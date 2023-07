Thị Trường BĐS Bình Tân – Cơ Hội An Cư, Đầu Tư Giàu Tiềm Năng

Nằm ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, với dân cư đông đúc, hạ tầng đang được đầu tư mạnh, thị trường BĐS Bình Tân những năm qua thu hút sự quan tâm của người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu BĐS Bình Tân, tình hình nguồn cung, giao dịch và đánh giá tiềm năng của thị trường này nhé!

Thông Tin Tổng Quan Quận Bình Tân

Trước khi đánh giá thị trường BĐS Bình Tân, hãy cùng tìm hiểu những thông tin tổng quan về quận Bình Tân nhé!

Địa Lý, Dân Cư

Quận Bình Tân nằm ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Quận 1 khoảng 14km. Vị trí quận Bình Tân có các mặt tiếp giáp như sau:

Phía Đông giáp quận Tân Phú và Quận 6

Phía Tây giáp huyện Bình Chánh

Phía Nam giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh

Phía Bắc giáp Quận 12 và huyện Hóc Môn

Dù vị trí ở khá xa trung tâm nhưng quận Bình Tân giáp với nhiều quận lớn của thành phố, kết nối giao thông thuận lợi, là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Quận Bình Tân còn có bến xe Miền Tây – đầu mối di chuyển từ TP.HCM đến các tỉnh vùng Tây Nam Bộ.

Bình Tân là một quận mới của TP.HCM, được thành lập vào năm 2013, trên cơ sở tách ra từ thị trấn An Lạc và 3 xã Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo của huyện Bình Chánh. Đơn vị hành chính trực thuộc quận Bình Tân hiện tại gồm 10 phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo và Tân Tạo A.

Bình Tân là quận rộng thứ 2 của TP.HCM, với dân cư đông đúc.

Với diện tích khoảng 52,2km2, Bình Tân là quận rộng thứ 2 của TP.HCM, chỉ xếp sau Quận 12 (52,78km2). Đây cũng là một trong những quận đông dân nhất của thành phố, với dân số đạt 784.173 người, mật độ dân số 15.074 người/km2 (năm 2019).

Tuy là quận mới thành lập, những năm qua, Bình Tân có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, gần như không còn đất nông nghiệp trên địa bàn quận. Ở quận Bình Tân đã hình thành nhiều khu dân cư, khu đô thị mới với dân cư đông đúc, tiện ích đồng bộ.

Quy Hoạch – Hạ Tầng

Theo Quy hoạch quận Bình Tân giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Tân được quy hoạch gồm các phân khu sau:

Phân khu I Tổng diện tích 1.646ha, vị trí ở phường Bình Hưng Hòa, đã được quy hoạch lại toàn bộ và bổ sung thêm nhiều tuyến đường bộ, dự án công cộng. Phân khu II Tổng diện tích 1.209ha, thuộc địa phận các phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B. Phân khu này đã có hệ thống hạ tầng cơ bản đạt đủ tiêu chí quy hoạch cả nước. Phân khu III Tổng diện tích 1.739ha, thuộc địa phận phường Tân Tạo, Tân Tạo A. Đây là phân khu lớn nhất, đã được hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng tổng thể. Phân khu IV Tổng diện tích gần 600ha, thuộc 2 phường An Lạc và An Lạc A. Đây là phân khu tập trung đầu tư, cải tạo mạng lưới giao thông.

Đối với các khu dân cư, trên địa bàn quận Bình Tân có các khu dân cư chính được phân bố như sau:

Khu dân cư phía Nam Đại lộ Võ Văn Kiệt: diện tích gần 273 hecta, lấy nền tảng cho việc phát triển đô thị bền vững và không ngừng mở rộng hạ tầng cơ sở để thu hút dòng vốn đầu tư.

Khu dân cư ngã 3 An Lạc: diện tích gần 293ha, phục vụ chính cho mục đích công cộng, các công trình dịch vụ và công viên.

Khu dân cư phía Tây quốc lộ 1A: đây là khu vực có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, được bao bọc bởi mạng lưới giao thông với nhiều tuyến đường lớn.

