán thì thiết kế xây dựng phải đáp ứng những quy định trên chứ không phải muốn xây kiểu gì cũng được. Khi mua bán, cơ quan chức năng sẽ xem xét, nếu giấy phép xây dựng có ghi rõ mục đích và nhà ở đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chung cư thì cơ quan có thẩm quyền mới công nhận việc mua bán giữa các bên với nhau. Nếu căn nhà không bảo đảm những điều kiện theo quy định, cơ quan chức năng sẽ không xét cấp chủ quyền cho các căn hộ nhỏ.

(Theo Báo mới)