Sở hữu những lợi thế về hạ tầng đồng bộ, tiện ích đa dạng, nguồn cung dồi dào với giá bán cạnh tranh, thị trường BĐS Hà Đông được đánh giá là giàu tiềm năng, thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Cùng Batdongsan.com.vn giải mã sức hút của thị trường này nhé!

Những Yếu Tố Tạo Động Lực Cho Thị Trường BĐS Hà Đông

Kể từ khi Hà Đông sáp nhập thành một quận của Hà Nội, thị trường BĐS Hà Đông vẫn luôn duy trì được sức hấp dẫn của một khu vực sôi động, nhiều tiềm năng nhờ những lợi thế về địa lý, hạ tầng phát triển, nguồn cung dồi dào.

Địa Lý, Hạ Tầng, Quy Hoạch Quận Hà Đông

Quận Hà Đông cách trung tâm Hà Nội khoảng 12km về phía Tây Nam, tiếp giáp 2 quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và các huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Quốc Oai và Chương Mỹ.

Hà Đông không chỉ có vị trí thuận lợi khi di chuyển vào trung tâm Hà Nội mà việc đi lại, giao thương với các tỉnh ngoài cũng dễ dàng. Cụ thể, Hà Đông là vị trí giao điểm của Quốc lộ 6 từ thủ đô đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Tỉnh lộ 70A; đồng thời cũng là điểm khởi đầu của Quốc lộ 21B kết nối khu vùng lõi trung tâm Hà Nội với các huyện phía Nam, đi về các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình.

Thị trường BĐS Hà Đông – "điểm nóng" phía Tây Hà Nội.

Quận Hà Đông trước đây là TP. Hà Đông – tỉnh lỵ của Hà Tây (cũ). Khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội thì Hà Đông trở thành một quận của thủ đô. Đây chính là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Hà Đông, đồng thời tạo đà cho thị trường BĐS Hà Đông khởi sắc mạnh mẽ.

Với diện tích tự nhiên 49,64km2, quận Hà Động rộng thứ 3 trong số 12 quận của Hà Nội, rộng hơn 4 quận vùng lõi trung tâm gấp 5-10 lần. Về dân số, quận này cũng xếp thứ 3 thủ đô, với tỷ lệ tăng dân số bình quân mỗi năm là 5,25%. Quỹ đất, dân số trẻ với nhu cầu nhà ở gia tăng qua mỗi năm là những điều kiện thuận lợi để thị trường BĐS Hà Đông phát triển, trở thành một trong những khu vực sôi động, giàu tiềm năng nhất phía Tây Hà Nội.

Bên cạnh các điều kiện địa lý-tự nhiên và dân cư, không thể bỏ qua những mảng màu tươi sáng của bức tranh hạ tầng Hà Đông kể từ khi sáp nhập, đặc biệt là những năm gần đây. Nổi bật phải kể đến tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông ( Tuyến số 2A – đường sắt đô thị Hà Nội ). Đây chính là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và cả nước, góp phần quan trọng giúp gia tăng sức hấp dẫn của thị trường BĐS Hà Đông trong mắt người mua ở thực và nhà đầu tư. Được hoàn thành cuối năm 2021, Metro Cát Linh-Hà Đông mở ra loại hình vận tải công cộng mới, kết nối nhanh chóng Hà Đông vào khu trung tâm Hà Nội. Tỷ lệ thuận với tốc độ hoàn thiện của tuyến Metro này là độ nóng của thị trường nhà đất phía Tây Hà Nội, trong đó có Hà Đông.

Quỹ đất rộng, nguồn cung dồi dào và hạ tầng phát triển là những lợi thế quan trọng của BĐS Hà Đông.

Cùng với đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, thị trường bất động sản Hà Đông cũng được hưởng lợi từ một số dự án, quy hoạch hạ tầng – giao thông quan trọng khác đã và đang được triển khai như sau:

– Đường Vành đai 4: chiều dài khoảng 98 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Chiều dài đoạn qua Hà Nội khoảng 54km, đi qua 7 quận, huyện, gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Đoạn qua Hà Đông dài 5,5km, qua 4 phường: Yên Nghĩa, Phú Lương, Đồng Mai và Phú Lãm.