Những năm gần đây, khu Tây nói chung và quận Bình Tân nói riêng đang được đẩy mạnh đầu tư về hạ tầng giao thông. Một số trục giao thông chính chạy qua địa bàn Bình Tân gồm:

Quốc lộ 1A đi từ ngã ba An Lạc đến Ranh Bình Tân – Bình Chánh

Đường Tên Lửa là trục xương sống nối giữa Tỉnh lộ 10 với đường Kinh Dương Vương

Đường Võ Văn Kiệt: là một phần của Đại lộ Đông Tây đi qua, nối quận với các quận trung tâm và khu Tây như Quận 5, Quận 8, TP. Thủ Đức

Các tuyến đường quan trọng khác như: đường Hồ Học Lãm, đường Hương Lộ 2, đường Hồng Bàng, đường Hùng Vương,…

Với vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM, quận Bình Tân đã có kế hoạch nâng cấp mở rộng hàng loạt tuyến đường như: Quốc lộ 1A (đoạn vành đai 2), đường Hồ Học Lãm, đường vành đai trong, quốc lộ 1A (đoạn phía Tây), đường Kinh Dương Vương… nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương lớn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực.

Hạ tầng giao thông quận Bình Tân những năm qua đã thay đổi diện mạo khá nhanh chóng

Đáng chú ý, Bình Tân cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch tuyến Metro 3A đoạn qua địa bàn quận. Khi dự án hoàn thành, đây sẽ là tuyến giao thông quan trọng kết nối Bình Tân với các Quận 1,3,5,6 một cách nhanh chóng. Tuyến Metro 3A cũng được kỳ vọng sẽ là động lực lớn cho thị trường BĐS Bình Tân.

Thị Trường BĐS Bình Tân: Nguồn Cung, Tình Hình Giao Dịch, Diễn Biến Giá Bán, Giá Thuê

Sở hữu vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM, quận Bình Tân có đường Võ Văn Kiệt rộng lớn, các tuyến đường kết nối với khu Chợ Lớn như An Dương Vương, Kinh Dương Vương,… Các tiện ích nổi bật nhất của quận có TTTM Aeon Mall rộng nhất khu vực phía Nam và bến xe miền Tây đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là những trục phát triển chính của thị trường BĐS Bình Tân. Ngoài ra còn có các khu dân cư nhỏ, khu tái định cư phân bố rải rác trên địa bàn quận. Đây chính là những tiền đề quan trọng để thị trường bất động sản Bình Tân phát triển.

Dưới đây là thông tin cụ thể về đặc điểm, nguồn cung, giá bán và tình hình giao dịch trên thị trường bán và cho thuê nhà đất Bình Tân.

Thị Trường Mua Bán BĐS Bình Tân

Xét về nguồn cung bất động sản theo dự án, thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy trên địa bàn quận Bình Tân hiện có hơn 80 dự án các loại, nhiều hơn so với các quận lân cận như Quận 8 (67 dự án) hay Tân Phú (49 dự án).

Về loại hình dự án, chung cư có khoảng 40 dự án, chiếm một nửa tổng cung dự án bất động sản Bình Tân , tiếp theo là các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu phức hợp,… Ngoại trừ dự án Akari City quy mô hơn 8ha của chủ đầu tư Nam Long, phần lớn các dự án bất động sản quận Bình Tân đều có quy mô vừa và nhỏ, chỉ từ 1-5ha.

Từ năm 2020 trở lại đây, nguồn cung dự án mới trên địa bàn quận Bình Tân khá khan hiếm do quỹ đất dần cạn kiệt, pháp lý dự án cũng bị siết chặt hơn trước. Trong tổng số hơn 80 dự án nhà đất Bình Tân, chỉ có khoảng 20 dự án là dự án mới đang hoặc sắp mở bán, trong đó có các dự án đã xây nhưng chưa mở bán vì vẫn chờ hoàn thiện pháp lý. Những dự án tại Bình Tân đang thu hút sự chú ý của thị trường nhất hiện nay là nhà phố The Sholi Bình Tân và chung cư The Privia Khang Điền

Đối với các loại hình nhà đất thổ cư, nhà phố, nhà riêng lẻ trong dân, do ảnh hưởng của tốc độ đô thị hóa nhanh, hầu như không còn quỹ đất nông nghiệp nên nguồn cung nhà đất thổ cư cũng khá hạn chế.

Dữ liệu lớn (Big Data) của Batdongsan.com.vn cho thấy trong vòng 5 năm qua (2018-2022), giá bán nhà đất Bình Tân ở tất cả các loại hình đều có xu hướng tăng. Cụ thể:

Giá đất nền tăng 161% từ 26 triệu/m2 năm 2018 lên 68 triệu/m2

Giá biệt thự liền kề tăng 136%, từ mốc 50 triệu/m2 năm 2018 lên 118 triệu/m2 năm 2022

Giá đất thổ cư, đất riêng lẻ trong dân tăng 130%; từ mốc 26 triệu/m2 lên 60 triệu/m2

Giá các loại hình nhà đất khác cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là: căn hộ chung cư 77%; nhà riêng 47%; nhà phố tăng 40%;

Tính theo khu vực, 2 phường Bình Trị Đông và An Lạc A có giá trung bình chung cư và nhà phố cao nhất, lần lượt là 54 triệu/m2 và 41 triệu/m2 đối với căn hộ chung cư và 133 triệu/m2 và 120 triệu/m2 đối với nhà phố.

