Có liều lĩnh khi ôm căn hộ cho người nước ngoài thuê lại?

Gần đây, các nhân viên kinh doanh của tổ hợp căn hộ cao cấp Indochina Plaza Hanoi (IPH) âm thầm tiếp cận và khuyến khích giới đầu tư mua căn hộ để cho người nước ngoài thuê lại.

Thậm chí, ông Michael Piro, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Indochina Land tiết lộ, Công ty còn mời chào cả những người đã mua căn hộ tại đây mua tiếp căn hộ thứ hai hoặc giới thiệu bạn bè mua để cho thuê.

IP H là khu căn hộ có giá cho thuê cao nhất thị trường hiện nay.



Động thái của Indochina Land quả thực là “lạ” trong bối cảnh giới đầu tư đã bị bầm dập bởi sự trầm lắng của thị trường bất động sản suốt mấy năm qua và hầu như không còn hứng thú với thị trường này.

Và ngạc nhiên hơn khi chiến lược kinh doanh này được đưa ra giữa lúc thị trường căn hộ cho người nước ngoài thuê đang có sự cạnh tranh khốc liệt và tỷ lệ căn hộ còn trống đứng ở mức rất cao.

Bà Nguyễn Hải Minh, Quản lý Bộ phận Nghiên cứu thị trường của Công ty Cushman & Wakefield tại Hà Nội cho biết, trong tổng số 331 căn hộ dịch vụ cho người nước ngoài thuê tại quận Cầu Giấy (nơi IPH tọa lạc), có tới 26% chưa cho thuê được.

Ở địa bàn kế bên là huyện Từ Liêm, thì tỷ lệ còn cao hơn, lên đến 29% trong tổng số 584 căn hộ.

Nhưng bất chấp số liệu không mấy tích cực của thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê, một bộ phận giới đầu tư bất động sản vẫn âm thầm mua căn hộ cao cấp để cho người nước ngoài thuê lại. Bằng chứng rõ rệt nhất là, IPH trong 2 tháng gần đây bán được 12 căn hộ với doanh thu khoảng 70 tỷ đồng. Năm ngoái, dự án này cũng bán được hơn 80 căn hộ, mặc dù giá bán hơn 50 triệu đồng/m2.



Ông Piro cho biết, thị trường căn hộ gần đây đã có những thay đổi đáng kể. Năm ngoái, đa phần người mua chỉ để ở, nhưng trong nửa đầu năm 2013, phần lớn người mua với mục đích cho thuê. Không chỉ tại IPH, mà dự án bên cạnh là Richland Southern gần đây cũng bán được khá nhiều căn hộ, mà nhiều người trong số đó mua xong là cho thuê lại ngay. Dự án Dolphin Plaza ở gần đó cũng dành 70 căn hộ để cho người nước ngoài thuê.

Nghiên cứu của Công ty Tư vấn CBRE cho thấy, gần đây xuất hiện một số yếu tố tích cực ảnh hưởng đến quyết định mua nhà, như trần lãi suất giảm, giá vàng liên tục giảm, giá nhà đất đã giảm mạnh và bắt đầu đứng giá. Đặc biệt, tiềm năng cho thuê là một yếu tố đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các quyết định đầu tư và đầu tư hiện nay chủ yếu là đầu tư dài hạn.

Mặc dù còn rất nhiều căn hộ dịch vụ để trống, nhưng ông Richard Leech, Giám đốc điều hành của CBRE cho rằng, khoảng cách rất lớn giữa giá chào thuê của căn hộ dịch vụ và căn hộ để bán đã kích thích giới đầu tư mua căn hộ để cho thuê lại. Giá chào thuê căn hộ dịch vụ một buồng ngủ ở Keangnam lên đến 2.000 USD/tháng, căn 2 buồng ngủ có giá 2.650 USD/tháng, trong khi ở Crowne Plaza là 2.400 USD/tháng đối với căn một buồng ngủ và 2.700 USD/tháng đối với căn 2 buồng ngủ.

Theo bà Minh, thị trường căn hộ dịch vụ tại Cầu Giấy và Từ Liêm đang phải cạnh tranh với xu hướng mua căn hộ để cho thuê lại đang ngày càng rõ nét và khá thu hút đối với khách thuê do giá thuê hấp dẫn hơn so với các dự án căn hộ dịch vụ. IPH, Keangnam Hanoi Landmark Tower và The Manor là 3 dự án cao cấp điển hình thu hút rất đông khách nước ngoài có nhu cầu thuê để ở. Riêng IPH có hơn 100 căn hộ đã có khách thuê, trong đó chủ yếu là người Nhật Bản và Hàn Quốc, do khu vực này tập trung khá nhiều các văn phòng làm việc của hai nước trên.

Thực tế, không phải khu căn hộ nào cũng có thể cho thuê với giá cao. Phần lớn căn hộ cho người nước ngoài thuê ở khu vực Trung Hoà – Nhân Chính, Mỹ Đình – Mễ Trì đã giảm giá 3-5 triệu đồng/m2 so với năm ngoái.

Trong khi đó, IPH được coi là khu căn hộ có giá cho thuê cao nhất thị trường hiện nay, vì khách thuê chủ yếu là người Nhật. Tuy nhiên, khách Nhật rất khó tính, đòi hỏi khu căn hộ phải sạch sẽ, quản lý tốt, thiết kế đẹp và đặc biệt phải có các tiện ích đi kèm phù hợp với gu người Nhật. Về khía cạnh này thì The Manor, IPH và Dolphin Plaza có lợi thế, nên giá thuê rất cao.