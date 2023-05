Cuối 2011: Cung tăng mạnh, giá chung cư Hà Nội sẽ giảm

Việc chạy đua xây dựng chung cư cũng là một “tín hiệu tốt” giúp thị trường chung cư hướng tới sự minh bạch, giá chung cư sẽ dần ổn định

“Nấm” sau mưa

Chỉ tính riêng tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đến đường Vành đai IV chạy qua hàng loạt các dự án khu đô thị lớn như: Trung Hoà – Nhân Chính, khu đô thị mới Phùng Khoang, Vạn Phúc, Văn Khê, Dương Nội, An Hưng, Park City, Mỗ Lao…, tính chi tiết, dọc 2 bên tuyến đường này đã có hàng chục dự án đô thị mới, với hàng trăm toà cao ốc có nhiều tên gọi khác nhau.

Tại Đại lộ Thăng Long – con đường dài và hiện đại nhất Việt Nam cũng “mọc” hàng loạt dự án hai bên đường như Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ có quy mô gần 300 ha nằm ở vị trí phía Tây Nam thành phố do Công ty Vinaconex – Viettel làm chủ đầu tư. Hay các khu đô thị mới Geleximco, Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Vân Canh, khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ; khu đô thị CEO Quốc Oai; Splendora…

Ngoài ra còn hàng trăm dự án chung cư được triển tại tại nhiều quận, huyện như Cầu Giấy, Từ Liêm, Tây Hồ, Mỹ Đình…

Không chỉ dừng lại ở đó, các chủ đầu tư lại “lấn sân” sang các dự án xây nhà cho người thu nhập thấp. Ngoài dự án nhà ở thu nhập thấp tại đường Ngô Thì Nhậm, liên danh Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai và Công ty Cổ phần xây dựng số 21 Vinaconex đã khởi công dự án xây dựng 5 tòa nhà cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Với quy mô mỗi tòa nhà cao 19 tầng và 1 tầng hầm, dự án cung cấp tổng cộng 1.512 căn hộ, có diện tích bình quân 70m2/căn.

Tổng Công ty Viglacera cũng vừa khởi công xây dựng 10 tòa nhà chung cư cao 12 tầng tại Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm) dành cho người thu nhập thấp. Dự án sẽ cung cấp 1.000 căn hộ sau 18 tháng thi công, đáp ứng chỗ ở cho 4.000 người. Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội khởi công xây dựng 840 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên). Dự kiến, các căn hộ này sẽ hoàn thành trong quý III/2012, đáp ứng chỗ ở cho hơn 3.200 người.

Ngoài ra còn phải kể đến hàng loạt dự án đang trong quá trình chuẩn bị như dự án nhà ở xã hội của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) tại Khu đô thị Thanh Lâm – Đại Thịnh (huyện Mê Linh) dự kiến khởi công trong tháng 10 – 11/2010, với quy mô 4000 căn hộ; dự án của Liên danh Vinaconex-Hancico tại Bắc An Khánh (Hoài Đức) với quy mô 10.000 căn hộ, dự kiến khởi công cuối năm nay; dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% Khu đô thị Nam Thăng Long của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)…

Từ nay đến hết năm 2010, nhiều doanh nghiệp lớn của ngành xây dựng cũng đã lên kế hoạch khởi công một số dự án nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn Thủ đô như Tập đoàn HUD dự kiến tháng 10 khởi công dự án Thanh Lâm-Đại Thịnh II tại huyện Mê Linh; Vinaconex triển khai dự án tại Kim Chung (Đông Anh); Vinaconex và Handico cùng làm chủ đầu tư quỹ đất 18ha dành để xây dựng nhà cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị Bắc An Khánh.

