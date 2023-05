Dự án Swan Park là khu đô thị tích hợp đa chức năng theo tiêu chuẩn châu Âu, bao gồm nhà phố, biệt thự, shophouse với quy mô lên đến 941ha, nằm tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Swancity, một tập đoàn đầu tư BĐS đến từ Singapore, cũng chính là nhà phát triển dự án Swan Bay trên đảo Đại Phước. Mới đây, ekip thực hiện chương trình " Đánh giá dự án " từ Batdongsan.com.vn đã đến trải nghiệm không gian xanh mát, các sản phẩm và hệ thống tiện ích cao cấp của Swan Park. Hãy xem đánh giá của chúng tôi về dự án này nhé!

Tổng thể

Swan Park hiện là dự án có quy mô lớn nhất huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chủ đầu tư công bố phát triển dự án với định hướng trở thành "thành phố xanh nhất Việt Nam", "thành phố thông minh nhất để sinh sống, học tập, làm việc, giải trí" và "thành phố phát triển bền vững nhất". Nếu như khu đô thị Ecopark gần 500ha là thành phố xanh lớn nhất và nổi tiếng nhất miền Bắc thì Swan Park còn rộng gần gấp đôi Ecopark.

Toàn khu đô thị Swan Park bao gồm 7 phân khu. Theo đó, phân khu 1A – The Garden Town hiện đã bàn giao giai đoạn 1 cho khách hàng từ năm 2019. Phân khu này rộng 26ha với 700 căn nhà ở, biệt thự, shophouse có diện tích đa dạng từ 160 – 234m2.

Phân khu 1B – The Garden Town giai đoạn 2 rộng 28ha, bao gồm 70 căn Villa Plus (shopvilla diện tích 350m2), 205 căn Villa Small (biệt thự đơn lập diện tích 350m2) và 85 căn Villa Max (dinh thự diện tích 600m2).

Trong khi đó, phân khu 1A3, hay còn gọi là The ICON có quy mô 18ha. Trong tổng số 90 căn giới hạn, chủ đầu tư sẽ xây dựng 37 căn Super Villa diện tích 700m2, 49 căn The Mansion diện tích 1.000m2 và 4 căn The Palace diện tích 1.500m2.



Một góc khu đô thị Swan Park nhìn từ trên cao

Vị trí dự án Swan Park Nhơn Trạch

Dự án nằm ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM khoảng 1 giờ di chuyển theo hướng đường Mai Chí Thọ, Quận 2 qua phà Cát Lái. Bạn cũng có thể di chuyển bằng đường bộ theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đến Cao tốc Long Thành – Dầu Giây đến đường ĐT 25B.

Bên cạnh vị trí đẹp ở khu vực được quy hoạch đồng bộ và nằm không quá xa trung tâm TP.HCM, khu đô thị Swan Park có có điểm cộng lớn về mặt kết nối khi chỉ cách cao tốc Long Thành – Dầu Giây khoảng 12km, cách cửa ngõ TP. Biên Hòa 32km, khoảng 8km đến KCN Nhơn Trạch 1, 2 và 14km đến thị trấn Long Thành,…

Đáng chú ý, dự án còn sở hữu 3 quy hoạch hạ tầng giao thông giúp việc lưu thông từ khu đô thị vào TP.HCM trong tương lai trở nên thuận tiện hơn. Cụ thể gồm:

Quy hoạch Tuyến đường 319 giúp rút ngắn khoảng cách đi từ TP.HCM đến Swan Park còn 40km tương đương 50 phút chạy xe, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2021.

Quy hoạch đường Vành Đai 3 cùng với việc xây dựng cầu Nhơn Trạch sẽ giúp rút ngắn quãng đường từ dự án đến TP.HCM còn 30 phút chạy xe, trong trường hợp điều kiện giao thông thông thoáng.

Cầu Cát Lái nối giữa huyện Nhơn Trạch với Quận 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2025, sẽ giúp cư dân không cần phải chờ đợi để qua phà Cát Lái mà có thể rút ngắn thời gian di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ.

Hạ tầng nội khu

Swan Park được quy hoạch bài bản với các phân khu biệt lập xen kẽ các mảng xanh lớn với mật là mật độ cây xanh 30m2/người, mang đến bầu không khí trong lành, mát mẻ cho dự án dù không có sông rạch bao quanh.

Cùng với đó, dự án còn dành quỹ đất khá lớn cho hạng mục hạ tầng giao thông, cây xanh. Với 197ha cho hạ tầng giao thông thông minh và 190ha cho hệ thống cây xanh.

