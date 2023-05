Đà Nẵng - "thỏi nam châm" với nhà đầu tư BĐS

BĐS nghỉ dưỡng: Đắt tiền hết đầu tiên

Bà Ngô Thị Hương Giang – Phòng Nghiên cứu và Tư vấn của CBRE Việt Nam trong buổi họp báo hồi tháng 5/2011 vừa cho biết, khác với các diễn biến trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng gồm biệt thự, căn hộ cao cấp – mảng vốn được coi là ở phân đoạn giá trên cùng của thị trường ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước, thị trường Đà Nẵng luôn nổi bật và đi đầu cả về nguồn cung lẫn nguồn cầu.

Bằng chứng, đây là địa phương hiện dẫn đầu với lượng cung với gần 500 căn biệt thự gồm cả sơ cấp và thứ cấp, từ 9 dự án trải dài từ Đà Nẵng tới Hội An, trong đó có The Nam Hải, Hyatt Regency Đà Nẵng, Furama Resort, Ocean Villas, The Sun Villas, The Dunes, Ecorio…

Hơn 50% trong số này, chủ yếu ở tầm giá từ 500.000-900.000 USD/căn đã được bán hết cho các khách hàng nội địa mà chiếm đến 80% là người ngoài Bắc.

Đặc biệt tại thị trường này, những sản phẩm càng đắt tiền, cao cấp thì tốc độ bán càng nhanh. Bà Hương Giang lấy ví dụ, những dự án có số lượng căn biệt thự từ dưới 50 căn trở xuống, nằm ven biển, của những chủ đầu tư danh tiếng thì càng đắt khách. Có thể thấy hết đầu tiên không phải là những sản phẩm giá thấp mà chính là các căn biệt thự giá khoảng 2 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) – mức cao nhất, tại các dự án như Furama Resort, Hyatt Regency Đà Nẵng.

Ông Richard Leech – Giám đốc điều hành của CBRE, người cũng chọn Đà Nẵng làm nơi đặt "ngôi nhà thứ hai" của gia đình mình, lý giải rằng du lịch tiếp tục là ngành tiếp sức hút cho sự phát triển của thị trường BĐS tại Đà Nẵng.

So với 4 điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng khác nổi tiếng như Nha Trang, Phan Thiết – Mũi Né, Long Hải – Vũng Tàu, Phú Quốc, thì Đà Nẵng là nơi hội tụ đủ cả 4 điều kiện tiên quyết tạo nên thành công của BĐS nghỉ dưỡng là vị trí – đô thị, thương hiệu của chủ đầu tư, chất lượng và cấu trúc BĐS.

Trong đó, riêng yếu tố vị trí – đô thị, địa phương này đã nổi trội hơn hẳn nhờ giao thông kết nối thuận tiện, gần sân bay, hạ tầng xã hội phát triển. Các yếu tố khác như khí hậu thời tiết mát mẻ; nhiều di sản văn hóa và hoạt động lễ hội thu hút khách du lịch; đặc biệt là các thủ tục hỗ trợ của chính quyền địa phương cho sinh sống dễ dàng – thể hiện qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao, tiếp tục là những điểm cộng cho riêng thành phố này.

Thật vậy, nếu đi từ hai đầu đất nước là Hà Nội và TP.HCM, du khách chỉ cần 1 giờ bay và ít phút đi ôtô là đã có thể đến được với 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, được đắm mình, tận hưởng tiện nghi và khám phá trong các khu du lịch nổi tiếng như Bà Nà, Sơn Trà, Huế, Hội An…

"Bên cạnh việc thu hút khách đến, mục tiêu tăng thời gian lưu trú trung bình từ 1,7 ngày lên trên 2 ngày/khách cũng là một thành công bước đầu. Bước vào mùa du lịch hè, một phần trong số hơn 200 căn còn lại cũng sẽ nằm trong quyết định mua của khách du lịch nội địa", ông Richard Leech – Giám đốc điều hành của CBRE, tin tưởng.