"Hối hả" chạy tiến độ

Trong thời gian gần đây, do nhu cầu mua chung cư của các đối tượng chính là bạn trẻ mới lập gia đình, các hộ tách ra ở riêng tăng cao, khiến cung không đáp ứng cầu. Chính lý do trên khiến nhiều doanh nghiệp đang “hối hả” chạy tiến độ các dự án. Đáng kể nhất phải kể đến Dự án UsilkCity của Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long. Các tòa nhà 101, 102, 103 – CT1 của UsilkCity đang xây dựng tới tầng 6. Các tòa nhà 108 – CT4; 107, 106 – CT3 cũng đã hoàn thành 2 tầng hầm, đang xây dựng phần thân.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tầng hầm cho tòa nhà CT7 và CT8 của Dự án Lê Văn Lương Residential. Chung cư Euroland thuộc Khu đô thị Mỗ Lao do Công ty TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang hoàn thành xây phần thân của tòa nhà.

Một số tòa chung cư đơn lẻ khác như chung cư 28, Lê Trọng Tấn (Hà Đông) đang xây đến tầng 5; Chung cư Nhà xuất bản Công an nhân dân (Lê Văn Lương kéo dài) đã xây thô đến tầng 15…

Nhiều chung cư đã được đem ra bán. Điển hình như vào ngày 27/11-31/12, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tiếp tục mở bán 1.588 căn hộ chung cư thuộc các tòa CT7C, E, F, G và CT8A, B, C, D nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Trước đó, Tập đoàn đã mở bán 2 đợt.

Các dự án khác cũng đang khẩn trương thi công để bàn giao nhà cho khách hàng.

Giá chung cư sẽ giảm

Ông Nguyễn Thế Giang – Nhà phân tích đầu tư bất động sản cho biết, nhìn vào số lượng 252 dự án lớn nhỏ thuộc thành phố Hà Nội đã và đang chờ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì các chủ đầu tư đều đã “giật mình” vì khi hoàn thành số lượng sản phẩm chung cư là quá lớn.

Khẳng định đây là một tín hiệu tốt, ông Giang cho rằng: “Việc xuất hiện nhiều dự án chung cư sẽ khiến việc mua nhà hợp lý và mua nhà chính sách, mua nhà có hỗ trợ tài chính, mua nhà trả góp sẽ phát triển. Ngoài ra, những chiêu bán hàng, khuyến mại trong phân khúc thị trường này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là tín hiệu rất tốt cho thị trường”.

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp lo sợ “thừa” chung cư sẽ xảy ra từ năm 2011, trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp Online, ông Vũ Xuân Thiện – Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho biết, sẽ không xảy ra tình trạng thừa chung cư bởi hầu hết các chung cư đều được xây dựng từ năm 2010, phải ít nhất đến năm 2012 mới có thể đi vào hoạt động.

Ông Thiện lý giải, các hộ gia đình thì đông, trong khi nhu cầu tách ra ở riêng thì rất cao, những dự án chung cư hiện tại chưa thể đáp ứng đủ. Chỉ có thể đến năm 2013, khi hàng loạt chung cư hoàn thiện mới có thể đáp ứng đủ cho nhu cầu người dân. “Việc chạy đua xây dựng chung cư cũng là một “tín hiệu tốt” giúp thị trường chung cư hướng tới sự minh bạch, giá chung cư sẽ dần ổn định” – ông Thiện nhận định.

Ông Nguyễn Hữu Đoàn – Chuyên gia BĐS cho rằng, từ năm 2011 giá chung cư sẽ dừng lại và không bị đẩy lên cao. Hơn nữa, khoảng cách giữa giá trong hợp đồng và giá giao dịch sẽ xích lại gần nhau tức là thị trường sẽ minh bạch hơn.

Ở một khía cạnh khác, ông Giang nhận định, năm 2011 sẽ là năm khó khăn của chung cư cao cấp và là năm cạnh tranh của thị trường chung cư giá thấp và trung bình. Sau năm 2011, phân khúc thị trường này sẽ rất khó khăn cho các nhà đầu cơ và các chủ đầu tư còn sản phẩm tồn. Hơn nữa, cũng sẽ xuất hiện thêm những hình thức kinh doanh nhà chung cư mới như: mua nhà trả góp, hợp đồng thuê mua…. và đặc biệt thị trường thuê – cho thuê sẽ rất phát triển.

(Theo DDDN)