Chung cư TĐC: Mới, cũ đều xuống cấp

Chất lượng kém

Sở Xây dựng cho biết, qua kiểm tra các chung cư tái định cư đợt 1 trên địa bàn TP, không chỉ những chung cư đã sử dụng từ 5 năm đến 10 năm như An Sương quận 12, Chu Văn An quận Bình Thạnh, Bình Trưng và Thủ Thiêm quận 2 mà một số chung cư mới đưa vào sử dụng mới đây như chung cư An Phúc – An Lộc quận 2 (năm 2008) và chung cư Tân Mỹ quận 7 (tháng 2/2010) đều có dấu hiệu xuống cấp.

Theo đó, các chung cư đều có hiện tượng thấm tại khu vực nhà vệ sinh, tường bị thấm khi mưa, hệ thống thoát nước bị nghẹt hoặc trào ngược vô trong nhà… gây mùi hôi, ẩm thấp, tróc hết lớp sơn tường, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và làm chung cư thiếu thẩm mỹ.

Chẳng hạn, mặt ngoài chung cư An Sương quận 12 đã bị đóng rêu xanh, loang ố tại tầng trệt, về lâu dài sẽ gây gỉ cốt thép, khả năng chịu lực sẽ giảm nhanh. Một số chung cư có hiện tượng lún sụt như chung cư An Phúc – An Lộc quận 2, nền sân lối đi xung quanh chân công trình làm gạch lát vỉa hè hư hỏng và tường gạch xây bao ngoài các cột biên bị nứt vỡ. Thang máy chung cư Tân Mỹ quận 7 hoạt động không ổn định, hay bị kẹt.

Ngoài ra, hệ thống PCCC tại một số chung cư không đảm bảo như chung cư Tân Mỹ không có dây dẫn nước trong các hộp chữa cháy, chung cư Bình Trưng quận 2 thì hệ thống hư hỏng đã lâu, không còn sử dụng được…

Chung cư An Phúc – An Lộc quận 2 mới đưa vào sử dụng năm 2008 đã xuống cấp.

Ảnh: HUY ANH

Tình trạng xuống cấp của các chung cư tái định cư theo Sở Xây dựng là ngoài hư hỏng theo thời gian, nguyên nhân chủ yếu do các chung cư không được bảo trì đúng mức. Bên cạnh đó, chất lượng thi công không đảm bảo cũng như ý thức sử dụng các hạng mục, bộ phận sử dụng chung trong chung cư của người dân chưa cao cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công trình. Đặc biệt, những chung cư chưa thành lập ban quản trị hoặc có ban quản trị nhưng hoạt động không hiệu quả, chưa có nội quy sử dụng chung cư.

“Chất lượng công trình bị ảnh hưởng còn do một số hộ dân tự sửa chữa, bố trí lại các khu chức năng trong căn hộ. Thậm chí, một số chung cư ban đầu được thiết kế là nhà lưu trú công nhân, sau đó chuyển sang chung cư tái định cư như chung cư Tân Mỹ quận 7… Trong khi đó các đơn vị quản lý chung cư không có biện pháp ngăn chặn từ đầu nên dẫn đến hiện tượng xuống cấp nhanh” – đại diện Sở Xây dựng cho biết. Tuy nhiên, những hư hỏng đều thuộc phần kiến trúc, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, chỉ ảnh hưởng đến điều kiện sử dụng, thẩm mỹ chứ chưa phát hiện hư hỏng ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực.

Kêu gọi người dân đóng góp

Để xử lý tình trạng này, chủ đầu tư các chung cư cũng đã có các phương án xử lý. Cụ thể, chung cư Tân Mỹ còn thời gian bảo hành đến năm 2014, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (chủ đầu tư) đồng ý chịu trách nhiệm khắc phục tất cả các hư hỏng trong và ngoài căn hộ, kể cả phần diện tích sử dụng chung và riêng. Hiện chủ đầu tư đang tiến hành sửa chữa và chi phí khắc phục hoàn toàn do chủ đầu tư chịu. Dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 10/2011.

Ngoài ra, để đảm bảo cho việc bảo trì chung cư lâu dài và thường xuyên, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 8 cho biết sẽ chủ trì thành lập ban quản trị chung cư, lập và công khai quy chế sử dụng nhà chung cư để có căn cứ quản lý, bảo hành.

Còn đối với các chung cư đã hết thời gian bảo hành, Sở Xây dựng cho biết, trong giá bán căn hộ tái định cư đã có tỷ lệ phần trăm được trích lại để sử dụng cho chi phí bảo trì, tuy nhiên, có chung cư đã sử dụng hết, có nơi còn dư. Cụ thể, chung cư An Phúc – An Lộc vẫn còn dư chi phí bảo trì, Công ty TNHH Dịch vụ công ích quận 2 (chủ đầu tư) cho biết đã lập thiết kế, dự toán sửa chữa và sẽ thi công hoàn thành trong quý 4/2011.

Các chung cư An Sương, Chu Văn An cũng đang được các chủ đầu tư, đơn vị quản lý sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Sở Xây dựng yêu cầu việc sửa chữa, khắc phục phải được ban quản trị chung cư giám sát chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả để chung cư hoạt động bình thường.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị sau khi sửa chữa đợt này, các Ban quản trị chung cư phải công khai chi phí, nếu chi phí cho bảo trì chung cư không còn thì công ty quản lý chung cư bàn bạc với ban quản trị chung cư và người dân để đóng góp chi phí, khắc phục khiếm khuyết của chung cư.

“Trường hợp có những bất cập không xử lý được, ban quản trị chung cư phối hợp với ban quản lý chung cư báo cho UBND quận, Sở Xây dựng để tìm ra giải pháp xử lý phù hợp trên cơ sở vốn ngân sách TP không bao cấp trong quản lý nhà chung cư, đúng theo quy định hiện hành”- Sở Xây dựng nêu rõ.

Sở Xây dựng cho biết, đoàn kiểm tra sở sẽ tiếp tục kiểm tra các chung cư tái định cư đợt 2 trên địa bàn TP vào tháng 11/2011. Vấn đề cần được xác định rõ chất lượng chung cư kém do chất lượng xây dựng, hay bảo dưỡng, bảo hành chưa đúng mức… để các đơn vị có trách nhiệm phải có biện pháp xử lý để người dân an tâm sinh sống.

(Theo SGGP)