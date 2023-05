Trong những năm gần đây, Bình Dương là một trong những tiêu điểm đáng chú ý nhất của thị trường bất động sản phía Nam, với hàng loạt dự án được triển khai, thu hút sự quan tâm của người mua để ở cũng như nhà đầu tư. Bên cạnh các dự án căn hộ, đất nền và nhà liền thổ truyền thống, phân khúc compound (khu biệt lập) với sự vượt trội về không gian sống, tiện ích cũng được nhiều người quan tâm, tìm hiểu nhưng nguồn cung vẫn còn khá hạn chế. Trong số mới nhất của “ Đánh giá dự án ”, Batdongsan.com.vn đã đến tham quan dự án The Standard – khu nhà phố biệt lập cao cấp ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Mời bạn đọc cùng theo dõi đánh giá của chúng tôi về dự án này nhé!

Về vị trí, dự án The Standard của chủ đầu tư An Gia tọa lạc tại đường Tân Phước Khánh 10, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vị trí dự án chính là tâm điểm của mạng lưới khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, cách các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An chỉ tầm 8 – 11km. Từ khu nhà phố The Standard, cư dân đi làm tại các khu công nghiệp lân cận sẽ rất thuận tiện, đồng thời di chuyển đến các đô thị vệ tinh xung quanh TP.HCM như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tiền Giang đều nhanh chóng nhờ mạng lưới giao thông đã phát triển đồng bộ.

Toàn khu The Standard Bình Dương có diện tích chỉ khoảng 6,9 ha với 374 căn nhà phố, shophouse. So với các dự án nhà phố ở TP.HCM hay Đồng Nai thì quy mô của The Standard khá khiêm tốn. Tuy nhiên, chủ đầu tư dành tới 63,2% diện tích cho đường nội khu và cảnh quan nên không gian bên trong dự án khá thoáng mát, đường rộng 13-17m, thoải mái cho xe hơi di chuyển cũng như cư dân tản bộ. Khuôn viên nhiều cây xanh mang đến cảm giác mát mẻ, yên tĩnh, dễ chịu ngay khi bước qua cổng, tiến vào bên trong khu nhà phố.

Về thiết kế, nhà phố The Standard tập trung thể hiện thông điệp ngôi nhà đẳng cấp, khác biệt, xứng tầm với chủ nhân. Tham quan nhà mẫu là căn góc có diện tích khoảng 230m2, diện tích sàn xây dựng 320m2, , nhà phố The Standard tập trung thể hiện thông điệp ngôi nhà đẳng cấp, khác biệt, xứng tầm với chủ nhân. Tham quan nhà mẫu là căn góc có diện tích khoảng 230m2, diện tích sàn xây dựng 320m2, Batdongsan.com.vn nhận thấy đội ngũ kiến trúc sư của An Gia đã khéo léo tối ưu hóa diện tích để tạo ra một không gian sống rộng rãi, thoáng mát không ngờ. Thiết kế trần nhà cao tới gần 5m và tường kính sát sàn giúp không gian phòng bếp và phòng khách sáng sủa, có vẻ rộng hơn so với diện tích thực tế. Đáng chú ý, nhà mẫu The Standard có thiết kế lệch tầng độc đáo, vừa tạo độ thoáng, tận dụng được chiều cao của trần nhà, vừa nhấn mạnh sự khác biệt, cá tính của những ngôi nhà ở đây. Giếng trời bọc kính được đặt ngay giữa nhà giúp lấy nắng, gió tự nhiên, giữ cho ngôi nhà luôn thoáng và sáng.



Không gian thoáng sáng bên trong nhà mẫu The Standard Bình Dương

Về tiện ích, The Standard Bình Dương được định vị là một khu biệt lập cao cấp nên chuỗi tiện ích đi kèm cũng được đầu tư tương xứng. Cộng đồng cư dân của dự án sẽ được sử dụng các tiện ích nội khu tiêu chuẩn 5 sao theo phong cách resort mỗi ngày mà không phải đi đâu xa. Các tiện ích nổi bật nhất của dự án có thể kể tới như công viên trung tâm 4000m2, khu clubhouse, phòng gym, Yoga, bar-lounge,… So với các dự án lớn ở TP.HCM, hệ thống tiện ích của khu nhà phố The Standard có thể không quá nổi trội nhưng xét ở thị trường Bình Dương, bấy nhiêu tiện ích cũng được tính là đầy đủ, cao cấp. Đặc biệt, toàn khu The Standard có bảo vệ tuần tra thường xuyên bằng xe điện, giúp đảm bảo an ninh, trật tự cho một khu biệt lập, người lạ không dễ tiếp cận. Ngoài ra, các cư dân của The Standard còn được chăm sóc tối đa với dịch vụ quản gia “All in One”, cung cấp các dịch vụ chất lượng, chuẩn resort 5 sao, từ giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, nước đến đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc,… Cuộc sống hàng ngày của các doanh nhân, chuyên gia với công việc bận rộn, quỹ thời gian eo hẹp chắc hẳn sẽ được hỗ trợ rất nhiều nhờ dịch vụ này.



Một góc khuôn viên xanh mát của dự án The Stard Bình Dương

Về giá bán, nhà phố The Stadard Bình Dương hiện có giá từ 3,8 tỷ đồng cho căn từ 85-100m2, tức là khoảng 40 triệu/m2. Mức giá này tương đương với giá bán của các dự án cùng phân khúc nhà phố cao cấp ở Bình Dương như Champaca Garden (40 triệu/m2) hay Takara Residence (45 triệu/m2). Xét giá trị sử dụng, không gian sử dụng đối với nhà phố biệt lập được bàn giao hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong thì giá bán nhà phố The Standard được nhận định là khá “mềm”, chưa kể đến sự vượt trội về tiện ích, không gian sống tại khu vực Tân Uyên, Bình Dương. Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Standard Bình Dương hiện tại đã thi công vượt tiến độ, dự kiến sẽ bàn giao nhà trong quý 4/2021 nên khách hàng có thể yên tâm về tiến độ của dự án.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Standard là một khu nhà phố được quy hoạch tốt, thiết kế tối ưu diện tích, không gian sống biệt lập, riêng tư với chuỗi tiện ích cao cấp, dịch vụ tiện nghi. Dự án phù hợp với người mua nhà là các doanh nhân thành đạt, chuyên gia, nhân viên có tầm tài chính tốt, làm việc tại Bình Dương cũng như Biên Hòa, Đồng Nai. Một ngôi nhà đẹp trong cộng đồng dân cư ưu tú, văn minh như The Stardard sẽ góp phần xây dựng thương hiệu, đẳng cấp của người sở hữu. Bên cạnh đó, nếu bạn có dự định mua nhà để đầu tư, nhà phố biệt lập The Stardard sẽ có tiềm năng tăng giá trong dài hạn tốt hơn so với phân khúc căn hộ chung cư mà lại đảm bảo tính riêng tư, đẳng cấp hơn hẳn nhà phố thông thường.

Lan Chi