Bình Trị Đông cũng là phường ghi nhận giá trung bình chung cư tăng cao nhất Bình Tân trong 3 năm (2020 – 2022), với mức tăng đến 93%. Giá tại phường An Lạc chỉ tăng 33%, giá tại An Lạc A tăng 11% và các phường còn lại tăng nhẹ dưới 10%.

Giá bán biệt thự Bình Tân cao nhất tại các phường An Lạc và Bình Trị Đông B, lần lượt là 128 triệu/m2 và 125 triệu/m2. Trong 3 năm qua, giá biệt thị chỉ tăng nhẹ, ngoại trừ phường An Lạc tăng tới 140% lên mốc 112 triệu/m2.

Trong khi đó, phường Tân Tạo là khu vực có giá nhà đất mềm nhất quận Bình Tân, xét ở các loại hình chung cư, nhà phố và biệt thự. Đối với đất dự án, giá đất dự án tại Bình Trị Đông đang dẫn đầu, mức giá trung bình năm 2022 đạt 197 triệu/m2, tăng gấp 5 lần so với năm 2020.

Thị Trường Cho Thuê BĐS Bình Tân

Những năm gần đây, sự thiếu hụt nguồn cung, giá nhà đất tăng nhanh là những yếu tố khiến thanh khoản và giao dịch mua bán BĐS tại Bình Tân bị ảnh hưởng khá nhiều. Ngược lại, điều này càng khiến thị trường BĐS cho thuê Bình Tân phát triển mạnh, nhất là khi Bình Tân là quận đông dân, tập trung nhiều KCN lớn, nhiều công nhân, người lao động nhập cư, có nhu cầu thuê nhà đất cao.

Về nguồn cung, dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn cho thấy nguồn cung nhà đất cho thuê Bình Tân chủ yếu là loại hình nhà trọ, phòng trọ giá mềm dành cho người lao động, công nhân tại các KCN. Bên cạnh đó còn có nhà riêng, căn hộ cho thuê, nhà mặt phố, mặt tiền cho thuê làm địa điểm kinh doanh. Riêng loại hình căn hộ dịch vụ và văn phòng cho thuê chưa phát triển mạnh do trước đây Bình Tân được định vị là vùng ven, nằm khá xa trung tâm.

Về giá thuê, nhìn chung giá nhà đất cho thuê tại Bình Tân ở các loại hình vẫn còn khá mềm và ít biến động trong 5 năm qua. Đáng chú ý là cộc mốc 2020-2021, do tác động của dịch Covid nên hầu hết các loại hình giảm giá thuê khá mạnh.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn ghi nhận giá thuê nhà riêng trong các hẻm trung bình là 10 triệu/tháng, trong giai đoạn 2020-2021 giảm 20% còn 8 triệu đồng/tháng.

Trong 2 năm dịch bệnh, giá nhà mặt phố cho thuê cũng giảm gần 10-15%, từ mức trung bình 30 triệu/tháng xuống còn 25-28 triệu/tháng.

Đến nay, giá thuê các loại hình đã hồi phục về ngang với năm 2019 – thời điểm trước dịch. Loại hình nhà trọ, phòng trọ cho thuê tăng khoảng 20% so với trước dịch, từ mức trung bình 2,5 triệu/tháng lên mốc 3 triệu/tháng.

Biến động giá cho thuê 3 năm trở lại cho thấy loại hình nhà trọ có mức tăng giá thuê cao nhất. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các loại hình BĐS cho thuê, đặc biệt là nhà phố giảm từ 10-20% trong năm 2020-2021. Từ năm ngoái, các phân khúc hồi phục dần về mốc trước dịch, riêng nhà trọ cho thuê tăng giá thuê từ 10-20%.

Xet về khu vực, phường có giá thuê chung cư cao nhất trong năm 2022 là An Lạc A với 9 triệu/tháng, thấp nhất là phường Bình Hưng Hòa (5 triệu/tháng)

Phường có giá thuê phòng trọ cao nhất trong năm 2022 là Bình Hưng Hòa A với 3,5 triệu/tháng, thấp nhất là phường Tân Tạo (1,8 triệu/tháng). Khu vực tập trung nhiều nhất nhà trọ, phòng trọ cho thuê giá mềm của Bình Tân là các vị trí gần các KCN Tân Tạo và Vĩnh Lộc. Trên thực tế, vẫn có thể tìm được những phòng trọ từ 1,5-2 triệu/tháng, vì đây là địa bàn có nhiều người lao động nhập cư, mức sống còn khá thấp.

