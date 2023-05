Dự án The Rivana là tổ hợp căn hộ chung cư, khu thương mại-dịch vụ, khu văn phòng, shophouse và officetel nằm trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước triển khai xây dựng với quy mô 2 tòa tháp cao 28 tầng, dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 1000 căn hộ, thu hút sự quan tâm của người tìm nhà tại Bình Dương và khu vực lân cận như TP. Thủ Đức, TP.HCM. Dự án căn hộ The Rivana sẽ là chủ đề của “ Đánh giá dự án ” số 39 từ Batdongsan.com.vn . Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Vị trí – Hạ tầng

Nhắc đến những lợi thế của dự án căn hộ The Rivana, vị trí có lẽ là yếu tố được đề cập trước tiên. The Rivana tọa lạc trên Đại lộ Bình Dương, có đầy đủ các tiêu chí của một vị thế đẹp theo quan niệm truyền thống “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Thứ nhất, dự án The Rivana nằm gần các trung tâm thương mại, khu mua sắm sầm uất nhất khu vực như Aeon Mall, Lotte Mart, Big C,… Thứ hai, khu căn hộ này cách sông Sài Gòn chỉ khoảng 400m nên có đến 75% số căn sở hữu view sông mát mẻ, thoáng đãng. Thứ ba, dự án nằm ngay trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương, cư dân sẽ chỉ mất 5 phút chạy xe là đến TP.HCM, 30 phút đến trung tâm Quận 1. Việc di chuyển về các tỉnh phía Đông như Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai đều khá thuận tiện, nhanh chóng. Với vị trí này, căn hộ The Rivana cũng được thừa hưởng nhiều thuận lợi từ sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng, giao thông, kinh tế-xã hội TP. Thuận An cũng như các vùng kinh tế trọng điểm phía Đông TP.HCM.

Tiện ích

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng gần 12,000m2 nhưng mật độ xây dựng tại dự án The Rivana chỉ là 38%, còn lại dành cho hệ thống tiện ích nội khu và các mảng xanh. Chính vì vậy, không gian bên trong khu căn hộ The Rivana tương đối thoáng đãng dù dự án nằm ở trung tâm của một đô thị đang phát triển. Cộng đồng cư dân tương lai của The Rivana sẽ được đáp ứng các nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp với chuỗi 26 tiện ích ngay trong khuôn viên dự án, bao gồm khu thương mại, phòng sinh hoạt chung, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao đa năng, hồ bơi, vườn BBQ, phòng gym, Yoga,… Đáng chú ý nhất là công viên bờ sông với cảnh quan đẹp, tầm view thoáng đãng, đảm bảo không gian sống xanh chuẩn Singapore cho cư dân. Ngoài ra, cư dân The Rivana cũng có thể tiếp cận các tiện ích ngoại khu đã hiện hữu trong khu vực lân cận như bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, trường tiểu học Vĩnh Phú, chợ đầu mối Thủ Đức, tuyến Metro 3B, siêu thị Lotte Mart, KCN Linh Trung 2,… chỉ trong vòng 5-10 phút di chuyển.

Thiết kế

Căn hộ The Rivana được định vị là dòng căn hộ chuẩn hạng B+ theo phong cách Singapore, hướng tới không gian sống hiện đại, đẳng cấp, tập trung vào tối ưu trải nghiệm sống của cư dân. Tham quan căn hộ mẫu The Rivana, Batdongsan.com.vn nhận thấy căn hộ được thiết kế khá khéo léo nhằm tận dụng tối đa không gian, đảm bảo sự thông thoáng, tiện lợi mà vẫn sang trọng. Các khu vực động – tĩnh tách biệt với nhau, phòng khách không nhìn thông vào cửa phòng ngủ và WC. Thiết kế này tạo điều kiện để cả gia đình thuận tiện sinh hoạt mà không ảnh hưởng đến nhau. Đơn cử, khi có khách ghé thăm, cha mẹ có thể đón tiếp ở phòng khách trong khi con cái vẫn thoải mái học tập, sinh hoạt, ra vào phòng ngủ hay WC mà không e ngại gì. Với thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời, chủ đầu tư cam kết 100% phòng ngủ và phòng khách đều có view sáng, 75% căn hộ có view sông Sài Gòn. Nội thất được sử dụng cho căn hộ The Rivana đến từ các thương hiệu danh tiếng như Grohe, Kohler, Siemens, Malloca,…



Bên trong căn hộ mẫu dự án The Rivana Bình Dương

Tiến độ

Dự án The Rivana do Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước phát triển, nhà thầu thi công chính là An Phong. Khu căn hộ được thiết kế bởi Ong & Ong – một trong những công ty kiến trúc hàng đầu Đông Nam Á. Là dự án đầu tay của Đạt Phước, căn hộ The Rivana được chủ đầu tư này dành nhiều tâm huyết, chỉn chu đến từng chi tiết. Dự án được khởi công vào ngày 2/3/2021, công trường xây dựng dự án hiện vẫn đang thi công tích cực nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao dự kiến vào quý II/2023.

Giá bán – So sánh

Theo thông tin từ chủ đầu tư, căn hộ The Rivana có giá bán dự kiến từ 31 triệu/m2, chưa tính VAT. Mức giá này khá cạnh tranh so với các dự án ở khu vực lân cận, tương đồng về vị trí, hạ tầng như Astral City (35,8 triệu/m2), Lavita Thuận An (32 triệu/m2) hay Anderson Park (39 triệu/m2). Tiến độ thanh toán cũng tương đối nhẹ, người mua chỉ cần trả 30% cho đến khi nhận nhà.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Rivana có lợi thế vị trí đẹp, thiết kế căn hộ đạt chuẩn B+ và giá bán cạnh tranh, có thể là lựa chọn an cư phù hợp với người làm việc ở Bình Dương và khu vực lân cận TP. Thủ Đức, TP.HCM. Tiến độ thanh toán nhẹ cũng tạo điều kiện cho những người có tầm tài chính trung bình sớm sở hữu nhà mà không phải chịu áp lực quá nặng nề. Với người mua để đầu tư cho thuê hoặc bán lại thì căn hộ đẹp, chất lượng sống chuẩn Singapore sẽ là yếu tố giúp thu hút khách thuê cũng như gia tăng giá trị căn hộ trong tương lai. Thời điểm dự án mới triển khai xây dựng là cơ hội để nhà đầu tư mua được căn hộ với giá tốt. Tuy nhiên, nếu xác định mua để bán lại, nhà đầu tư nên tính toán để có thể giữ khoản đầu tư này cho đến khi căn hộ đã hoàn thành mới rao bán, có cơ hội chốt được lời tốt hơn.

Lan Chi