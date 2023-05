Đất "long mạch" Hồ Tây đắt đỏ: Vì sao?

"Khu đất vàng" hồ Tây luôn có giá bán và cho thuê cao ngất ngưởng lần lượt vào khoảng 35.000 – 40.000 USD/m2 và 30 USD/m2, việc mua – bán khá trầm lắng nhưng thị trường cho thuê khá sôi động. Điều gì khiến giá đất tại khu Tây Hồ lại đắt đỏ như vậy, trong một quốc gia có GDP xấp xỉ 1.300 USD/năm?

Khu phố nhà giàu tại Hồ Tây

Khi chuyển đến làm việc tại Việt Nam, Anus – Giám đốc tài chính của một tập đoàn công nghệ toàn cầu được sống trong một căn hộ tại khu hồ Tây, đây là điều kiện tốt nhất mà tập đoàn này dành cho những nhân viên "vùng" của mình.

Không chỉ có Anus, tại Tây Hồ có cả một cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, trong đó có nhân viên cao cấp của Chính phủ các nước, lãnh đạo của các công ty khác nhau.

"Một số công ty nước ngoài tại Việt Nam chỉ dành vị trí lãnh đạo cao cấp như Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính… cho một số nhân lực nhất định không phải là người Việt. Ngoài ra, nhiều công ty Việt Nam cũng cần thuê các chuyên gia nước ngoài trong rất nhiều lĩnh vực, ngoài mức lương khủng, điều kiện được đưa ra để họ tới Việt Nam làm việc là phải có môi trường sống tốt và khu vực Tây Hồ đáp ứng được điều này" – Dũng, nhân viên bộ phận Sale (bán hàng) của một công ty BĐS cho biết.

Đất Hồ Tây được cho là long mạch của Việt Nam

"Giá cho thuê tại đây cũng có nhiều mức, hạng A khoảng 28 – 32 USD/m2, hạng B 18 – 20 USD/m2… ", điều này có thể là đắt đỏ đối với nhiều người Việt, nhưng với những người có thu nhập lên đến khoảng 5.000 USD/tháng thì mức giá này cũng chấp nhận được với họ. Hơn nữa, khi các chuyên gia nước ngoài đến đây làm việc thì nhà ở là do các công ty lo.

Alex – một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho biết, anh tới Việt Nam làm việc và mang theo cả gia đình, vì vậy môi trường sống là điều anh quan tâm hàng đầu. Khí hậu Hồ Tây mát mẻ, an ninh cũng tốt, người dân thân thiện… "Vào cuối tuần, thậm chí tôi cũng có thể mua đồ cho gia đình tại khu Quảng An, do chính những người nước ngoài như tôi mua và bán, tôi thấy cuộc sống tại đây rất hạnh phúc", Alex chia sẻ.

Môi trường sống trong lành khiến cho nơi đây trở thành một trong những địa điểm sống hấp dẫn nhất

Hiện tại, có thể nhìn thấy ở khu Hồ Tây những kiểu kiến trúc nhà riêng khá bắt mắt, các biệt thự mới, nhà ở mới cũng liên tục được xây lên để ở và cho thuê. Nhiều người nói rằng, có một cái nhà Hồ Tây thì cho thuê cũng đủ sống, chẳng phải lo lắng gì.

Đất Hồ Tây đẹp như thế nào?

Địa thế của thủ đô Hà Nội cũng là một đề tài được bàn luận nhiều từ trước đến nay. Theo chuyên gia phong thuỷ Tuấn Kiệt (Công ty Cổ phần Phong Thuỷ Việt Nam – 164 Nguyễn Thái Học – Hà Nội) thì "từ xưa, khi Vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, ngài đã tham khảo nhiều vị thầy có danh tiếng.

Nổi bật nhất là thiền sư Từ Đạo Hạnh, người vừa có nhiều thành tựu tu tập Phật Pháp, vừa có am hiểu sâu sắc về thuật Phong Thuỷ. Hà Nội được bao bọc bởi hai mạch núi lớn. Mạch Tam đảo chạy dọc bao bọc phía Đông kéo dài theo hướng Sóc Sơn – Đông Anh.

Chạy dọc theo mạch núi này là sông Hồng hộ vệ bên cạnh thế đi như một con rồng trải dài theo trục Tây Bắc – Đông Nam. Mạch núi bên Tây chính là dãy núi xuất phát từ đỉnh Ba Vì kéo dài xuống phía Tây Hà nội. Chính vì vậy Hà Nội được gọi thế đất long chầu, hổ phục, tức là được bao bọc bởi hai mạch núi lớn che chở hai bên như hai cánh tay dài. Phía sau lưng là những dãy núi lớn trùng điệp bao bọc, phía trước là khu vực đồng bằng rộng lớn trải qua các tỉnh Hà Nam, Nam Định, xa xa là biển….

Về phong thuỷ, một khu vực có 4 yếu tố cát tường như vậy thì xem như một huyệt đất rất quý nên Hà Nội là một nơi xứng đáng là đẹp nhất Việt Nam về phong thuỷ, và xứng tầm là thủ đô của Việt Nam.

Hồ Tây thực ra là một nhánh tụ lại của sông Hồng phình ra ở đoạn đi qua trung tâm của Hà Nội, có thể ví như bụng của một con rồng đang ôm một viên ngọc trong một cánh tay. Vì vậy, Hồ Tây là một địa danh linh thiêng với nhiều truyền thuyết huyền bí.

Trong phong thuỷ, nơi có hồ nước lớn là nơi linh khí hội tụ, đó là một thế đất tốt lành để ở. Tuy nhiên nói địa thế khu vực Hồ Tây tốt là quan niệm một cách tổng thể, còn chi tiết có nhiều vấn đề khác nhau cần phải phân tích cụ thể hơn.