Việc công nhân, người lao động trở lại làm việc sau khi dịch bệnh được kiểm sát đã giúp thị trường BĐS cho thuê tại quận Bình Tân đã phục hồi cả nhu cầu và giá thuê.

Lời Khuyên Của Chuyên Gia Batdongsan.com.vn Dành Cho Người Mua và Nhà Đầu Tư BĐS Bình Tân

Từ những phân tích ở các phần trên, có thể thấy quận Bình Tân có vị trí khá xa trung tâm TP.HCM, từng là một “vùng trũng” về giá BĐS so với mặt bằng chung toàn thành phố cũng khu khu Tây nói riêng. Về cơ cấu dân số, Bình Tân có tỷ lệ lao động nhập cư cao, mức sống so với khu Nam, khu Đông thấp hơn đáng kể nên mặt bằng giá BĐS ở đây cũng tăng chậm hơn. Đây chính là lợi thế làm nên tiềm năng phát triển của thị trường BĐS Bình Tân trong những năm qua và trong tương lai.

Nếu bạn đang quan tâm đến thị trường nhà đất Bình Tân, hãy tham khảo những khuyến nghị dưới đây của chuyên gia Batdongsan.com.vn để có những quyết định đúng đắn, phù hợp nhất nhé!

Đối với nhà đầu tư, các chuyên gia nhận định thị trường BĐS Bình Tân khá hấp dẫn đầu tư khi còn nhiều dư địa tăng giá hơn các địa bàn khác của TP.HCM. Mặc dù vậy, người mua và nhà đầu tư cũng nên tránh những khu vực đã bị đẩy giá lên nhiều, tăng giá nóng trong 2 năm qua.

Vì giá bán đã tăng mức nhất định nên phương án đầu tư BĐS Bình Tân theo hình thức lướt sóng sẽ không còn hấp dẫn như vài năm trước. Tuy vậy, nếu đầu tư trung, dài hạn thì khá an toàn, cơ hội sinh lời tốt khi mà nhu cầu dịch chuyển ra ngoài trung tâm ngày càng tăng, nhất là sau thời điểm dịch bệnh. Ngoài ra, giá BĐS Bình Tân đang mềm hơn một số địa bàn tương đương về vị trí nên càng có lợi thế thu hút người mua.

Thị trường BĐS Bình Tân hiện còn nhiều cơ hội cho người mua an cư và nhà đầu tư.

Bên cạnh việc mua chờ tăng giá, nhà đất Bình Tân cũng thích hợp mua để cho thuê do nhu cầu thuê nhà đất đặc biệt nhà trọ, phòng trọ tại đây luôn rất cao.

Đối với người mua với nhu cầu ở thực, Bình Tân có giá đất thấp hơn mặt bằng chung. Bên cạnh đó, dù đã phát triển tương đối đồng bộ, hiện đại nhưng do nằm ở vùng ven thành phố, đông công nhân sinh sống nên mức sống, chi phí sinh hoạt ở Bình Tân cũng thấp hơn các vùng khác. Vì vậy, nếu tài chính hạn chế, thu nhập trung bình thì nhà đất Bình Tân là lựa chọn hợp lý.

Đáng chú ý, Bình Tân vẫn còn nhiều dự án căn hộ giá mềm, trên dưới 30 triệu/m2, phù hợp với tài chính của nhiều người lao động. Nếu bạn dự định mua căn hộ, cần cân nhắc kỹ về vị trí kết nối của dự án vì đa số đều khá xa khu trung tâm.

Với những người có nhu cầu thuê nhà đất tại Bình Tân, có thể thấy ưu điểm của địa bàn này vẫn là giá thuê rẻ. Tuy nhiên, do các khu trọ chủ yếu phục vụ công nhân, lao động làm việc trong các KCN nên chất lượng phòng, nhà trọ không cao. Nếu làm việc ở trung tâm thì thuê nhà tại đây sẽ phải di chuyển khá xa, nên cân nhắc.

Trên đây là những thông tin tổng quan và đánh giá chi tiết của chuyên gia Batdongsan.com.vn về thị trường BĐS Bình Tân. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình Đánh giá khu vực của chúng tôi để không bỏ qua thông tin hữu ích về thị trường, khu vực bạn quan tâm nhé!

Chi Chi