– Đường Vành đai 3.5: là tuyến đường kết nối giữa đường Vành đai 3 và Vành đai 4, đi qua Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì và Gia Lâm. Đoạn qua Hà Đông có chiều dài 6km, bắt đầu từ nút giao Xa La -Thanh Hà, cắt qua các tuyến đường Quang Trung – Tố Hữu – Lê Quang Đạo kéo dài và kết thúc tại Đại lộ Thăng Long; đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực phía Tây với phía Bắc của Hà Nội.

Sự xuất hiện của những tuyến đường huyết mạch này sẽ tạo tiềm năng gia tăng giá trị nhanh chóng cho BĐS Hà Đông, khuyến khích người mua ở và nhà đầu tư dịch chuyển ra khỏi trung tâm để tìm kiếm cơ hội mới, với giá rẻ hơn, tiềm năng tăng giá cao nhưng vẫn đảm bảo được sự thuận tiện trong kết nối giao thông, hạ tầng, tiện ích.

TTTM Aeon Mall – một trong những tiện ích nổi bật nhất của quận Hà Đông

Cùng với hạ tầng giao thông đang được nâng cấp đồng bộ, quận Hà Đông – vốn là tỉnh lỵ của Hà Tây (cũ) – sở hữu hệ thống tiện ích đã phát triển đa dạng từ lâu. Các trung tâm mua sắm như Aeon Mall, MM Mega Market, bệnh viện Quân y 103, các trường đại học như ĐH Kiến trúc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,… vừa đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, vừa góp phần củng cố thêm lợi thế, tiềm năng của thị trường BĐS Hà Đông.

Video Batdongsan.com.vn phân tích những yếu tố tạo động lực cho thị trường BĐS Hà Đông

Tình Hình Nguồn Cung Dự Án BĐS Hà Đông

Nhờ diện tích rộng, quận Hà Đông có thế mạnh về quỹ đất phát triển các dự án BĐS thuộc nhiều phân khúc. Các dự án bất động sản quận Hà Đông tập trung nhiều ở những khu vực dọc theo 4 trục giao thông lớn của quận là Tố Hữu, Quang Trung, Lê Trọng Tấn và Xa La.

Thống kê của Batdongsan.com.vn cho biết, tính đến Quý 2/2023, quận Hà Đông có 123 dự án BĐS đã và đang được triển khai. Trong đó có 59 dự án căn hộ chung cư, 23 khu đô thị, 19 khu phức hợp, 11 dự án biệt thự, liền kề, còn lại là các dự án khác. Có thể thấy Hà Đông hiện là một trong những quận tập trung nhiều dự án chung cư nhất Hà Nội, phần lớn thuộc phân khúc bình dân và trung cấp. Với loại hình nhà thấp tầng, nguồn cung tại Hà Đông cũng khá lớn, nổi bật là các sản phẩm biệt thự, liền kề trong các KĐT Dương Nội, Geleximco, Mỗ Lao, Văn Quán,…

Theo thời gian, thị trường BĐS Hà Đông dần xuất hiện thêm nhiều dự án mới, với loại hình và phân khúc đa dạng. Những dự án thuộc phân khúc trung-cao cấp không chỉ giải tỏa cơn khát của thị trường mà còn tương xứng với hạ tầng, tiện ích ngày càng đồng bộ của Hà Đông.

Một số dự án căn hộ trung-cao cấp đáng chú ý tại thị trường Hà Đông trong 3 năm trở lại đây là Park Kiara, Anland Lakeview, Terra An Hưng, Tháp Thiên Niên Kỷ, La Casta Văn Phú,… Mặc dù vậy, cũng như tình hình chung của thị trường Hà Nội, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại Hà Đông hiện tại khá khan hiếm. Các dự án sơ cấp đang mở bán là Grand Sunlake Văn Quán và CT4 Yên Nghĩa, ngoài ra,có một số dự án dự kiến sẽ sớm gia nhập thị trường trong thời gian tới là The Charm An Hưng và Kepler Land.

