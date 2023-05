Đà Nẵng: Nhiều tiềm năng, nhưng nên thận trọng

Thời gian qua, giá đất tại một số địa phương, đặc biệt là Hà Nội bị "thổi" quá cao, nay do nhiều yếu tố tác động nên lại giảm nhiệt nhanh. Và Đà Nẵng đã được chọn do hội tụ đầy đủ các yếu tố cần và đủ như: là một thành phố phát triển năng động, quỹ đất dồi dào, đặc biệt là giá đất ở đây còn rất rẻ và luôn tăng trưởng do các chính sách về đất đai thường công khai minh bạch.

Tại đây, chỉ cần trên dưới 1 tỷ hoặc thậm chí 500 – 600 triệu là khách hàng có thể sở hữu một lô đất khá đẹp tại các khu đô thị hiện đại mà cơ hội để giữ vốn và sinh lời khá an toàn do thị trường đất đai tại Đà Nẵng với đà tăng trưởng liên tục tuy không nhanh như Hà Nội nhưng lại có độ ổn định cao.

Sẽ có thêm một lượng lớn đất nền được tung ra thị trường Đà Nẵng từ nay cho đến cuối năm và mức giá đang rất khó dự đoán khi nó còn phụ thuộc rất lớn vào thị trường BĐS trên toàn quốc và động thái của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc thận trọng khi đặt kỳ vọng vào mức giá BĐS Đà Nẵng hiện nay là điều không thừa. Nhà đầu tư cần bổ sung cho mình kiến thức pháp lý, cập nhật thường xuyên các chủ trương chính sách của thành phố Đà Nẵng, tránh đầu tư theo tin đồn hoặc tâm lý đám đông.

Nên giao dịch BĐS thông qua các sàn giao dịch có thương hiệu và uy tín lâu năm tại Đà Nẵng.

(Theo KTĐT)