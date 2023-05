Tổng quan

Khu nhà ở biệt lập Taka Garden Riverside Homes được quy hoạch trên quỹ đất rộng 13.620m2 tại khu vực trung tâm thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dự án được phát triển bởi Cát Tường Group, dự kiến cung ứng ra thị trường 111 căn nhà phố liên kế. Chủ đầu tư cũng dành 2.108m2 đất cho công viên cây xanh.

Long An được xem là miền “đất lành” của nhiều nhà đầu tư bất động sản, cũng như những người muốn an cư tại gần TP.HCM. Đây là nơi kết nối giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ. Nhờ đó, Long An còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát huy các động lực tăng trưởng kinh tế của khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bức tranh về hạ tầng giao thông của tỉnh cũng ngày càng khởi sắc với nhiều dự án lớn như: tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành – Dầu Giây… Nhờ đó, giao thông khu vực Đông – Tây Nam Bộ và TP.HCM được thuận lợi hơn, hạ tầng cơ sở dần được hoàn thiện, góp phần thu hút người dân về đây sinh sống hoặc các nhà đầu tư bất động sản.

Đi theo làn sóng bất động sản dần hướng về miền Đông Nam Bộ và sự phát triển hạ tầng tại tỉnh Long An, khu dân cư Taka Garden Riverside Homes được hứa hẹn là mang đến không gian sống "xanh" cho cư dân, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư trong bối cảnh quỹ đất tại các thị trường lớn trong khu vực đang hạn hẹp. Vậy dự án có đáng để "xuống tiền"? Hãy cùng đánh giá dự án Taka Garden Riverside Homes.

Vị trí

Taka Garden Riverside Homes nằm trên hai mặt đường Đinh Viết Cừu và đường Vành đai ven sông, dễ dàng kết nối với quốc lộ 1A – trục giao thông chính kết nối thông suốt với TP.HCM, Đông Nam Bộ và các tỉnh ĐBSCL, tuyến đường “xương sống” của đất nước. Dự án còn nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, tiếp giáp với hệ thống giao thông đường thủy và Cảng quốc tế Long An.

Với vị trí này, cư dân Taka Garden Riverside Homes có thể dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch khác như: Quốc lộ 62, Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Cao tốc Bến Lức – Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4…

Về tiện ích ngoại khu, Taka Garden Riverside Homes nằm ở vị trí liền kề Bệnh viện đa khoa Long An, Trường Tiểu học Bình Tâm, Trường THPT Tân An. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 phút đến Trung tâm hành chính TP. Tân An, Trường Cao đẳng Công nghệ Ladec, Siêu thị Co.opmart Tân An, trung tâm thương mại Vincom, Thế Giới Di Động, siêu thị Điện Máy Xanh; 10 phút để đến Công viên phường 3, phường 5, bến xe Tân An, Công viên Tượng Đài Long An, hệ thống ngân hàng, chợ, nhà hàng, khách sạn; 80 – 90 phút đến chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn , dự án Taka Garden Riverside Homes có vị trí khá đẹp khi sở hữu và liền kề nhiều tiện ích ngoại khu đa dạng. Xét về yếu tố phong thủy, dự án nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, mang tới không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên trong lành và nhịp sống hiện đại.

Thiết kế

Thiết kế cảnh quan tiêu chuẩn Nhật là một trong những điểm độc đáo, khác biệt của dự án. Được biết, các kiến trúc sư Nhật Bản đã tính toán và chọn loại gạch interlock với các màu nâu, xám, xanh dương, áp dụng kỹ thuật lát từng viên gạch trình độ cao, tạo khoảng trống vừa đủ để thấm thoát nước, giãn nở tự nhiên, vừa có tác dụng làm dịu nhiệt độ không khí, hấp thụ giảm lực tác động giúp nâng niu bước chân, mang đến sự an toàn cho những cư dân nhí khi vui chơi, cư dân thảnh thơi dạo bộ. Tại khu vườn Nhật, từng chiếc ghế ngồi, sỏi, đá, gạch lát, từng gốc cây, ngọn cỏ… đều được các kiến trúc sư Nhật Bản cân nhắc lựa chọn nhằm mang đến khu vườn thư giãn, nơi chia sẻ, giao lưu và kết nối thân tình của riêng cộng đồng cư dân.



