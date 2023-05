Là dự án căn hộ hướng đến đối tượng khách hàng chính là những người trẻ, gia đình trẻ muốn tìm mua căn hộ đầu tiên, dự án Legacy Central của Tập đoàn Kim Oanh có giá chỉ từ 900 triệu – mức giá hấp dẫn hàng đầu tại thị trường Thuận An, Bình Dương. Hãy cùng chương trình Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn đến tham quan xem thực tế dự án này như thế nào nhé!

Tổng quan

Dự án Legacy Central là khu căn hộ do Tập đoàn Kim Oanh phát triển tại phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương. Legacy Central tọa lạc trên quỹ đất rộng hơn 1ha, gồm 2 tòa tháp cao 29 tầng nổi và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng khoảng 50%. Theo thiết kế, dự án sẽ cung cấp cho thị trường 1802 căn hộ và shophouse ở khối đế.

Đáng chú ý, dự án Legacy Central tập trung vào nhóm khách hàng trẻ nên các căn hộ ở đây được thiết kế phù hợp để có giá tốt mà vẫn đảm bảo nhu cầu của người mua. Căn hộ Legacy Central có diện tích dao động từ 33-59,5m2, trong đó 80% là căn studio và căn 1 phòng ngủ. Trong bối cảnh thị trường Thuận An nói riêng và toàn tỉnh Bình Dương nói chung phổ biến các dự án căn hộ 2-3 phòng ngủ thì diện tích vừa phải, giá bán hợp lý chính là điểm khác biệt tạo nên sức hút cho căn hộ Legacy Central.

Vị trí

Vị trí dự án căn hộ Legacy Central nằm trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, đối diện trường THCS Thuận Giao. Căn hộ Legacy Central không nằm trên mặt tiền đường quốc lộ, đại lộ nên tránh được khói bụi, tiếng ồn từ các xe container di chuyển, đồng thời giao thông đi lại khá thuận tiện nhờ đoạn đường Thuận Giao 25 qua dự án mới được mở rộng. Đặc biệt, Legacy Central nằm giữa 2 trục giao thông huyết mạch của Bình Dương là Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), chỉ cách lần lượt 1-1,5km.

Trong khoảng 2km xung quanh dự án có đầy đủ các tiện ích dân sinh như chợ, tạp hóa, khu vui chơi,… Xa hơn một chút, cách dự án tầm 5-8km là hàng loạt tiện ích quan trọng của Thuận An như siêu thị Aeon Mall, sân golf, trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu công nghiệp,… Từ căn hộ Legacy Central di chuyển đến các tòa văn phòng, khu công nghiệp xung quanh khá nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống các trường mầm non, tiểu học và THCS ngay kế bên và đối diện dự án cũng là điểm cộng cho các gia đình có con nhỏ.

Thiết kế

Như đã nói ở trên, hầu hết các căn hộ tại dự án Legacy Central là loại căn studio và căn 1 phòng ngủ, còn lại là các căn 2 phòng ngủ với không quá 60 m2. Dù diện tích vừa phải nhưng căn hộ Legacy Central được thiết kế thông minh, tối ưu không gian nên vẫn đảm bảo công năng, phù hợp với nhu cầu của người độc thân và gia đình trẻ.



Phòng khách căn hộ mẫu dự án Legacy Central

Tham quan căn hộ mẫu Legacy Central, ekip chương trình Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn nhận thấy căn hộ có thiết kế khá ấm cúng, sắp xếp công năng hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên. Căn hộ Legacy Central được hoàn thiện nội thất cơ bản từ các thương hiệu uy tín như cửa gỗ An Cường chống cháy; khoá thông minh 4 tích hợp: mã số, vân tay, thẻ từ và khóa cơ; tủ bếp An Cường; thiết bị vệ sinh Toto,…



Căn hộ Legacy Central có thiết kế tối ưu diện tích, sắp xếp công năng hợp lý, tạo cảm giác ấm cúng

Về tiện ích, các cư dân tương lai của căn hộ Legacy Central sẽ được sử dụng hơn 30 tiện ích nội khu hiện đại, trong đó nổi bật là hồ bơi tràn bờ, phòng gym trong nhà, khu vực gym ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu tắm nắng, không gian xanh thư giãn, khu BBQ, trung tâm thương mại, trường mầm non,… Các tiện ích phục vụ hoạt động ngoài trời được chú trọng nhiều hơn, theo đúng xu hướng phát triển căn hộ hiện nay, bắt nhịp với nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm, rèn luyện sức khỏe ngay trong nội khu của cư dân. Với kinh nghiệm phát triển các dự án quy mô, chất lượng của Tập đoàn Kim Oanh, người mua có thể tin tưởng rằng các căn hộ và tiện ích tại dự án Legacy Central sẽ được phát triển đúng theo thiết kế.

