Chuyên gia gợi ý 4 "miền đất hứa" để đầu tư bất động sản năm 2021

Từ sát Tết Tân Sửu, dịch bệnh bùng phát trở lại. Theo ông Phan Công Chánh, Tổng giám đốc Công ty Phú Vinh, do năm 2020, dịch bệnh xảy ra nhưng giá bất động sản vẫn tăng nên lần bùng phát mới chưa thể tác động đến giá bất động sản trong 3-6 tháng. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ sẽ giảm từ giữa cuối quý 1.

Cũng theo ông Chánh, kịch bản giảm giá rất khó xảy ra trong trung hạn do 4 nguyên nhân. Thứ nhất là lãi suất tiền gửi đang được giữ ở mức thấp kỷ lục nên dòng tiền sẽ chảy sang các kênh đầu tư khác như bất động sản. Thứ hai là xu hướng tiền rẻ được Fed (Cục dự trữ liên bang Mỹ) cam kết giữ ít nhất trong 3-4 năm tới cho đến khi kinh tế thế giới phục hồi khiến người dân tìm kênh trú ẩn an toàn. Thứ ba, giá bất động sản được hưởng lợi nhờ đầu tư công của quốc gia, trong đó có nhiều công trình hạ tầng trọng điểm. Thứ tư, thị trường bất động sản nhìn ở rổ hàng sơ cấp vẫn đang thiếu hụt nguồn cung khiến các sản phẩm được rao bán vẫn có giá cao.

Khi dịch bệnh được đánh giá là chưa thể tách động mạnh đến thị trường bất động sản, không ít nhà đầu tư vẫn tìm kiếm loại hình, khu vực an toàn để trú ẩn dòng tiền. Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , mức độ quan tâm bất động sản 30 ngày trước Tết năm 2021 tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt tăng mạnh ở loại hình đất và đất dự án.

Tổng hợp nhận định của các chuyên gia, có 4 thị trường tỉnh có nhiều tiềm năng để đầu tư bất động sản trong năm 2021, gồm:

Đồng Nai

Đồng Nai là địa phương dẫn đầu về tiềm năng theo đánh giá của ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam. Theo vị chuyên gia này, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom sẽ lọt vào tầm ngắm của những nhà đầu tư có vốn trên dưới 1,5 tỷ đồng với đất nền là sản phẩm chính.

Quỹ đất tại Đồng Nai vẫn còn nhiều, đủ sức đa dạng cho các chủng loại bất động sản. Hơn nữa, thị trường nhà đất Đồng Nai còn có nhiều cơ hội tăng nhiệt trong trung và dài hạn nhờ lực đẩy từ hạ tầng với dự án sân bay Long Thành, cầu Cát Lái…



Dự án sân bay Long Thành tạo sức bật lớn cho bất động sản Đồng Nai

Long An

Cũng theo vị Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam, Long An dù chưa có cú hích lớn về hạ tầng như Đồng Nai nhưng cũng là lựa chọn cho nhiều nhà đầu tư. Thời gian di chuyển từ Long An về TP.HCM được rút ngắn là điểm cộng lớn cho các nhà đầu tư vốn mỏng muốn mua bất động sản liền thổ tại đây. Chỉ cần 1-1,5 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có nhiều lựa chọn nền đất tại Long An.

Bình Dương

Đứng sau Đồng Nai và Long An về tiềm năng đầu tư bất động sản liền thổ là Bình Dương. Có bất động sản công nghiệp phát triển mạnh, Bình Dương nhiều năm qua cũng đã đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, nguồn cung bất động sản vì thế cũng đa dạng hơn. Mặt bằng giá bất động sản liền thổ tại Bình Dương cao hơn Đồng Nai và Long An. Hiện tại, nhà đầu tư có dòng vốn 1-2 tỷ đồng khó có thể chọn mua bất động sản liền thổ tại Dĩ An và Thuận An (2 điểm nóng của Bình Dương).

Quảng Bình

Một địa phương mới nổi khác được nhiều chuyên gia đánh giá cao về tiềm năng với mặt bằng giá còn thấp và có nhiều dư địa phát triển đó là Quảng Bình. “Xứ sở hang động” này hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch như có nhiều hang động nổi tiếng, bãi biển đẹp…

Đưa ra nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư tìm hiểu, tuy nhiên các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng không nên quá liều lĩnh lao vào những thị trường này bởi việc thắng lớn là không dễ. Cơ hội lướt sóng ở hiện tại gần như không có mà cần thời gian nắm giữ tài sản trung bình từ 2-3 năm mới có thể chốt lời. Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư vẫn luôn cần tự trang bị kiến thức, cập nhật diễn biến thị trường, khảo sát thực tế và tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia…

Khánh Trang