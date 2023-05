Có nên mua nhà lúc này không?

* TS Lê Thẩm Dương (trưởng khoa quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM):

Chỉ mua sản phẩm đã hoàn thiện Đây là thời điểm tốt để người dân mua nhà nhưng chỉ nên mua những sản phẩm đã hoàn thành và hạ tầng hoàn thiện. Mua bây giờ có thể gọi là còn hơi non vì tôi nghĩ giá vẫn chưa vào vùng đáy, việc này xét ở hai góc độ: thứ nhất là giá và thứ hai là góc độ thanh khoản, cả hai yếu tố này vẫn đang bí, nên giá có thể còn xuống nữa. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng nên chọn phương án “không thể khôn hơn được nữa”, đó là chấp nhận chọn non một tí thì lãi ở chỗ không phải thuê nhà, sản phẩm phong phú để lựa chọn. Riêng đối với những người có tiền dư dả nhiều, nên nhắm vào những sản phẩm nhà ở trung cấp và cao cấp, nhà càng to thì tốc độ xuống giá và cơ hội mua rõ nét hơn. * GS Đặng Hùng Võ (nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường):

Giá nhà nên ở mức 8-10 triệu đồng/m2 Nhu cầu nhà ở thì nhiều nhưng người có tiền mua lại ít. Nếu mức giá nhà quay về 8-10 triệu đồng/m2 là hợp lý, có thể chấp nhận được và dễ thu hút được người mua. Theo đánh giá của tôi, với những diễn biến hiện nay, sức mua trong thời gian tới sẽ cải thiện không nhiều. Còn vấn đề giá nhà có giảm nữa hay không phải phụ thuộc vào việc Chính phủ có bỏ tiền ra cứu thị trường, nếu Chính phủ bỏ ra một lượng tiền lớn thì lại khác. Hiện tâm lý chờ đợi là điều tất yếu, quy luật thị trường buộc khách hàng phải chờ đợi trong vài năm để tái cấu trúc. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản, thị trường này 50% phụ thuộc nhiều vào tâm lý khách hàng. Tôi cho rằng gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng sẽ không làm người ta bớt chờ đợi, đây không phải là liều thuốc tiên làm thị trường bất động sản sáng bừng lên. * Chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí:

Giá còn khả năng giảm nhẹ Theo nhận định của tôi, giá nhà còn có thể giảm nữa vì ở đây chẳng ai nói được giá đáy của bất động sản Việt Nam. Những lý luận của chủ đầu tư cho rằng giá thành đã đụng đến giá vốn cũng có cái lý, nhưng ở góc độ của người mua thì không thể nói giá đáy là giá vốn của chủ đầu tư. Về các chính sách điều khiển vĩ mô của Nhà nước đối với lĩnh vực bất động sản, theo tôi là còn yếu và gần như chưa đi vào thực tiễn. Ví dụ về gói 30.000 tỉ đồng chỉ như muối bỏ bể và vào thực tiễn rất chậm. * Ông Trương An Dương (trưởng phòng nghiên cứu Công ty Savills Việt Nam):

Rất ít cơ hội để căn hộ bình dân giảm hơn nữa Thị trường nhà ở tại TP.HCM hiện nay đang cung cấp rất nhiều sản phẩm căn hộ đa dạng từ bình dân đến cao cấp của hơn 100 dự án trên thị trường sơ cấp và gần 200 dự án trên thị trường thứ cấp, khoảng 70% nguồn cung hiện nay thuộc căn hộ bình dân. Giá căn hộ đã giảm khá nhiều trong ba năm qua và rất ít cơ hội để giá có thể giảm hơn nữa. Xu hướng đi xuống của mặt bằng lãi suất như thời gian qua sẽ kích thích một số nhà đầu tư thứ cấp quay lại thị trường. Dù vậy, với tình hình thị trường hiện nay và phát triển trong tương lai thì cơ hội đầu tư chỉ dành cho các nhà đầu tư dài hạn, chứ không có nhiều cơ hội dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn như trong thời gian phát triển nóng của thị trường giai đoạn 2007-2008. * Chị Nguyễn Thị Ánh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM):

Chúng tôi vẫn chờ đợi Hai năm trước tôi dành dụm được ít tiền, có ý định mua nhà nên đã đi khảo sát các sản phẩm từ căn hộ chung cư đến nhà phố tại các quận 2, 7, 9, Thủ Đức… Nhưng nếu mua từ hai năm trước là hoàn toàn sai lầm. Vì những căn nhà đó giá đã giảm nhiều phần trăm nhưng vẫn chưa có người mua. Chưa kể đến việc nhiều người bạn của tôi mua một số căn hộ cả hai năm rồi nhưng chủ đầu tư nhận tiền mà chưa giao được nhà… Đến thời điểm này, vợ chồng tôi vẫn rất cân nhắc việc bỏ tiền mua nhà. Tôi hi vọng giá nhà sẽ còn giảm.