Phối cảnh dự án Taka Garden Riverside Homes

Là khu nhà ở thông minh chuẩn Nhật đầu tiên tại TP Tân An nên dự án được thiết kế theo lối kiến trúc tối giản nhưng vẫn mang tính sáng tạo thể hiện qua cách họ thiết kế ngôi nhà, không cầu kỳ nhưng có thể phát huy tối đa công dụng của mỗi chi tiết trong nhà. Cách tạo hình khối của nhà là sự đơn giản với những hình khối chữ nhật, vuông vắn và thường có chiều cao thấp vừa an toàn, ấm cúng lại vừa tiện nghi, hiện đại.

Từng chi tiết không gian, vị trí phòng, các khu công năng được bố trí hợp lý, tận dụng tối đa diện tích, đảm bảo không gian bếp rộng, phòng khách lớn, phòng ngủ thoải mái, ấm cúng. Tiếp đó, 100% căn nhà đều có ban công diện tích lớn, vừa làm không gian kết nối với khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, bàn trà, đọc sách, vừa tận dụng để làm sân phơi (nếu cần).

Taka Garden Riverside Homes được trang bị bộ thiết bị nhà thông minh Smarthome Lumi. Với việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, chỉ cần “một nút chạm” cư dân đã có thể trải nghiệm không gian sống tiện nghi, chất lượng.

Tiện ích

Tiện ích nội khu của dự án theo quy hoạch của Cát Tường Group phát triển đa dạng, hiện đại và tiện nghi theo phong cách Nhật. Cụ thể gồm có:

Khu vực đậu xe

Trạm xử lý nước thải

Công viên tiêu chuẩn Nhật Bản

Kotobuki trò chơi trẻ em

Kotobuki thể dục

Đường chạy bộ ven sông

Khu vườn thiền

Khu thư giãn

Ghế Taka

Đài vọng nguyệt

BBQ ngoài trời

Sofa và bàn ăn ngoài trời

Điều này đảm bảo cho cư dân có đầy đủ tiện ích sống cơ bản và giải trí ngay tại khuôn viên nhà.

Tiến độ xây dựng

Taka Garden Riverside Homes sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, điện âm, nước máy được đầu tư chỉn chu. Cát Tường Group đang gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng để hoàn thiện dự án.

Về tiến độ bàn giao, với những khách hàng đã mua sản phẩm nhà đất của CĐT này đều biết, đây là doanh nghiệp uy tín, luôn bàn giao đúng tiến độ cam kết. Hàng ngàn sản phẩm của Cát Tường Group trên khắp các tỉnh thành phía Nam như Long An, Bình Phước, Hậu Giang là những minh chứng cụ thể.

Hiện dự án đã có giấy phép xây dựng, pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch giống như các dự án khác của Cát Tường Group. Đất đã chuyển mục đích sử dụng 100%. Thời gian ra sổ từ 12 – 24 tháng tùy giai đoạn, thời gian bàn giao dự kiến trong năm 2021.

Giá cả và so sánh

Hiện tại, một nhà phố tại Taka Garden Riverside Homes có giá bán khoảng hơn 2 tỷ. Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, có 1 số dự án xung quanh khu vực có mức giá như sau:

Dự án Long Phú Residence: 36tr/m2

Dự án Elite Life: 39tr/m2

Dự án Green City Long An: 32tr/m2

Dự án The Pearl Riverside: 41tr/m2

Như vậy, giá bán của dự án Taka Garden Riverside Homes khá cạnh tranh. Với trên 2 tỷ đồng, lịch thanh toán linh hoạt, nhiều ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu nhà phố liền kề trong khu dân cư biệt lập an ninh bên sông được xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật. Nếu có nhu cầu, khách hàng sẽ được hỗ trợ tài chính từ ngân hàng Vietcombank, gói vay từ 70-90% giá trị dự án, thời gian đến 20 năm.

Qua đánh giá dự án , Batdongsan.com.vn nhận định Taka Garden Riverside Homes thích hợp với cả những những người có thu nhập vừa phải như nhân viên văn phòng, gia đình trẻ có tích lũy tài chính ổn định từ 2 – 3 tỷ. Nếu mua để đầu tư thì đây cũng là một dự án có thể sinh lời tốt. Khi quỹ đất tại các thành phố lớn như: TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ ngày càng hạn hẹp, thì xu hướng đầu tư về các tỉnh giáp ranh thành phố ngày càng nhiều, đặc biệt là với các khu vực giáp ranh với TP.HCM như Long An. Tuy nhiên, bạn cần tính toán dòng tiền phù hợp để sinh lời cao nhất.

Khánh An