Đất nền – địa chỉ sinh lời hấp dẫn

Hiện tại, không ít nhà đầu tư Hà Nội và Hải Phòng tỏ ra lo lắng, sợ gặp rủi ro khi đầu tư vào BĐS Đà Nẵng khi họ không trực tiếp sống ở thành phố biển này. Song, trao đổi xung quanh câu chuyện trên, ông Võ Văn Cường – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Đà Nẵng khích lệ: "Những người kinh doanh thứ cấp cần mạnh dạn đầu tư vào Đà Nẵng bởi 2 lý do hấp dẫn: Giá rất thực và rất rẻ".

Theo ông Cường, đất ở Đà Nẵng không xây dựng giá trị "ảo", hơn nữa, so với vị trí và mật độ phát triển, giá BĐS ở đây còn thấp, thậm chí rẻ hơn tới 30% so với BĐS của các thành phố miền Trung khác như Nha Trang.

Thêm vào đó, giai đoạn đầu tiên của những dự án ven biển đã được bàn giao cho khách hàng. Đến năm 2010, 14 dự án trong tổng số 25 dự án resort – phân bố đầu tư từ năm 2003, đã được xây, góp phần đẩy mạnh xu hướng phát triển của thị trường BĐS Đà Nẵng.

Chưa dừng lại ở đó, dự án phát triển xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình, vừa được Thủ tướng phê duyệt. Đây là tuyến đường có chiều dài 135km, dự kiến được khởi công vào quý 4/2011, nằm trong hệ thống tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam – hứa hẹn thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế của khu vực miền Trung.

Theo nhiều đơn vị môi giới, từ cuối năm 2010, thị trường đất nền ở Đà Nẵng đã bắt đầu khởi sắc. Giá đất ở các khu vực từ trung tâm cho đến vùng ven biển cho đến nay đã tăng trung bình 20-30%. Các lô đất nền ven biển đường Hoàng Sa, Trường Sa thu hút rất đông nhà đầu tư đến từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên.

"Năm 2006, đất mặt tiền đường Trường Sa (trước là đường Sơn Trà – Điện Ngọc) giá 7 triệu đồng/m2, nay đã khoảng 60 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá đất ở khu tái định cư phía đông Xưởng 38 và Xưởng 387 đang được san nền cũng lên tới 25 – 30 triệu đồng/m2" – một văn phòng nhà đất tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cho biết.

Cũng chính vì thị trường sôi động nên nguồn cung đất nền dự án trong quý 1/2011 đã tăng khoảng 24% so với cả năm 2010. Cụ thể là đã có đến 3.218 lô đất được chào bán trong quý vừa qua, trong khi cả năm 2010, toàn thành phố cũng chỉ có 2.590 lô được chào bán.

Đáng chú ý, trong số 3 khu vực xung quanh trung tâm thành phố Đà Nẵng thì khu vực Tây Bắc sau một thời gian dài có mức giá thấp đã đột ngột tăng giá từ 10 – 40%. Dự kiến trong 3 quý tiếp theo, sẽ có khoảng 5.200 lô đất nền dự án được tung ra thị trường Đà Nẵng và giá cũng sẽ tăng dần theo thời gian và tiến độ dự án.

Cũng chính vì có sự góp mặt khá đông của giới đầu cơ nên thị trường đất nền tại Đà Nẵng vừa qua đã trở nên sôi động nhất. "Phần lớn nhà đầu cơ để mắt đến phân khúc đất nền là bởi khoản lợi nhuận trong ngắn hạn đến từ phân khúc này, còn tương lai hay tiến độ của dự án là điều họ ít quan tâm đến", báo cáo của CBRE viết.

"Đã có sự chuyển hướng khi các nhà đầu tư chuyển sang mua các lô đất nền, ở khu vực trung tâm để tìm kiếm khoản lợi nhuận nhanh hơn. Đất nền dễ mua với mức giá hợp lý và mang đến cơ hội sinh lời cho lượng lớn người mua" – ông David Scribner II – Trưởng chi nhánh CBRE tại Đà Nẵng nói.

Ngoài ra, một lý do chưa kể đến là trong bối cảnh thị trường BĐS tại Hà Nội và Tp.HCM trầm lắng, tính thanh khoản và lợi nhuận đạt thấp, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro thì việc những người có tiền thực chọn thị trường có tốc độ phát triển nhanh, tiềm năng như Đà Nẵng để bảo toàn đồng vốn và kỳ vọng mức sinh lời cao cũng là điều dễ hiểu.

(Theo VEF)