Quận Hà Đông có nhiều dự án KĐT lớn, quy hoạch bài bản với sản phẩm đa dạng.

Các dự án nhà thấp tầng đáng chú ý tại Hà Đông có thể kể đến như: Him Lam Vạn Phúc với hơn 200 căn liền kề và shophouse tại ngã tư Vạn Phúc – Hà Đông, mở đầu công cuộc "Bắc tiến" của các chủ đầu tư miền Nam đến thị trường Hà Đông; các khu shophouse trong dự án Terra An Hưng; shopvilla An Phú trong KĐT Dương Nội,… Đối với biệt thự, nguồn cung rất dồi dào với các phân khu An Khang, An Vượng, An Quý, An Thịnh thuộc KĐT Dương Nội; khu biệt thự Le Jardin trong KĐT Park City,…

Với loại hình đất nền, dù dư địa dành cho đất nền dự án tại Hà Đông hiện không còn nhiều như trước, nhưng khu vực này được đánh giá là vẫn rất giàu tiềm năng, đặc biệt là các dự án mới chưa triển khai ở phía Nam quận.

Cùng với BĐS dự án, nguồn cung tại Hà Đông cũng sôi động với các loại hình nhà đất thổ cư, nhà riêng lẻ của dân. Đáng chú ý là đất nền và nhà xây sẵn được ưa chuộng vì giá mềm hơn các quận trung tâm mà hạ tầng, tiện ích ngày càng hiện đại.

Diễn Biến Thị Trường BĐS Hà Đông Trong 5 Năm Qua

Với những động lực đã phân tích ở trên, hãy cùng xem thị trường nhà đất Hà Đông đã phát triển ra sao trong 5 năm qua để trở thành một "điểm nóng" BĐS phía Tây thủ đô nhé!

Thị Trường Mua Bán

Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn, giá bán nhà đất Hà Đông trong 5 năm từ 2018-2022 có xu hướng tăng trưởng ở tất cả các loại hình. Cụ thể:

Giá chung cư tăng từ mức trung bình 18 triệu/m2 năm 2018 lên 27 triệu/m2 năm 2022, tăng trung bình 10%/năm.

Giá biệt thự tăng từ 72 triệu/m2 lên 149 triệu/m2, tăng trung bình 20,1%/năm.

Giá nhà mặt phố tăng từ 116 triệu/m2 lên 185 triệu/m2, tăng trung bình 10,2%/năm.

Giá nhà riêng tăng từ 58 triệu/m2 lên 92 triệu/m2, tăng trung bình 13%/năm.

Giá đất nền tăng từ 40 triệu/m2 lên 90 triệu/m2, tăng trung bình 25%/năm.

Đất nền và nhà biệt thự là 2 loại hình BĐS tăng giá mạnh nhất tại Hà Đông, với mức giá tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm. Trong khi đó, chung cư tăng giá chậm nhất, chỉ tăng trung bình 10,2%, nhưng đây cũng là mức tăng cao hơn so với mức trung bình của chung cư Hà Nội (khoảng 8%/năm). Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2022, giá bán trung bình chung cư Hà Đông đã tăng thêm 22,7%, tăng mạnh so với mức 5-10% của những năm trước đó. Không chỉ riêng chung cư, các loại hình khác cũng chứng kiến giá bán tăng vọt trong thời gian này. Sự khan hiếm nguồn cung, thiếu vắng dự án mở bán mới cùng sự nâng cấp về hạ tầng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy giá BĐS Hà Đông tăng lên trong 5 năm qua.