Giá bán

Các căn hộ Legacy Central có giá bán dự kiến chỉ từ 900 triệu/căn (từ 22-30 triệu/m2). Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh trong bối cảnh giá bán căn hộ tại thị trường Thuận An đang khá cao, trung bình từ 35-45 triệu/m2. So sánh với một số dự án căn hộ khác trong khu vực Thuận An và lân cận như Lavita Thuận An (32 triệu/m2), Tecco Felice Homes (25 triệu/m2) hay Diamond Charm (37 triệu/m2), căn hộ Legacy Central có đơn giá theo m2 thấp hơn. Tại Bình Dương hiện nay, các chủ đầu tư vẫn tập trung phát triển các căn hộ từ 2-3 phòng ngủ. Số lượng căn hộ diện tích nhỏ, 1 phòng ngủ ít nên người mua trẻ tuổi với tích lũy vừa phải không có nhiều lựa chọn. Giá bán căn hộ Legacy Central từ 900 triệu phù hợp với tầm tài chính của nhiều người hơn.

Chính sách thanh toán căn hộ Legacy Central giai đoạn đầu chỉ là 25%, có ngân hàng cho vay tới 75%, không tính lãi suất trong 18 tháng đầu. Như vậy, người độc thân hay các cặp đôi mới cưới chỉ cần chuẩn bị số tiền ban đầu khoảng hơn 200 triệu và mỗi tháng tiết kiệm khoảng 7 triệu là hoàn toàn có thể hiện thực hóa ước mơ an cư.

Chủ đầu tư – Pháp lý

Dự án căn hộ Legacy Central do Công ty Cổ phần Ðầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư, phát triển dự án bởi Tập đoàn Kim Oanh. Tập đoàn Kim Oanh là một trong những tên tuổi uy tín tại thị trường bất động sản phía Nam, đã phát triển thành công nhiều dự án đất nền, khu đô thị, khu căn hộ quy mô lớn. Legacy Central là dự án căn hộ tiếp theo của Tập đoàn Kim Oanh tại thị trường Bình Dương, sau The EastGate Dĩ An.

Về pháp lý, theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án căn hộ Legacy Central đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định như quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng, giấy phép bán nhà ở hình thành trong tương lai,… Như vậy, người mua có thể yên tâm về hồ sơ pháp lý của dự án này.

Tiến độ thi công

Dự án căn hộ Legacy Central được khởi công vào tháng 7/2020. Legacy Central được thi công bởi các đơn vị uy tín hàng đầu ngành xây dựng, trong đó Tập đoàn Hòa Bình là đơn vị thi công và tư vấn giám sát bởi CONINCO. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tiến độ dự án hiện vẫn đang theo đúng kế hoạch. Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn tại công trường dự án, căn hộ Legacy Central hiện đang thi công đến tầng 3. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao căn hộ cho người mua vào Quý I/2023.



Công trường dự án Legacy Central đang hoạt động tích cực

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án căn hộ Legacy Central sở hữu ưu điểm nổi bật là giá bán hấp dẫn bậc nhất Thuận An, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ muốn sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Vị trí dự án thuận tiện di chuyển đến các khu văn phòng, khu công nghiệp lân cận; nội khu và lân cận có nhiều tiện ích đa dạng nên thích hợp với cả người mua với mục đích an cư cũng như mua đầu tư cho thuê. Với mức giá thuê căn hộ tại Thuận An hiện vào khoảng 6-12 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ và từ 6.5-18 triệu/tháng cho căn 2 phòng ngủ, đây có thể sẽ là khoản đầu tư sinh lời tốt trong tương lai. Ngay cả khi muốn bán lại, thực tế thị trường cho thấy những căn hộ có diện tích và mức giá vừa phải thường dễ bán hơn. Thêm vào đó, hồ sơ pháp lý hoàn thiện và uy tín của Tập đoàn Kim Oanh cũng là ưu điểm lớn, giúp người mua yên tâm về dự án căn hộ Legacy Central.

Lan Chi