Xét về vị trí cũng như kết nối, hạ tầng, có thể thấy dự án khu đô thị Swan Park sẽ tương đối phù hợp với những người làm việc tại KCN Nhơn Trạch, khu công nghệ cao Quận 9.

Tuy nhiên, trong tương lai khi các dự án hạ tầng được đưa vào sử dụng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án vào trung tâm thành phố, đây hoàn toàn là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang công tác tại TP.HCM và mong muốn tìm kiếm một không gian sống xanh theo xu hướng phát triển bền vững.

Tiện ích dự án Swan Park

Khu đô thị Swan Park được đầu tư chuỗi tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân tại dự án. Ngoài các tiện ích nội khu như hệ thống clubhouse gồm phòng gym, phòng xông hơi, hồ bơi cho từng phân khu, chủ đầu tư còn phát triển các tiện ích nổi bật gồm: 3 đại công viên 76ha, tổ hợp giải trí đa sắc màu 29ha, tổ hợp thể thao cộng đồng 25ha, hệ thống 16 trường học liên cấp quốc tế 53ha, trung tâm chăm sóc sức khoẻ quốc tế 7,8ha, trung tâm tài chính quốc tế 28ha,… Đặc biệt, trong phân khu The ICON sẽ có thêm một số tiện ích đẳng cấp dành cho giới thượng lưu như câu lạc bộ triệu phú và hầm rượu vang. Với chuỗi tiện ích xứng tầm, khi sinh sống tại đây, cư dân sẽ hoàn toàn an tâm trải nghiệm cuộc sống tiện nghi dù xa rời nơi phố thị.



Mô hình câu lạc bộ triệu phú dưới lòng hồ bơi trên sa bàn dự án Swan Park

Tiến độ dự án Swan Park

Theo thông tin từ chủ đầu tư, phân khu 1A – The Garden Town của dự án đã bàn giao năm 2019 và hiện có 17 hộ đã chuyển về sinh sống. Các tiện ích nội khu tại đây như hồ bơi, công viên, siêu thị và café E-Trung Nguyên đã hoàn thiện và đang phục vụ các nhu cầu của cư dân.

Phân khu 1B – The Garden Town với quy mô 360 căn đã hoàn thành 80% và dự kiến sẽ bàn giao trong quý 2/2021. Các tiện ích như công viên, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, hồ bơi, phòng gym, yoga tại phân khu này đã được hoàn thiện.

Trong khi đó, phân khu 1A3 – The ICON mới bắt đầu khởi công và hiện đang được quây tôn, san lấp mặt bằng.

Giá bán dự án Swan Park

Mức giá thấp nhất hiện nay của dự án Swan Park là từ 30 triệu đồng/m2. Như vậy, người mua sẽ cần bỏ ra 4,8 tỷ đồng để có sở hữu 1 căn shophouse diện tích 160m2 và khoảng 45 tỷ đồng cho 1 căn biệt thự hạng sang The Palace với diện tích lên đến 1.500m2.

Mức giá này không rẻ đối với một dự án nằm ở khu vực giáp ranh Sài Gòn, tuy nhiên không hề đắt với chuỗi tiện ích cao cấp, chất lượng cũng như giá trị bền vững mà dự án đem lại. Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, với các loại hình nhà ở đa dạng tương ứng với mức chi trả khác nhau, người mua hoàn toàn có thể cân nhắc để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tìm kiếm ngôi nhà thứ hai tại khu vực ven đô để làm nơi nghỉ dưỡng hoặc trở thành nơi an cư lý tưởng cho giới chuyên gia làm việc tại các KCN, khu công nghệ cao tại Nhơn Trạch, Biên Hòa, TP. Thủ Đức…, khu đô thị Swan Park còn sở hữu những tiềm năng khá hấp dẫn.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá bán của dự án đã tăng đến 55%, từ 2 tỷ lên 3,1 tỷ đối với loại hình nhà phố kể từ thời điểm bắt đầu xây dựng đến khi bàn giao cho khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi đánh giá dự án Swan Park là một lựa chọn rất đáng cân nhắc dành cho các nhà đầu tư bất động sản mảng biệt thự, nhà phố cao cấp.

Dù hiện tại, tỷ lệ lấp đầy tại dự án chưa cao. Song, với tiến độ xây dựng đảm bảo, quy hoạch đồng bộ, lại được hưởng lợi từ hạ tầng khi sân bay quốc tế Long Thành bắt đầu khởi công, hệ thống giao thông kết nối đến TP.HCM đang ngày một hoàn thiện, dự án sẽ tiếp tục đón cư dân về sinh sống và có thể lấp đầy trong vòng vài năm tới.

Lan Chi