Chung cư Hà Đông thu hút sự quan tâm của người mua, đặc biệt là người mua ở thực vì mặt bằng giá thấp hơn so với các quận gần trung tâm, nguồn cung dự án nhiều. Nếu so sánh với 2 quận kế bên là Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, giá chung cư Hà Đông rẻ hơn mà hạ tầng, tiện ích không chênh lệch quá nhiều. Do đó, Hà Đông được nhiều người mua ở thực lựa chọn, đặc biệt là các gia đình trẻ, ngân sách mua nhà có hạn.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư Hà Đông hiện dao động trong khoảng từ 20-53 triệu/m2, tập trung nhiều nhất ở các phường Dương Nội, La Khê, Mộ Lao, Văn Quán, với các KĐT quy mô lớn, nằm dọc theo các tuyến đường Tố Hữu, Lê Trọng Tấn, Quang Trung,…

Giá bán chung cư Hà Đông tại một số dự án tiêu biểu:

Khu Dương Nội – La Khê: Park Kiara (53 triệu/m2), Anland 1,2,3 (39-42 triệu/m2), Terra An Hưng (38-40 triệu/m2), ICIC Complex (30 triệu/m2), The Sparks (27 triệu/m2), BID Residence (24 triệu/m2).

Khu Mộ Lao-Văn Quán: Grand Sunlake Văn Quán (37 triệu/m2), New Skyline (44 triệu/m2), Seasons Avenue (40 triệu/m2), Chung cư Booyoung (38 triệu/m2), Xuân Mai Riverside (34 triệu/m2).

Khu Kiến Hưng, Phú La, Phúc La: La Casta Tower (38 triệu/m2), The K Park (37 triệu/m2), Mipec Kiến Hưng (31 triệu/m2), Văn Phú Victoria (28 triệu/m2), Thanh Hà Mường Thanh (20 triệu/m2).

Đối với nhà thấp tầng, Hà Đông là điểm sáng về nguồn cung với các loại hình liền kề, biệt thự, shophouse, shopvilla trong loạt dự án KĐT quy mô lớn, được quy hoạch bài bản. Giá bán một số dòng sản phẩm thấp tầng tại các dự án tiêu biểu như sau:

Biệt thự, biệt thự thương mại (shop villa) trong KĐT Dương Nội: giá dao động từ 16-35 tỷ/căn.

Nhà liền kề trong KĐT Gelexicom (khu B, C, D) dọc theo đường Lê Trọng Tấn giá từ 7-13 tỷ/căn; biệt thự từ 16-25 tỷ/căn. Những căn vị trí đẹp, hoàn thiện nội thất, giá có thể lên tới 50-60 tỷ.

Biệt thự Le Jardin mới bàn giao trong KĐT Park City: giá từ 50-70 tỷ/căn; liền kề từ 24-40 tỷ/căn.

Biệt thự tại KĐT Mỗ Lao giá từ 21-32 tỷ/căn; liền kề từ 10-18 tỷ/căn.

Các phân khu biệt thự trong dự án KĐT Dương Nội – Hà Đông.

Thị Trường Cho Thuê

Trong khi thị trường BĐS bán có giao dịch khá sôi động, giá tăng trưởng thì thị trường BĐS cho thuê tại Hà Đông không có nhiều diễn biến đáng chú ý trong vài năm trở lại đây. Nhìn chung, giá cho thuê nhà đất Hà Đông ổn định, không biến động nhiều.

Đối với chung cư, giá thuê trung bình trong 5 năm từ 2018-2022 chỉ tăng lên 17,6%, hiện dao động ở mức từ 5-21 triệu/tháng tùy thuộc dự án, diện tích căn hộ, trang bị nội thất. Giá thuê tham khảo cho căn hộ 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất ở Hà Đông là khoảng 10 triệu/tháng, có thể thấp hơn với các chung cư ở xa trung tâm. Các khu vực có nhiều căn hộ cho thuê là La Khê, Mỗ Lao, Phú La, Dương Nội, Hà Cầu.

Khảo sát được thực hiện vào Quý 1/2023 cho thấy giá thuê nhà riêng trong ngõ tại Hà Đông dao động từ 5-20 triệu/tháng. Những căn ở mặt đường, vị trí đẹp, có thể mở văn phòng, cửa hàng thì giá thuê cao hơn, dao động từ 30-80 triệu/tháng.

