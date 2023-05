Trong kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. HCM khóa IX, Thành phố đã thống nhất thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021, trong đó có việc thành lập TP. Thủ Đức. Theo giới chuyên gia trong ngành, chưa bàn về yếu tố dài hạn, thông tin triển khai TP. Thủ Đức đã mang lại những tác động rất rõ ràng đến thị trường BĐS TP. HCM nói riêng và vùng vệ tinh nói chung.

Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch HoREA cho biết, sức hấp dẫn của TP. Thủ Đức đến từ kỳ vọng của nhà đầu tư về tốc độ phát triển hạ tầng và quy hoạch tương lai, nhất là khu vực quận 9 và Thủ Đức ngày càng mạnh. Việc xây dựng TP. Thủ Đức giúp khu vực này hình thành các trung tâm tài chính, hành chính, công nghệ cao, sinh thái quy mô trong tương lai. Khu Đông sẽ là điểm sáng trong bức tranh BĐS TP. HCM, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân và hạ tầng khu vực.

Ngoài ra, thông tin thành lập TP. Thủ Đức cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần giúp thị trường nhà đất quận 2, 9, Thủ Đức và các vùng giáp ranh ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc chiến nguồn cung với các khu vực còn lại. Tâm điểm phát triển của TP. Thủ Đức lấy khu công nghệ cao, làng đại học và khu đô thị Thủ Thiêm làm chủ lực, nếu duy trì tốc độ phát triển hạ tầng hiện nay, khu Đông sẽ sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn với lượng lao động và chuyên gia tăng ngày càng cao. Cùng với đó nhu cầu nhà ở cũng biến động lớn, kéo theo sự dịch chuyển giá trị của thị trường BĐS.



TP. Thủ Đức không chỉ tác động đến thị trường BĐS khu Đông mà được kỳ vọng sẽ kích thích các khu vực lân cận gia tăng giá trị trong tương lai.

Ở góc độ liên kết khu vực, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhìn nhận, việc thành lập TP. Thủ Đức không chỉ tạo ra cú hích lớn cho thị trường BĐS khu Đông. Nếu khu Đông tăng trưởng tốt sẽ tạo ra động lực cho các khu vực khác như khu Nam, khu Tây tăng trưởng theo, đây là điều mà thị trường BĐS đang rất kỳ vọng. Ngoài ra, việc xây dựng thành phố phía Đông có ý nghĩa rất lớn trong phát triển quy hoạch liên kết vùng. Điều này vừa giúp giảm áp lực về giao thông, dân số, vừa cung cấp cho thành phố một bộ máy làm việc chuyên nghiệp. Đây sẽ là cơ hội cho tất cả, kể cả doanh nghiệp và người dân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc EXIMRS, thị trường BĐS thuộc TP. Thủ Đức và các vùng liền kề sẽ trở nên sôi động trong quý cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Thành phố phía Đông được định hướng là đô thị thông minh nên sẽ gắn liền với xu hướng hiện đại, số hóa. Vì vậy, trong tương lai, khu Đông sẽ là miền đất hứa cho giới trẻ, chuyên gia, những phân khúc như nhà ở thông minh sẽ được các chủ đầu tư BĐS khu vực này ưu tiên phát triển. “Với quy hoạch của thành phố mới, những cư dân nơi đây là người hưởng lợi đầu tiên. Họ thừa hưởng một nền tảng hạ tầng quy chuẩn, bài bản được quy hoạch dựa trên sự phát triển kinh tế của thành phố mới Thủ Đức trong tương lai”, bà Tú nhấn mạnh.

Tại sự kiện công bố báo cáo thị trường quý 3/2020 của Batdongsan.com.vn , ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT Batdongsan.com.vn chia sẻ, BĐS tại khu Đông đang được người mua săn đón và hình thành mức giá bán cao hơn. An Phú, Thủ Thiêm và Khu Công nghệ cao TP. HCM trở thành những khu vực trọng điểm ghi nhận nhu cầu tìm mua BĐS cao. Giá chào bán căn hộ tại 3 quận khu Đông trong quý 3/2020 tăng trung bình từ 1-2%. So với vùng trung tâm TP. HCM biên độ tăng giá nhà đất khu Đông vào khoảng 8% trong khi mức độ tăng giá căn hộ trung bình khu trung tâm chỉ 5%. Với loại hình nhà riêng, nhà phố, vùng trung tâm có giá giảm 3% thì khu Đông vẫn ghi nhận tăng 7% so với cùng kỳ. Những năm qua khu Đông luôn là khu vực có tốc độ tăng giá BĐS cao nhất khu vực, nhờ ăn theo đề án TP. Thủ Đức. Điển hình như phân khúc căn hộ ở Thủ Đức, nếu năm 2018 chỉ có giá 29 triệu/m2 thì hiện nay đã lên đến 45 triệu/m2. Mức tăng gần 45% chỉ sau 3 năm.