Cuộc cạnh tranh giữa biệt thự, liền kề, chung cư ngày càng "gay gắt"

Cũng theo ông Richard Leech, đến cuối năm 2013, VAMC đã mua hơn 39 nghìn tỷ đồng nợ xấu từ 35 ngân hàng. Kế hoạch trong năm 2014, VAMC sẽ tiếp tục mua từ 70 – 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và thực hiện việc bán nợ xấu cho các nhà đầu tư quan tâm theo giá thị trường. Hiện, Chính phủ đã giải ngân 1.322 tỷ đồng trong gói 30.000 tỷ cho 3.023 khách hàng, tăng 64% so với tháng 12/2013. Tiến tới là gói hỗ trợ 50.000 tỷ sẽ giúp thị trường bất động sản qua giai đoạn khó khăn.

Các căn hộ sẽ cạnh tranh gay gắt

Theo báo cáo của CBRE, trong quý I-2014, thị trường căn hộ bán tiếp tục chứng kiến hoạt động chào bán mới thận trọng với 1.540 căn từ 4 dự án, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượng căn hộ hoàn thiện lại tăng lên, đạt 2.716 căn và tăng 33% so với quý I-2013. Hoạt động chào bán lại diễn ra sôi động với 6 trên 10 dự án được chào bán trong quý này với tổng số 689 căn. Điều này cho thấy các chủ đầu tư vẫn đang tập trung vào việc giải quyết hàng tồn kho hơn là tung ra sản phẩm mới.

Một xu hướng mới là một số dự án biệt thự, liền kề đang cạnh tranh trực tiếp với các dự án chung cư trung cấp và bình dân trong phân khúc nhà ở có giá 2-3 tỷ đồng

Diễn biến nổi bật trong quý I là việc giá chào bán thứ cấp trung bình tăng sau 11 quý liên tiếp giảm, và lần đầu tiên đạt mức tăng 1,1% trung bình cho toàn thị trường so với quý trước. Mức giá tăng chủ yếu xuất hiện tại các dự án có tiện ích đầy đủ và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Trong khi đó, một vài dự án vẫn tiếp tục chứng kiến mức giá giảm dù với tốc độ chậm hơn so với quý trước. Điều này do chủ đầu tư không thể hạ giá thêm quá nhiều khi cân nhắc đến chi phí đầu tư và chi phí xây dựng. Thêm vào đó, việc có nhiều dự án gần hoàn thiện đã tạo nên sức hấp dẫn cho người mua; đặc biệt khi ngoài giá cả, tiến độ xây dựng cũng đang được coi là một yếu tố quan trọng.

Trong Quý I-2014 các giao dịch diễn ra ngay từ rất sớm – đầu năm và chủ yếu tại các dự án trung cấp. Tuy nhiên phân khúc BĐS cao cấp với các căn hộ có giá hơn 30 triệu đồng vẫn giao dịch tốt. Xu hướng hiếm thấy xảy ra trong năm nay là việc các giao dịch bắt đầu ngay sau Tết – trái ngược với nhiều quan điểm truyền thống khi không thực hiện giao dịch quan trọng vào thời điểm này.

Trong Quý I-2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đề xuất loại bỏ việc bắt buộc thực hiện các giao dịch thông qua sàn bất động sản. Nếu đề xuất được thông qua, các chủ đầu tư sẽ phải lựa chọn bán căn hộ qua sàn giao dịch của chính chủ đầu tư. Điều này sẽ khiến sự cạnh tranh giữa các bên môi giới trở nên khốc liệt hơn nhưng đồng thời cũng sẽ giúp cải thiện tính minh bạch của thị trường.

Dự kiến sẽ có nhiều dự án đi vào hoàn thiện trong năm 2014, và điều này sẽ tạo nên cạnh tranh gay gắt hơn đối với các căn hộ mới được chào bán. Người mua hiện dành nhiều sự quan tâm hơn tới những căn hộ đã hoặc gần hoàn thiện để tránh gặp phải những vấn đề liên quan đến chất lượng bàn giao kém và chậm bàn giao. Chủ đầu tư cũng nên tập trung hơn vào việc phát triển các tiện ích và cơ sở hạ tầng để tạo ra môi trường sống thuận tiện cho cư dân.

“Tại Hà Nội, khu vực phía Đông và Tây Bắc thành phố sẽ được coi trọng do đang diễn ra tình trạng thừa cung tại khu phía Tây cũng như việc xây dựng thêm các dự án tại khu vực trung tâm gần như là không thể. Giá bán dự kiến sẽ tăng lên, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định xu hướng này sẽ kéo dài trong cả năm 2014” – Ông Richard Leech khẳng định.

Giá biệt thự, liền kề tăng nhẹ

Thị trường biệt thự, liền kề trong khu đô thị trong quý vừa qua có nhiều dấu hiệu tích cực. Không có dự án chào bán mới, chủ yếu là các dự án chào bán lại bao gồm Ao Sào, Xuân Phương và Đại Thanh. Các dự án này chào bán các căn liền kề (riêng Đại Thanh chào bán đất nền) với giá từ 2 đến 3,5 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là một số dự án chào bán gần đây đang đưa ra mức giá hấp dẫn, thậm chí thấp hơn giá bán của một số dự án chung cư hoặc đất thổ cư trong khu vực lân cận.

Một số dự án tiêu biểu như Ao Sào chào bán từ 20 triệu đồng/m2, Đại Thanh từ 26 triệu đồng/m2, Tân Tây Đô từ 13 triệu đồng/m2. Những ví dụ trên cho thấy một xu hướng mới là một số dự án biệt thự, liền kề đang cạnh tranh trực tiếp với các dự án chung cư trung cấp và bình dân trong phân khúc nhà ở có giá 2-3 tỷ đồng.

Giá chào bán trên thị trường thứ cấp chứng kiến hai xu hướng khác biệt. Tại một số dự án đã hoàn thiện hoặc gần hoàn thiện tại quận Từ Liêm và Hà Đông, giá chào bán tăng nhẹ khoảng 5-7%. Trong khi đó, tại các dự án ít có tiến độ ở huyện Mê Linh và Quốc Oai, giá chào bán tiếp tục giảm.

Để thúc đẩy người mua, nhiều chủ đầu tư đang áp dụng điều khoản thanh toán hấp dẫn chưa từng có. Tiêu biểu như khách hàng mua biệt thự, nhà liền kề tại giai đoạn 1 của khu đô thị Gamuda Gardens (một phân khu của dự án Gamuda City) chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng là có thể nhận nhà ngay, 80% giá trị còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 4 năm với lãi suất 0%.

Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, lại thêm cạnh tranh từ các dự án chung cư bình dân và trung cấp, việc áp dụng điều khoản thanh toán linh hoạt như trên là một trong những cách thức hiệu quả hơn mà chủ đầu tư có thể áp dụng để thúc đẩy tốc độ bán.