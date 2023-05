Cuối năm, dòng tiền lại "chảy" về BĐS?

Dòng tiền cuối năm đang hướng vào BĐS

Theo nhận định của giới kinh doanh bất động sản, những tháng cuối năm là “thời điểm vàng” của thị trường địa ốc. Tính thanh khoản cao hơn hẳn so với các quý trước. Giới chuyên môn cũng nhận định thị trường bất động sản đang có dấu hiệu khả quan hơn, lý do chính là mặt bằng lãi suất thấp hơn nhiều so với những năm trước đây, đây là yếu tố quan trọng khiến dòng tiền đang chảy vào bất động sản. Dự kiến thời gian tới dòng tiền vào bất động sản còn sẽ tăng cao nếu lãi suất còn giảm tiếp.

Bên cạnh đó, trước những diễn biến tích cực của thị trường, các chuyên gia kỳ vọng rằng BĐS sẽ là ngành “hút” kiều hối nhiều nhất so với các kênh khác vào cuối năm. Năm 2011, trong 9 tỷ USD chuyển về có tới 50% lượng tiền dịch chuyển vào BĐS; năm 2012 lượng kiều hối đạt gần 10 tỷ đô l, Tp.HCM chiếm khoảng 4,1 tỉ đô la Mỹ; trong đó, 23% vào lĩnh vực bất động sản. Mới đây, trong báo cáo về triển vọng kiều hối toàn cầu năm 2013, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam tiếp tục nằm trong Top 10 nước nhận nhiều kiều hối, với kết quả dự kiến là 10,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm ngoái.

Bước qua năm 2013, giá bất động sản tiếp tục có chiều hướng giảm và theo nhiều chuyên gia mức giá này đã “ở đáy”, nhất là phân khúc nhà chung cư, nhà và đất dự án. Vì thế, giám đốc một đơn vị dịch vụ chuyển tiền nhận định lượng kiều hối năm 2013 có khả năng sẽ quay lại thị trường bất động sản. “Giá bất động sản hiện nay đã khá thấp, có thể nói là xuống đáy, nên đây là thời điểm tốt để mua vào. Mặt khác, bản thân những người đi xuất khẩu lao động cũng muốn vài năm nữa khi quay về sẽ có nhà cửa ổn định thì bây giờ chính là thời điểm tạo dựng mảnh đất, căn nhà…”.

Mới đây, trong báo cáo về tình hình kinh tế tài chính tiền tệ tháng 9 vừa được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố thì thị trường tiền tệ trong 9 tháng đầu năm 2013 tiếp tục có những cải thiện tích cực và đang có chiều hướng tăng lên. Riêng về thị trường bất động sản, theo đánh giá của các chuyên gia thị trường đang phát đi những tín hiệu phục hồi, đây là lý do khiến các doanh nghiệp BĐS tự tin đưa ra quyết định chào bán cũng như khởi công các dự án.

Căn hộ giá tốt vẫn đắt khách

Nếu như cách đây vài năm, những dự án nhà ở với mức giá 10-12 triệuđồng/m2 là mơ ước xa xỉ của hàng ngàn người dân đô thị, thì đến naykhông quá khó để kiếm tìm những dự án có mức giá vừa túi tiền của người mua, tiến độ tốt vẫn có sức hút trên thị trường.

Những dự án BĐS giá rẻ đang hút khách hiện nay như chung cư Đặng Xá 2 và Bắc Cổ Nhuế -Chèm, diện tích từ hơn 36m2 đến 70m2, giá bán từ 9 – 10,8 triệu đồng/m2. Hiện cả 2 dự án đang nhận hồ sơ đăng ký mua nhà. Tổng công ty Viglacera vừa công bố giá bán dự án nhà thu nhập thấp Đặng Xá II với mức giá từ 8,68 triệu đồng một m2. Tập đoàn Mường Thanh vừa tung ra thị trường khoảng 600 căn nhà thương mại tại chung cư CT12 Kim Văn – Kim Lũ (Khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Với diện tích nhỏ từ 45-76 m2, mức bán chủ đầu tư đưa ra dao động 10-14,5 triệu đồng/m2.

Bên cạnh những dự án chung cư giá rẻ bán chạy thì những dự án căn hộ cao cấp sắp bàn giao vẫn có giao dịch tốt. Doanh số bán khả quan được ghi nhận tại các dự án như Lancaster, Indochina Plaza Hanoi. Hay như dự án Hoàng Thành Tower, ngay trong tuần đầu mở bán đã ghi nhận trên 10 giao dịch thành công với mức giá từ 87 triệu/m2 trở lên, và các căn hộ được giao dịch chủ yếu là các căn có diện tích lớn. Một số dự án lớn đang bàn giao nhà như Lê Văn Lương Residentials, Mandarin Garden, Mulberry Lane, Nam Đô Complex và Hyundai Hillstate cũng giao dịch khá tốt.

Đánh giá từ một nghiên cứu độc lập khác của Savills Việt Nam cũng cho thấy, căn hộ sắp hoàn thiện vẫn là lựa chọn số 1 của khách hàng có nhu cầu mua nhà hiện nay. Giá chào bán thứ cấp từ các nhà đầu tư cũng ổn định trở lại sau một vài quý giảm liên tục. Thị trường đã xuất hiện những “con sóng nhỏ” và đang phát đi tín hiệu phục hồi. Và đây cũng là lý do một số doanh nghiệp đã tự tin “bung hàng” đón sóng cuối năm – thời điểm vàng của giao dịch bất động sản, sớm hơn khá nhiều so với những dự đoán bi quan hồi đầu năm.