Chứng khoán và BĐS sắp đến chu kỳ phục hồi?

Do vậy, với các nhà đầu tư trên thị trường BĐS và chứng khoán thì giai đoạn đầu năm 2012 sẽ là giai đoạn khó khăn nhất, sẽ có nhiều người chán nản bán rẻ tài sản hoặc buộc phải bán rẻ để trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, với những người có vốn thì đó lại là thời cơ rất hiếm gặp (5 – 10 năm mới có một lần), để mua tài sản đầu tư giá rẻ và thu lời cao sau 6 tháng – 2 năm, tùy theo mức độ phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Kênh tiết kiệm hiện nay vẫn được 14%/năm lãi suất, nếu gửi 6 tháng rồi đối chiếu với các tài sản đầu tư khác thì có khả năng lợi nhuận sẽ cao hơn đầu tư BĐS, vàng, còn chứng khoán thì có thể cao hoặc thấp hơn, tùy mã cổ phiếu đầu tư. Do vậy, nếu theo tiêu chuẩn so sánh tài sản đầu tư thì việc gửi ngân hàng với lãi suất 14%/năm là giải pháp an toàn.

Đặt biệt, trong giai đoạn tới, lãi suất có thể giảm xuống đến 12%/năm, càng khiến kênh tiết kiệm vào thời điểm này hấp dẫn hơn. Với tiêu chí an toàn, những người có tiền nhàn rỗi nên gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 14%/năm trong vòng 3 – 6 tháng, trước khi tham gia vào kênh đầu tư khác để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Một điểm cần lưu ý là dù nhà đầu tư chuyển từ tiền tiết kiệm vào BĐS và chứng khoán thì cũng không nên chuyển quá 70% số tiền hiện có. Các nhà đầu tư nên kiên trì theo đuổi chiến lược này, không nên nôn nóng tìm kiếm lợi nhuận cao qua những phi vụ đầu tư không được tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên, giai đoạn xấu nhất của thị trường cũng chính là cơ hội rất hiếm có cho những người dám mạnh dạn đầu tư.

Khi đó, việc chọn lựa những DN sản xuất – kinh doanh có sản phẩm đang được tin dùng, doanh số vẫn giữ vững hoặc tăng trưởng và thị giá cổ phiếu đã xuống dưới 10 nghìn đồng sẽ hứa hẹn sinh lời đến 50 – 100% sau khi kinh tế đã ổn định và tăng trưởng (dự kiến từ 6 tháng đến 2 năm). Như vậy, kênh chứng khoán sẽ vẫn là kênh thích hợp nhất với người ít tiền, thích tìm kiếm lợi nhuận cao. Thời điểm thích hợp để mua chứng khoán là trong quý I/2012.

(Theo Ths Đinh Thế Hiển- Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và Kinh tế)