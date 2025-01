[Đánh giá dự án #74] Dự án iD Junction nằm cách sân bay Long Thành chỉ khoảng 5km, tại vị trí được coi là cửa ngõ giao thương mới của miền Nam, khu đô thị phức hợp của chủ đầu tư Tây Hồ sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm biệt thự, căn hộ giá từ 55 triệu/m2. Cùng Batdongsan.com.vn đến trải nghiệm và đánh giá xem dự án iD Junction có những lợi thế gì, có đáng mua hay không nhé!

Tổng quan

Dự án iD Junction là khu đô thị phức hợp với quy mô gần 41 ha do Tập đoàn Tây Hồ triển khai xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Với 6 phân khu chức năng, khu đô thị iD Junction sẽ mang đến nhiều lựa chọn sản phẩm nhà ở kết hợp kinh doanh và đầu tư cho khách hàng. Toàn dự án sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 630 nhà thấp tầng và 2.000 căn hộ với diện tích và thiết kế đa dạng.

Vị trí

Khu đô thị iD Junction được quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vị trí dự án iD Junction nằm ngay dưới đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km, với 30 phút đi xe là đến. Đây là khu compound đầu tiên được xây dựng tại Long Thành, cách sân bay Long Thành chỉ 5km. Chữ “Junction” trong tên dự án mang ý nghĩa dự án chính là giao điểm của đường bộ, đường không, đường thuỷ, rất thuận lợi cho đi lại, giao thương. Cư dân của dự án đi làm tại KCN Long Thành, di chuyển nội tỉnh hay đi các tỉnh, thành lân cận như TP.HCM, Bình Dương, Long An hay đi du lịch, công tác nước ngoài đều thuận tiện.

Dự án iD Junction nằm gần nhiều đường cao tốc nhưng có những hàng cây lớn bao quanh để lọc bụi, giảm ồn nên cuộc sống của cư dân bên trong sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu muốn di chuyển lên TP.HCM, dù đường không quá xa nhưng toàn là cao tốc nên cư dân di chuyển bằng xe hơi sẽ đảm bảo an toàn, thuận tiện hơn xe máy.

Quy hoạch

Dự án iD Junction sở hữu tiềm năng rất lớn khi tiếp giáp hàng loạt dự án giao thông trọng điểm phía Nam đang được đầu tư. Ngoài dự án nổi bật nhất là sân bay Long Thành, không thể không nhắc tới các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu, Phan Thiết – Dầu Giây, Dầu Giây – Liên Khương và đường Vành đai 4. Mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, đồng bộ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ khu đô thị iD Junction đến các vùng kinh tế trọng điểm lân cận như Vũng Tàu, Long An, Lâm Đồng, Bình Thuận,…

Bên cạnh đó, cảng Cái Mép – Thị Vải cách dự án khoảng 35km được coi là điểm kết nối liên vùng, thông thương quốc tế thuận lợi nhất. Sở hữu vị trí thuận lợi cũng như quy hoạch đắt giá trong khu vực được coi là “tam giác vàng logistics” tương lai của miền Nam, dự án iD Junction có nhiều tiềm năng tăng giá cũng như cho thuê.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án iD Junction là Tập đoàn Tây Hồ. Doanh nghiệp có lịch sử hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mới “lấn sân” sang đầu tư, phát triển bất động sản được 6 năm. Tập đoàn Tây Hồ tập trung phát triển các dự án nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị thông minh tại Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Một số dự án tiêu biểu của chủ đầu tư Tây Hồ có thể kể đến như: Chung cư Compass One, Căn hộ dịch vụ Mangosteen, Khu công nghiệp New Vina, Tổng kho Tây Hồ – Long Bình,…

Dự án iD Junction là khu đô thị thấp tầng đầu tiên của Tập đoàn Tây Hồ nên rất được chú trọng. Chủ đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cho dự án iD Junction rồi mới tiến hành mở bán nên khách hàng có thể yên tâm giao dịch.

Tiện ích

Toàn khu đô thị iD Junction Long Thành được chủ đầu tư bố trí hơn 50 tiện ích nội khu đa dạng, tập trung vào các mảng xanh, hồ nước cảnh quan, khu vui chơi nhằm đảm bảo không gian trong lành, thoáng đãng cho cư dân, hạn chế ảnh hưởng của khói bụi, tiếng ồn từ các đường lớn quanh dự án. Ngoài các tiện ích phổ biến tại các dự án compound như công viên, trường học, siêu thị, phòng gym, spa, hồ bơi, khu thể thao, khu BBQ, khu đô thị phức hợp iD Junction còn có dãy shophouse thương mại nằm ngay mặt tiền để phục vụ nhu cầu mua sắm của cư dân.