Hà Đông cũng là khu vực có nhiều phòng trọ, nhà trọ giá rẻ so với mặt bằng chung tại Hà Nội. Nguồn cung phòng trọ tập trung chủ yếu quanh các trường đại học như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Kiến trúc, khu Xa La, quanh bến xe Yên Nghĩa, ngã ba Ba La. Giá thuê phòng trọ Hà Đông dao động trong khoảng từ 2-7 triệu/tháng, thu hút sinh viên, người lao động, các gia đình trẻ đến ở trọ. Nhờ mạng lưới xe bus rộng khắp và tàu điện Cát Linh-Hà Đông, việc đi lại rất thuận tiện nên sinh viên và người làm việc ở Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa cũng tìm thuê nhà, phòng trọ ở Hà Đông để tiết kiệm.

Về văn phòng cho thuê, quận Hà Đông có khoảng hơn 30 tòa văn phòng cho thuê trên địa bàn, chủ yếu là văn phòng hạng B và hạng C, tập trung chủ yếu ở khu vực đường Trần Phú. Giá thuê văn phòng Hà Đông hiện trong khoảng từ 8-15 USD/m2/tháng.

Video Batdongsan.com.vn phân tích diễn biến thị trường BĐS Hà Đông trong 5 năm

Lời Khuyên Của Batdongsan.com.vn Dành Cho Người Mua, Nhà Đầu Tư BĐS Hà Đông

Từ những khảo sát thực tế thị trường, nguồn cung, diễn biến giá và phân tích những thế mạnh, tiềm năng của thị trường BĐS Hà Đông, chuyên gia Batdongsan.com.vn đưa ra một số khuyến nghị, lời khuyên cho người mua và nhà đầu tư đang quan tâm đến nhà đất Hà Đông như sau:

Với Người Mua Ở Thực

Nếu xác định mua để ở, bạn có thể tìm mua nhà đất Hà Đông vì những lợi thế như giá thấp hơn các quận trung tâm, nguồn cung đa dạng, hạ tầng, tiện ích phục vụ đời sống ngày càng đồng bộ.

Nếu thích chung cư, hãy tìm hiểu các dự án mới bàn giao trong khoảng 4 năm trở lại đây, được đánh giá tốt chất lượng, tiện ích, môi trường sống. Batdongsan.com.vn gợi ý cho bạn một số chung cư theo khoảng giá dưới đây:

Từ 2-4 tỷ: có khá nhiều lựa chọn như The Terra An Hưng, La Casta Văn Phú, Anland Complex, Anland Premium, Anland Lakeview, chung cư Thiên Niên Kỷ, The K Park,…

Trên 4 tỷ: Các dự án cao cấp, mới bàn giao như Park Kiara, New Skyline.

Dưới 2 tỷ: Các chung cư ở các khu vực xa trung tâm hơn như Thanh Hà Mường Thanh, Mipec City View phường Kiến Hưng; chung cư trong KĐT Xa La, chung cư Xuân Mai, The Sparks tại KĐT Dương Nội 2, các tòa CT trong KĐT Văn Khê,…

Nếu muốn mua căn hộ sơ cấp, có thể tìm hiểu các dự án mới đang và sắp mở bán như Grand Sunlake, CT4 Yên Nghĩa, The Charm An Hưng, Kepler Land.

Nếu tìm nhà riêng, với ngân sách từ 3-5 tỷ, người mua có khá nhiều lựa chọn nhà riêng trong ngõ gần các trục đường lớn của Hà Đông. Mức giá tham khảo cho 1 căn nhà 4 tầng, diện tích đất 40-45m2 trong ngõ cách ngã tư Vạn Phúc chỉ khoảng 300m là 4,5-4,7 tỷ. Nếu mua đất để tự xây, chỉ từ 1,5 tỷ là bạn có thể tìm kiếm mảnh đất an cư tại Hà Đông.

