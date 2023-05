Chuyên gia đánh giá về tiêu chí chọn một BĐS ven sông tiềm năng

Chia sẻ về chủ đề xu hướng phát triển đô thị ven sông, bà Hương Nguyễn, TGĐ Đại Phúc Land cho biết, BĐS ven sông luôn được người ở thực và giới đầu tư đánh giá cao vì vừa là không gian sống trong lành thoáng đãng, vừa giàu tiềm năng sinh lời. Dòng sản phẩm này thường có mặt bằng giá cao hơn 30-50% so với loại hình BĐS khác, biên độ tăng giá cũng mạnh và thanh khoản tốt hơn. Bên cạnh việc tăng giá theo thị trường thì những BĐS trong khu đô thị ven sông còn tăng trưởng giá trị nhanh từ nội lực dự án về hạ tầng, cảnh quan, không gian sống do chính chủ đầu tư kiến tạo.

Bàn về tiêu chí để đầu tư BĐS ven sông, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch VREC & HREC nhận định, không phải cứ là dự án có vị trí view sông thì sẽ đảm bảo sinh lời, thanh khoản tốt. Một dự án dù có lợi thế vị trí tốt đến đâu cũng phải đáp ứng nhiều yếu tố khác, nhất là khi các BĐS view sông đều là dòng sản phẩm cao cấp, đòi hỏi sẽ còn khắt khe hơn. Để chọn lựa mua sản phẩm này, người mua cần phải xem xét về yếu tố mật độ xây dựng, hệ số sử dụng, kết nối hạ tầng, không gian sông, kết nối với các hệ sinh thái khác xung quanh… “Rất nhiều dự án dù sở hữu vị trí view sông nhưng lại quá heo hút, chưa có hạ tầng phát triển mạnh, xa vùng trung tâm và khó kết nối vào nội thành, khó tiếp cận tiện ích dân sinh, chợ, trường học hay bệnh viện. Như vậy, BĐS dù view sông vẫn không phải là môi trường sống lý tưởng”, ông Bảo nhấn mạnh.

Bên cạnh lợi thế vị trí, các loại hình BĐS ven sông còn cần nhiều tiêu chí về tiện ích, dịch vụ để thu hút người ở thực và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Thêm vào đó, Chủ tịch HREC cho rằng, yếu tố cảnh quan, thiết kế phong cách dự án cũng ngày càng được người mua nhà xem trọng. Sở hữu vị trí ven sông là đã có lợi thế không gian xanh, có nước có gió nhưng nếu nhà quy hoạch không đủ tầm, trình độ để khai thác thì sản phẩm cũng không phát huy được giá trị lâu dài. Ngoài ra tiện ích cũng cần phải có sự đồng bộ và đa dạng, một chủ đầu tư dự án có tâm phải phát triển được tiện ích phục vụ cho cả một cộng đồng với đa dạng đối tượng, từ trẻ nhỏ, người già đến thanh thiếu niên. “Sở hữu lợi thế nhiều đến đâu mà không được phát triển đúng hướng, đúng tầm, chủ đầu tư không đủ kinh nghiệm, tiềm lực và cả tâm huyết thì rất khó trở thành một sản phẩm sinh lời hay một môi trường đáng sống”, ông Bảo chia sẻ.

Các chuyên gia cũng nhận định, từ thực tế phát triển của các dự án ven sông ở TP.HCM và các tỉnh thời gian gần đây có thể thấy, những dự án thu hút được người mua ở thực và giới đầu tư đều là những dự án không chỉ có quy mô phát triển lớn mà hệ thống tiện ích dịch vụ, hạ tầng cảnh quan còn phải phát triển rất đồng bộ. Ví như tại TP.HCM, KĐT Vạn Phúc City ở TP.Thủ Đức quy mô 198ha sở hữu 3 mặt giáp sông Sài Gòn. Khu đô này dành nguồn lực đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng để phát triển thành đại đô thị ven sông, riêng năm 2021, Van Phuc Group công bố đầu tư 3.500 tỷ đồng cho 12 hạng mục công trình giải trí, thương mại dịch vụ và nhà ở tại dự án. Nơi đây hiện đang trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân TP. HCM và là nơi an cư lạc nghiệp cho khoảng 45.000 cư dân. Giá BĐS trong KĐT này cũng gia tăng mạnh gấp 2-3 lần theo thời gian.

Hay tại khu Nam Sài Gòn, dự án Mizuki Park quy mô 26ha của Nam Long Group cũng là một trong số các dự án KĐT nổi bật khi hưởng lợi thế có cảnh quan 3 mặt view sông và kênh đào rộng 1,7ha. Tuy nhiên điểm hút khách của KĐT này còn nhờ đầu tư hệ sinh thái tiện ích với mảng xanh chiếm hơn 10ha cùng hệ thống tiện ích tích hợp. Theo chủ đầu tư, vào thời điểm đầu mới ra mắt vào 2018, dự án ghi nhận kỷ lục bán hàng với 1.400 căn hộ dòng Flora giao dịch thành công chỉ trong khoảng một tháng. Tại buổi lễ mở bán cuối tháng 4/2021, Mizuki Park thu hút hơn 1.400 khách hàng tham dự và bán hết toàn bộ 600 căn hộ công viên kênh đào Flora Mizuki MP6-MP7-MP8 chỉ sau 2 giờ giao dịch. Cũng nhờ lợi thế cảnh quan sông nước và tiện ích tích hợp, mặt bằng giá trung bình các sản phẩm tại Mizuki Park đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm mở bán đầu tiên. Hiện dự án này đã có hơn 2.000 hộ gia đình sinh sống.

Khai thác tốt lợi thế view sông giúp gia tăng giá trị rất lớn cho các dự án BĐS có ưu thế này.

Với thị trường tỉnh lân cận TP.HCM, các đô thị ven sông được phát triển đa dạng và sôi động hơn do quỹ đất còn nhiều và chưa bị khai thác mạnh như TP.HCM. Ví như Long An, Đồng Nai những khu đô thị ven sông với quy mô lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Long An có KĐT Waterpoint tại Bến Lức quy mô 355ha triển khai ngay bên 6km sông Vàm Cỏ Đông; Đồng Nai có dự án Izumi City quy mô 170 ha bao quanh 5,5km sông Đồng Nai; Aqua City 1.000 ha; Swan Bay 200ha; Angel Island 205ha… Đây đều là những sản phẩm dẫn đầu sức tiêu thụ của thị trường thời gian qua.

Theo các chuyên gia, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, các không gian ven sông luôn được săn đón mạnh mẽ. Khi mà năng lực thiết kế ngày càng xuất sắc hơn, các dự án BĐS ven sông dần trở thành một biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp, là mơ ước của nhiều người. Đây sẽ là nguồn tài nguyên rất lớn để tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho một đô thị. Tuy nhiên để phát triển tiềm lực của BĐS ven sông, thay vì dành quỹ đất đẹp phát triển các dự án cao cấp một cách manh mún, nên hướng đến hình thành những đô thị ven sông với quy mô lớn và sản phẩm đa dạng để mọi đối tượng cư dân đều có thể tiếp cận và sở hữu cơ hội sinh sống tại đây.

Phương Uyên

>> Nguồn cung BĐS tiếp tục nghiêng về các đô thị vùng ven

>> Khát sản phẩm đầu tư, né vùng nóng, dòng tiền đang đổ về đâu?