Nhìn chung dự án đáp ứng hầu hết các nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho cư dân ngay trong nội khu. Nếu cư dân có nhu cầu ra ngoài vui chơi, giải trí, mua sắm hay khám, chữa bệnh, trong bán kính 4km tính từ dự án có đầy đủ các tiện ích đáng chú ý của khu vực Long Thành như chợ mới, Vincom Long Thành, bệnh viện đa khoa, rạp chiếu phim,…

Thiết kế

Khu thấp tầng của dự án iD Junction có quy mô khoảng 20ha, gồm các căn biệt thự song lập và đơn lập, được triển khai thành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 – Sunrise Villas với 230 căn đã mở bán từ tháng 7/2021; giai đoạn 2 – Moonlight Villas với 272 căn được ra mắt tháng 11/2021 và giai đoạn 3 dự kiến sẽ mở bán trong năm 2022. Các căn biệt thự tại dự án iD Junction Long Thành có diện tích đa dạng từ 170-450m2, gồm 6 mẫu thiết kế theo phong cách riêng biệt là: Garden Shophouse, The Spring, The Spring Plus, The Bliss, The Uniq và The Infinity.

Tham quan biệt thự mẫu The Bliss diện tích đất tiêu chuẩn 10mx17m, xây 1 trệt 2 lầu theo phong cách biệt thự nghỉ dưỡng ven sông, ekip Đánh giá dự án rất ấn tượng với thiết kế mái ngói cổ điển cùng không gian mở thoáng mát, kết nối với thiên nhiên tại đây. Các mẫu biệt thự đa dạng về diện tích, phong cách ở đây sẽ phù hợp với nhu cầu, sở thích của nhiều nhóm khách hàng, thích hợp trở thành ngôi nhà thứ hai phục vụ mục đích nghỉ dưỡng.



Phòng khách biệt thự mẫu The Bliss của dự án iD Junction



Thiết kế mở giúp không gian sống luôn thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên

Bàn ăn ngoài trời phù hợp tổ chức tiệc BBQ



Các khu vực thư giãn

Tiến độ

Dự án iD Junction được khởi công từ tháng 3/2021, đến nay đang ở giai đoạn làm móng, san lấp mặt bằng, làm đường, hạ tầng điện, nước. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện khu vực Sales Gallery và nhà mẫu để phục vụ khách hàng đến tham quan, tìm hiểu dự án. Thời điểm bàn giao nhà dự kiến trong Quý 1/2024.



Dự án iD Junction đang trong giai đoạn làm móng và hạ tầng, đã có nhà mẫu

Giá bán

Các sản phẩm tại dự án iD Junction Long Thành có giá từ 55 triệu/m2. Biệt thự Garden Shophouse diện tích 105m2 giá từ 5,7 tỷ/căn, biệt thự The Spring 105m2 có giá từ 6 tỷ/căn, biệt thự The Spring Plus 120m2 giá từ 8 tỷ/căn. Với vị trí, quy hoạch và sự độc đáo của dự án về thiết kế, tiện ích, Batdongsan.com.vn nhận định mức giá này là tương xứng.

Đánh giá tiềm năng

Với thiết kế độc đáo, tiện ích cao cấp cùng không gian ven sông thoáng đãng, các sản phẩm biệt thự iD Junction rất phù hợp mua để ở, sử dụng làm ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng cho các gia đình ở Đồng Nai, TP.HCM và lân cận. Nếu không ở, chủ nhân biệt thự có thể cho thuê, định hướng nhóm khách thuê tiềm năng là các chuyên gia nước ngoài, nhân viên cấp cao làm việc tại KCN Long Thành, cảng Cái Mép-Thị Vải cần tìm nơi ở cho cả gia đình. Ngoài cho thuê dài hạn, biệt thự iD Junction Long Thành cũng thích hợp cho thuê ngắn hạn theo xu hướng staycation – du lịch nghỉ dưỡng tại chỗ mỗi dịp cuối tuần, nghỉ lễ. Còn với nhà đầu tư mua để bán lại, dự án đã triển khai được một thời gian, đang mở bán các phân khu mới chính là một trong những thời điểm tốt để cân nhắc xuống tiền và chờ đợi những chu kỳ tăng giá tiếp theo, khi dự án bàn giao, ra sổ hay khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Xem video Đánh giá dự án iD Junction tại đây

Hãy tiếp tục theo dõi Đánh giá dự án để cùng trải nghiệm thực tế và tham khảo những đánh giá, nhận định của chúng tôi về các dự án bạn quan tâm trên khắp Việt Nam nhé!

Lan Chi