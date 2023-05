Cần quy định rõ chủ sở hữu bãi đậu xe Một tranh chấp khá phổ biến tại các chung cư hiện nay là sở hữu chung – riêng, nhất là sở hữu diện tích đậu xe. Do vậy, dự thảo quy định nơi để xe hai bánh thuộc sở hữu chung của cư dân nhưng khu vực để ô tô thì do chủ đầu tư quyết định (nếu đã được chủ đầu tư phân bổ giá trị phần diện tích này vào giá bán căn hộ cho các chủ sở hữu thì thuộc sở hữu chung). Tuy nhiên, quy định này bị cả chủ đầu tư và BQT chung cư phản đối vì rất khó biết được chủ đầu tư có phân bổ phần diện tích này vào giá bán hay không. Do đó, dự thảo cần quy định rõ chủ sở hữu của bãi đậu xe, cả xe máy lẫn ô tô…