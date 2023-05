Có nhiều cách hạ giá chung cư

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty TNHH địa ốc Đất Lành: Người dân sẽ dễ quay lưng với nhà chung cư để mua đất nền Tôi e rằng, nếu không cẩn thận, đề xuất sở hữu có thời hạn sẽ đi ngược lại chủ trương khuyến khích ưu tiên phát triển nhà chung cư của Nhà nước. Bởi nhiều người dân sẽ rơi vào tâm lý sốc khi bỏ một khoản tiền ra nhưng chỉ được sở hữu nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Thay vào đó họ sẽ mua đất nền. Theo tôi có một điều bất cập là đất nền nhà phố cũng đóng tiền sử dụng đất nhưng được sở hữu vĩnh viễn. Trong khi đó đất xây dựng chung cư cũng phải đóng tiền sử dụng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá, công viên… lại chỉ được sở hữu có thời hạn. Giá thành chung cư hiện đang khá cao, mỗi căn hộ thấp nhất cũng khoảng 600-800 triệu đồng do doanh nghiệp mất nhiều chi phí cho giá thành xây dựng, cộng thêm tiền bồi thường đất và đầu tư hạ tầng. Tôi cho rằng, sở hữu nhà ở có thời hạn là một chính sách phát triển mà nhiều nước đã làm từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam muốn thực hiện được, Nhà nước cần phải đưa kèm một số giải pháp như miễn tiền sử dụng đất, miễn thuế hoặc cho phép xây dựng căn hộ nhỏ hơn 45 m2… Khi đó giá thành chung cư sẽ giảm và người dân sẽ chấp nhận dù sở hữu có thời hạn, còn phía doanh nghiệp cũng có “đất sống”. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc Công ty tư vấn Navigat: Việc làm trước mắt là làm hạ nhiệt giá đất Tôi cho rằng, việc đa dạng sở hữu nhà chung cư chưa chắc là một phương thức tốt để hạ giá. Thực tế, một số chung cư như Vincom và Pacific đang sở hữu có thời hạn, nhưng giá vẫn cao ngất ngưởng. Giá chung cư được hình thành gồm giá đất và tài sản gắn liền với đất. Để làm giá chung cư hạ nhiệt, Nhà nước cần phải can thiệp chính sách vĩ mô để làm hạ giá đất. Nhiều nước đã áp dụng hình thức sở hữu chung cư có thời hạn song Việt Nam cần cân nhắc kỹ trước khi học hỏi các nước khác bởi thực tế, mỗi nước có những phong tục tập quán khác nhau. Ngoài ra, tính tuổi của chung cư không đơn giản. Ai dám chắc rằng cứ 50 năm hoặc 70 năm sau chung cư sẽ xuống cấp. Nếu chưa đến thời điểm gia hạn, chung cư đã xuống cấp thì sao. Liệu chúng ta có thể dễ dàng cải tạo lại chung cư này không? Tôi e rằng, câu trả lời là không. Do đó, Nhà nước cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tôi cho rằng, để làm hạ nhiệt giá chung cư, trước tiên Bộ Xây dựng phải đưa ra các giải pháp hạ giá đầu vào của giá thành tạo nên công trình. Chỉ khi nguồn cung dồi dào, chung cư mới hạ nhiệt.