Với Nhà Đầu Tư

Nếu muốn mua đầu tư để bán lại, nhà đầu tư có thể cân nhắc chọn chung cư hoặc đất nền Hà Đông vì nguồn cung dồi dào và giá còn khá "mềm", dễ thanh khoản. Với sự nâng cấp về hạ tầng giao thông, chung cư và đất nền Hà Đông được nhận định còn nhiều tiềm năng tăng giá.

Đặc biệt, trong khi chung cư thường bị coi là không có khả năng giữ giá, tăng giá như nhà liền thổ, nhưng với sự khan hiếm dự án mới và hạ tầng hoàn chỉnh, mức tăng giá của chung cư Hà Đông những năm gần đây khá ấn tượng. Ví dụ tiêu biểu nhất là chung cư Terra An Hưng, mở bán lần đầu năm 2019 với giá chỉ từ 22,5 triệu/m2, sau khi bàn giao thì mức giá chuyển nhượng căn hộ đã vượt mốc 40 triệu/m2 từ lâu. Batdongsan.com.vn nhận định thị trường chung cư Hà Nội vẫn đang duy trì tốc độ tăng giá nhanh ở tất cả các phân khúc, nhu cầu mua chung cư cũng tăng, hứa hẹn tiềm năng tăng giá cho các dự án ở Hà Đông.

Chung cư Hà Đông tăng giá khá ấn tượng trong những năm gần đây do nguồn cung khan hiếm, hạ tầng, tiện ích phát triển.

Với thị trường cho thuê, trong 2 năm qua, mặt bằng giá bán BĐS tăng trung bình 10,2%, trong khi giá cho thuê chưa có sự tăng trưởng tương ứng. Hiện tại, khi mặt bằng giá cao, thị trường mua bán chững lại, nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng quan tâm sang mảng cho thuê. Các sản phẩm có thể khai thác cho thuê như căn hộ, nhà phố và nhà xưởng cho thuê đã và đang thu hút dòng tiền đầu tư. Tại quận Hà Đông, nhà đầu tư với mục đích cho thuê có thể cân nhắc mua chung cư hoặc đất để xây nhà trọ, phòng trọ. Nếu có tài chính mạnh, nhà đầu tư hãy xem xét mua nhà mặt phố, liền kề, biệt thự để cho thuê mở văn phòng, cửa hàng,… Ngoài ra, những năm gần đây, nhu cầu thuê nhà mở trường mầm non tư thục, nhóm lớp độc lập cũng khá cao để phục vụ nhóm dân số trẻ, gia đình có con nhỏ tại Hà Đông.

Dù mua bán, đầu tư nhà đất tại bất kỳ khu vực nào, Batdongsan.com.vn luôn khuyến nghị người mua và nhà đầu tư nên tìm hiểu thật kỹ các vấn đề về quy hoạch, pháp lý của khu vực cũng như pháp lý của BĐS dự định mua trước khi xuống tiền. Nếu mua BĐS trong dự án, bạn hãy tìm hiểu pháp lý, uy tín của chủ đầu tư, lịch sử ra sổ tại các dự án trước đó,… Khi mua nhà, đất riêng lẻ, hãy yêu cầu người bán cung cấp thông tin rõ ràng về sổ đỏ, sổ hồng, đảm bảo giao dịch với chính chủ, hợp pháp, không có tranh chấp hay dấu hiệu lừa đảo để tránh rủi ro về sau.

Những khuyến nghị, lời khuyên của Batdongsan.com.vn dành cho người mua BĐS Hà Đông

Trên đây là những đánh giá tổng quan về thị trường BĐS Hà Đông, phân tích tiềm năng và khuyến nghị của chuyên gia Batdongsan.com.vn dành cho người mua, nhà đầu tư muốn tìm hiểu thị trường này. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình Đánh giá khu vực trên kênh Youtube của Batdongsan.com.vn và những bài viết, nội dung về các khu vực, thị trường trên cả nước để không bỏ lỡ thông tin hữu ích nhé!

Lan Chi

