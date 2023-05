Chuyện buồn nhà thu nhập thấp

Thông tin cho thuê nhà tại chung cư Ngô Thì Nhậm Hà Đông nhan nhản trên các trang mạng. Mặc dù theo quy định không được chuyển nhượng, cho thuê lại nhưng tại nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm vẫn có nhiều chủ căn hộ không ở, cho người khác thuê lại. Còn những dự án nhà thu nhập thấp khác thì rơi vào tình trạng ế ẩm hàng loạt trước cú sốc giảm giá trên thị trường BĐS.

Lộn xộn nhà thu nhập thấp

Sau khi đọc trên báo thông tin: Cần cho thuê nhà CT1 Chung cư Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, diện tích 86m2, thiết kế 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, 2 WC, giá cho thuê 6,5 triệu đồng, tôi liên hệ theo số điện thoại thì được biết đây là trung tâm môi giới. Theo “cò” môi giới, tại đây có khá nhiều căn hộ muốn cho thuê, với nhiều diện tích khác nhau.

Để mục sở thị, tôi tìm đến chung cư Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Dù mới đi vào sử dụng được 2 năm nhưng tòa nhà đã hiện rõ sự nhếch nhác. Ngay tại tầng 15 có hộ mở một cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà. Đặc biệt, tại khu vực hành lang của tầng 4, ngay sát khu vực bếp ăn, được quây kín thành một căn phòng nhỏ với diện tích khoảng 10m2, gây mất mỹ quan cho tòa nhà. Tầng 4 là nơi có phòng sinh hoạt cộng đồng chung của tòa nhà và có phòng tập thể dục thể thao.

Chị Nguyễn Thị Hà, một hộ dân tại đây cho biết: Có khá nhiều căn hộ tại đây không phải chính chủ ở. Ví dụ ngay cạnh phòng tôi có một gia đình trẻ mới dọn đến thuê cách đây 3 tháng. Hiện tôi cũng được biết một vài gia đình đang muốn cho thuê lại. Giá dao động tại đây từ 4-7 triệu tùy từng diện tích và vị trí căn hộ. Thậm chí tại đây còn có những căn hộ cho thuê 1 phòng, ở chung với chủ để thêm thu nhập.

Việc cho thuê nhà ở đây khá kín đáo. Bằng chứng là đã có khá nhiều căn hộ được cho thuê từ lâu nhưng nếu không nói là đi thuê thì khó ai có thể biết được. Điều đáng nói là đại diện chủ đầu tư cũng không hề biết việc có hộ dân đang cho thuê lại nhà ở.

Trước việc cho thuê nhà trái quy định tại nhà thu nhập thấp, ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết sẽ kiểm tra tổng thể nhà thu nhập thấp CT 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Theo ông Đạm, sau khi có kết quả kiểm tra mới đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Nhà thu nhập thấp bị mất khách

Theo thống kê Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay Hà Nội đã có 6 dự án nhà thu nhập thấp hoàn thành và tổ chức bốc thăm, ký hợp đồng mua bán và đưa vào sử dụng với 3.750 căn hộ, bao gồm các dự án: Kiến Hưng, Sài Đồng, Đặng Xá, Đại Mỗ và CT1 Ngô Thì Nhậm. Trong đó, với giá 8,8 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT), thì chỉ có dự án nhà CT1 Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) của Vinaconex Xuân Mai nhanh chóng bán hết hơn 300 căn từ đợt chào bán đầu tiên.

Còn 5 dự án nhà thu nhập thấp đang triển khai và mở bán đều chật vật bán mãi không hết vì mức giá hơn 10 triệu đồng/m2 và vị trí ở quá xa. Đơn cử, dự án nhà thu nhập thấp Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) với tổng mức đầu tư 179 tỷ đồng xây 515 căn nhưng đến nay mới chỉ bàn giao được 270 căn. Dự án nhà thu nhập thấp Đặng Xá cũng chỉ bán được 650 căn trong tổng số gần 950 căn…

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhà thu nhập thấp ế ẩm là do giá bán nhà là khá cao 12-13 triệu đồng/m2. Không những vậy loại hình nhà ở này lại không được phép chuyển nhượng trong vòng 10 năm, thậm chí không thể cho thuê, nếu bị phát hiện mua chui còn bị xử phạt và thu hồi. So với “vòng kim cô” này, các dự án nhà ở thương mại giá rẻ “thuận mua vừa bán”, diện tích nhỏ, giá tiền chỉ khoảng 600 triệu đồng/căn, có thể dễ dàng chuyển nhượng, rõ ràng thích hợp với người dân hơn. Chưa kể, chất lượng của các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp cũng khiến người dân phần nào phiền lòng với tâm lý “của rẻ là của ôi”. Do không có quy chuẩn nào về nhà mẫu, các chủ đầu tư tự lượng sức rồi xây dựng theo khả năng tài chính, khiến không ít dự án nhà chưa ở đã xuống cấp.

Mới đây nhất, dự án nhà cho người thu nhập thấp Đặng Xá (Gia Lâm) bàn giao căn hộ chưa được bao lâu đã bị người dân phản ánh một số bức tường bên trong tòa nhà có biểu hiện thấm, mốc, gây mất mỹ quan và an toàn đến sinh hoạt của các cư dân tại đây, bên trong các căn hộ cũng bị ngấm nước, thang máy chạy rung, lắc…

Trong khi đó, những ngày gần đây, thị trường bất động sản như được hâm nóng khi một chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội công bố mức giá chào bán căn hộ 10 triệu đồng/m2 đã thực sự thu hút được sự quan tâm của người mua nhà. Sau khi dự án công bố mức giảm giá này, nhiều khách hàng đang có nhu cầu về nhà ở đã đổ xô đi mua và lượng giao dịch tăng đột biến. Điều này trái ngược hẳn với tình trạng ế ẩm của những dự án nhà ở thu nhập thấp. Nhiều chủ đầu tư cho rằng, nếu Nhà nước chấp thuận cho xây dựng nhà ở xã hội và được hưởng một số ưu đãi về mặt bằng, tài chính, thuế… Công ty này sẵn sàng bán căn hộ giá rẻ hơn hiện nay, dự kiến vào khoảng 7 đến 8 triệu đồng/m2.

TS. Phạm Sĩ Liêm – Phó Tổng hội Xây dựng VN cho rằng, chúng ta phải tư duy lại, cũng là chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp nhưng ở đây không cứ xây nên các dự án dành riêng cho người có thu nhập thấp một cách máy móc bắt buộc, mà là tạo ra thị trường nhà ở giá rẻ thương mại phong phú cùng với cơ chế hỗ trợ vay tiền và cho các đối tượng (những người không có nhà ở hoặc nhà ở quá nhỏ và giai đoạn đầu là các công chức nhà nước) được phép tự do lựa chọn nhà ở trên thị trường theo khả năng, hoàn cảnh và nhu cầu của mình.

(Theo ANTĐ)