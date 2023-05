Nhận định chung về thị trường, ông Phạm Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi Á Châu (DKRA) cho rằng, tổng thể thị trường quý 2 diễn biến khá lạc quan.

Nguyên nhân đến từ việc những thông tin về hạ tầng giao thông được đề xuất, khởi công hoặc sắp hoàn thành, các đề xuất quy hoạch vùng và các dự án mới, khu đô thị được thành phố chấp thuận đầu tư, từ đó dẫn đến giá bất động sản nhiều khu vực tăng so với hồi đầu năm.

Cũng theo ông Phạm Lâm, cái được lớn nhất hiện nay là khách hàng đã làm chủ được cuộc chơi của thị trường chứ không phải như trước. Sự cạnh tranh và bám đuổi quyết liệt giữa các chủ đầu tư nội – ngoại trên thị trường căn hộ cao cấp luôn tạo động lực cho sự phát triển và cải thiện không ngừng về cả thiết kế, chất lượng và chính sách bán hàng… Do đó, trong cuộc chơi này, khách hàng là người hưởng lợi lớn nhất chứ không phải là các chủ đầu tư trong nước hay nước ngoài.

Theo thống kê riêng của DKRA, trong quý 2, tổng lượng căn hộ cung cấp ra thị trường khoảng 9.326 căn hộ, tăng 31% so với quý trước; lượng tiêu thụ đạt khoảng 6.534 căn, tăng 33% so với quý trước.

Ông Lâm cho rằng, nguyên nhân gia tăng tổng lượng nguồn cung và tổng lượng tiêu thụ ở thị trường căn hộ so với quý 1/2017 là do sự trở lại ấn tượng của phân khúc căn hộ cao cấp đã dịch chuyển biểu đồ nguồn cung và lượng tiêu thụ của toàn thị trường. Theo đó, tỷ lệ tiêu thụ của phân khúc căn hộ cao cấp đạt đến 87% và chiếm 36% toàn thị trường căn hộ, từ đó dẫn đến tỷ lệ tiêu thụ của quý 2 tăng so với quý 1.

Nguồn cung phân khúc căn hộ bình dân dồi dào với 3.855 căn (chiếm gần 41% toàn nguồn cung căn hộ trên thị trường), mở ra cơ hội cho nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà ở với mức giá hợp lý.

Khách hàng tìm đến những chủ đầu tư uy tín, giá bán hợp lý, tiện ích đầy đủ

Khác với quý I/2017, phân khúc căn hộ cao cấp giảm nhiệt, sang quý 2/2017 phân khúc này có sự trở lại ấn tượng. Quý này, phân khúc cao cấp có khoảng 2.697 căn cung ra thị trường và lượng hấp thụ lên tới khoảng 2.359, chiếm tới 36% tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường căn hộ, đây là một con số vô cùng khả quan.

Xét về lượng tiêu thụ theo khu vực, khu Đông vẫn chưa hết nóng và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người mua khi tỷ lệ hấp thụ phân khúc căn hộ lên đến 92%. Điều này cho thấy rằng những người đầu tư và cả người mua để ở vẫn đang tiếp tục kỳ vọng rất lớn về sự tăng trưởng ở khu vực này. Các dự án hợp túi tiền, đảm bảo tiến độ thi công như Him Lam Phú An quận 9 của chủ đầu tư Him Lam Land đang có mức tiêu thụ khá tốt.

Theo số liệu của DKRA, thị trường nhà phố, biệt thự không có quá nhiều biến động lớn so với quý 1. Nguồn cung thị trường này luôn giới hạn và có mức giá khá cao nhưng lượng tiêu thụ khá tốt. Các dự án vẫn tập trung chủ yếu ở các quận khu Đông như Thủ Đức và Quận 9.

Trong quý 2/2017, có khoảng 707 căn nhà phố, biệt thự mới được chủ đầu tư đưa ra thị trường tỷ lệ tiêu thụ trung bình đạt khoảng 63%, đặc biệt có dự án mà tỉ lệ tiêu thụ đạt 80 – 90% chỉ trong thời gian ngắn 1 – 2 tháng.

Thị trường đất nền, đặc biệt là đất nền phân lô hộ lẻ ở các vùng ven tiếp tục có những cơn sốt từ quý 1 kéo dài đến đầu quý 2. Một số nơi giá đất đẩy lên cao, từ 30 – 50% chỉ trong thời gian ngắn và có dấu hiệu sốt ảo như Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi,…

Tuy nhiên, sang đầu tháng 5, do có sự cảnh báo của các chuyên gia, truyền thông và sự can thiệp của một số cơ quan chức năng thì cơn sốt đất nền phân lô vùng ven đã hạ nhiệt hoàn toàn. Cụ thể là những thông báo đính chính và khẳng định việc các huyện trên chưa lên quận đã tác động sâu sắc và đưa thị trường trở về thế cân bằng.

Quý 2/2017 ghi nhận có khoảng 1.579 nền mới mở bán cung cấp ra thị trường, tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 84%. Thị trường quý này chứng kiến sự sôi động của dự án đất nền khu vực giáp ranh TP. HCM như Vũng Tàu, Long An và Đồng Nai, đặc biệt là khu vực Long An.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng quý 2/2017 có dấu hiệu hạ nhiệt, nguồn cung chủ yếu từ những dự án mở bán năm trước, lượng tiêu thụ khá thấp. Cục diện nguồn cung vẫn chưa có nhiều thay đổi so với quý trước, tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…

Tuy vậy, các chủ đầu tư cũng đã bắt đầu quan tâm đến những thị trường tiềm năng như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Nam hoặc thị trường mới hơn như Bình Định… Điển hình là Khu đô thị Thương mại sinh thái giải trí Aloha của chủ đầu tư Thắng Lợi Group với diện tích 15 ha và được đầu tư 3.200 tỷ đồng tại Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để đi nhanh chóng đi vào hoạt động phân kỳ 1 gồm tòa Ruby và Trung tâm thương mại Diamond vào quý IV/2017.