Trong phong thuỷ, hồ nước trước mặt thì là tốt, phía sau huyệt đất phải nổi cao, có cao sơn che chắn mới là tốt, xung quanh Hồ Tây chỉ có khu vực giáp Phú Thượng và Tứ Liên, một phần Yên Phụ là đáp ứng được yêu cầu này, khu vực khác như Thuỵ Khuê không hẳn là tốt vì thế đất sau lưng yếu, hãm.

Một số khu vực tốt quanh Hồ Tây như khu vực quanh Phủ Tây Hồ, khu vực gần Quận Uỷ Tây Hồ, khu vực vườn đào gần đường Lạc Long Quân, khu vực Phú Thượng, một phần của Xuân Đỉnh Từ Liêm,…. có thể xem là những huyệt tốt lành. Ngay trong một khu vực cũng có nhiều chỗ tốt, xấu khác nhau nên rất khó để kết luận chung. Một huyệt vị có thể phù hợp với người này mà không tốt cho người khác, đó là nguyên lý tương duyên trong tâm linh".

Còn theo ông Stephen Wyatt – Giám đốc điều hành của công ty BĐS Knight Frank Việt Nam (40 Phan Bội Châu – Hoàn Kiếm – Hà Nội), trên thực tế trong năm 2012, thị trường cho thuê tuy có bị ảnh hưởng đôi chút do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng về cơ bản vẫn tương đối ổn định với nguồn cầu từ các tập đoàn quốc tế, đại sứ quán, các công ty chuyên gia người nước ngoài làm việc.

Đặc biệt khu vực Hồ Tây vẫn là khu vực nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Đây là khu đất rộng lớn quanh Hồ Tây, trong đó có 3 khu vực phát triển thu hút khách hàng: Khu vực quanh đường Xuân Diệu, Tô Ngọc Vân, Khu Đô thị mới Nam Thăng Long và Khu vực quanh Hồ Trúc Bạch. Nhu cầu tập trung chủ yếu ở 3 khu vực trên và một số dự án như Golden Westlake, các khu vực khác không nhiều.

Nguồn cung (cho thuê) tại khu vực này rất phong phú từ các tòa nhà hạng A, biệt thự sân vườn đến các tòa nhà, căn hộ qui mô nhỏ với các mức giá thuê từ mười triệu đến vài trăm triệu một tháng.

Bất động sản mặt đường chính được cho thuê với mục đích thương mại, nhà hàng hoặc các dự án căn hộ lớn. Một phần lớn còn lại trong ngõ là nguồn cung về biệt thự, nhà, tòa căn hộ nhỏ được cho thuê với mục đích nhà ở. Hiện tại, rất nhiều tòa căn hộ nhỏ với chủ đầu tư tư nhân đang được xây dựng tại đây.

Điều đầu tiên thu hút khách thuê tại Hồ Tây là môi trường sống. Đây là khu vực yên tĩnh, gần hồ, nhiều cây xanh với không khí trong lành và sự riêng biệt. Cơ sở hạ tầng ở đây rất phát triển với đủ các loại hình giải trí đáp ứng nhu cầu sống như khách sạn, nhà hàng quốc tế, siêu thị, cơ sở chăm sóc y tế, trường học quốc tế cho mọi lứa tuổi… Vị trí cũng là một lý do quan trọng. Từ khu vực Hồ Tây, khách hàng dễ dàng đi lại vào trung tâm thành phố, ra sân bay với giao thông thuận lợi, ít tắc đường.

Một điểm hấp dẫn khác là với nguồn cung và giá thuê phong phú, khu vực Hồ Tây đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của Khách thuê, từ biệt thự sân vườn đến các căn hộ nhỏ. Một cách tự nhiên sau nhiều năm phát triển, khu vực hình thành cả một cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại đây.

Hiện tại ở Việt Nam chưa có khu vực tương tự hấp dẫn như khu Hồ Tây. Nhưng trong tương lai với khu trung tâm kinh tế thương mại dần dịch chuyển về khu phía Tây với các Đô thị phát triển lớn đang được xây dựng, hoàn toàn có thể có các khu tương tự.

Bên cạnh những khu biệt thự đẹp mắt, khung cảnh thiên nhiên của Hồ Tây cũng hết sức hữu tình

Hiện tại, khu vực tập trung của Knight Frank, Dịch vụ Nhà ở cho thuê, là khu vực trung tâm, khu vực Hồ Tây và đang mở rộng ra khu vực phía Tây. Riêng đối với Khu vực Hồ Tây với cả nguồn cung và nguồn cầu đều lớn, đây vẫn là khu vực giàu tiềm năng và đem lại 50% doanh thu cho Knight Frank.

Theo cụ Thuý – một người dân tại Hồ Tây, đất ở khu vực này chủ yếu là đất khai hoang vài chục năm trước đây, cũng có nhiều người lao động nhập cư vào Hà Nội chọn vùng đất khi ấy còn rất hoang vu này để lập nghiệp và hiện tại họ có những khối tài sản đồ sộ.

Riêng nhà cụ Thuý cũng có mảnh đất mặt đường, cụ bảo: "Hồi xưa đất ở đây cho nhau còn được, bây giờ thì giá đắt rồi mình lại chẳng còn bao nhiêu… cũng dặn các con, cháu, đây là đất hương hoả của tổ tiên thì không được bán".

Những người sống ở khu ven Hồ Tây có điều kiện tài chính của cũng vào loại rất tốt, hơn nữa giá nhà đất cho các giao dịch mua – bán lại rất đắt, cho nên vùng đất ven Hồ vốn chủ yếu sôi động với các giao dịch cho thuê. Nhiều chuyên gia BĐS cho rằng, rất khó có việc giảm giá ở khu vực này.

(Theo VTC)