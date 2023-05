Cuộc đua giành khách hàng tại các văn phòng Tp.HCM

Giảm giá, mở rộng chính sách khuyến mại và nâng cao chất lượng dịch vụ đang trở thành cuộc đua tìm khách hàng mà các chủ tòa nhà đặt ra. Thời gian tới, thị trường văn phòng cho thuê sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cả về giá cả và chất lượng dịch vụ

Tiếp tục đà giảm

Kết quả khảo sát của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường gần đây đều có chung đánh giá, thị trường văn phòng cho thuê tại Tp.HCM liên tục giảm sút. Theo kết quả khảo sát của CBRE, trong quý III, thị trường văn phòng cho thuê không có nhiều chuyển biến tích cực so với quý trước đó. Trong quý, Tp.HCM không có nguồn cung hạng A mới nào, chỉ có hai tòa nhà hạng B ở quận 4 được hoàn thành và đưa vào khai thác.

Ông Adam Bury, Trưởng phòng nghiên cứu CBRE cho biết, giá chào thuê trung bình trong quý III của hạng A là 34,13 USD/m2, giảm 0,2%, hạng B là 18,36 USD/m2, giảm 1,9% và hạng C là 15,33 USD/m2, giảm khoảng 2%. Tính chung, giá thuê đã giảm khoảng 1,8% so với quý trước. Còn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá chào thuê của mỗi phân khúc đều giảm xấp xỉ 10%.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, từ nay đến cuối năm, phân khúc văn phòng cho thuê còn tiếp tục sụt giảm. Tại "Đêm khách thuê" dành cho các đơn vị nước ngoài tìm hiểu về thị trường văn phòng cho thuê ở Tp.HCM do CBRE tổ chức ngày 20/10, ông Chis Currie, thành viên của CBRE dự báo, thị trường văn phòng cho thuê sẽ có sự dịch chuyển khá lớn. Theo ông, các đơn vị trước đây thuê văn phòng hạng B kết thúc hợp đồng có thể sẽ chuyển sang thuê văn phòng hạng A vì văn phòng hạng A có nhiều tiện ích, vị trí tốt hơn, nhưng chi phí thuê không cao như trước kia. Mặc dù giá chào thuê đang có vẻ bão hòa, song trên thực tế, thông qua nhiều chính sách ưu đãi, các chủ tòa nhà đã chào thuê ở mức gái thấp hơn nhiều. Khách thuê sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn bao giờ hết.

Cuộc cạnh tranh mới

Trong khi nhu cầu thuê đang có dấu hiệu giảm, thì nguồn cung lại không ngừng tăng lên. Kết quả khảo sát của CBRE từ 18 cao ốc cho thuê có quy mô lớn ở quận 1 và một số quận trung tâm thành phố cho thấy, hiện tỷ lệ diện tích trống còn khá lớn, khoảng hơn 105.000m2. Trong đó, có nhiều cao ốc mặc dù đưa vào sử dụng khá lâu nhưng tỷ lệ lấp đầy chỉ ở mức từ 20 đến 50%.

Ngoài ra, năm 2012 sẽ có nhiều cao ốc hoàn thành đưa vào hoạt động và dự kiến nguồn cung tăng lên khá cao. Một số dự án sẽ góp nguồn cung trong năm 2012 như: tòa nhà Times Square ở quận 1, dự kiến diện tích cho thuê hơn 12.000m2; dự án President Place khoảng 9.000 m2; dự án Saigon One Tower khoảng 50.000m2; dự án Meridien hơn 13.000 m2; The Vista khoảng 9.500 m2…

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường văn phòng cho thuê sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cả về giá cả và chất lượng dịch vụ như bãi đậu xe, khu vực ăn uống, đi lại, an ninh …. "Các dự án mới xây và đang xây dựng, các chủ tòa nhà đã đặc biệt quan tâm đến các tiện ích và dịch vụ kèm theo. Nhiều dự án chú trọng đến việc lựa chọn đơn vị thiết kế, nhà thầu có tên tuổi lớn. Chất lượng xây dựng, kỹ thuật cơ điện, thiết kế sàn, môi trường làm việc…cũng được các tòa nhà hết sức chăm chút", ông Chis Currie nói.

(Theo ĐTCK)