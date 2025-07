Cuộc đổ bộ của các ông lớn như Vingroup, Ecopark… với các dự án quy mô lớn đã khuấy đảo thị trường bất động sản Long An. Phân khúc đất nền cũng không nằm ngoài những diễn biến sôi động này. Dưới đây là cái nhìn toàn cảnh về thị trường đất nền Long An của ông Lê Phúc Hưng, Chủ tịch CASA Strategy khi trao đổi với chúng tôi.

Thưa ông, thị trường đất nền Long An đã trải qua năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 như thế nào?

Năm 2024 là giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường bất động sản nói chung và Long An nói riêng. Sau giai đoạn trầm lắng 2022–2023, năm 2024 ghi nhận dòng tiền đầu tư bắt đầu quay lại các khu vực có nền tảng phát triển thực, trong đó đất nền Long An – đặc biệt là Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc – nổi lên như điểm đến chiến lược nhờ vị trí liền kề TP.HCM và hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng vùng.

Ông Lê Phúc Hưng, Chủ tịch CASA Strategy

Những tháng đầu năm 2025, tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt, đặc biệt sau khi một số dự án hạ tầng trọng điểm được khởi động lại và lãi suất giữ ở mức ổn định, giao dịch bắt đầu tăng trở lại, chủ yếu tại các khu vực có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt, giá còn ở vùng "đáy mềm", cùng với làn sóng đầu tư đón đầu xu hướng giãn dân và dịch chuyển sản xuất từ TP.HCM.

Hàng loạt dự án lớn đổ bộ Long An thời gian qua đã và đang tác động thế nào đến thị trường đất nền?

Sự xuất hiện của các thương hiệu lớn như Vinhomes Long An, Eco Park, Nam Long, Thịnh Hưng, Hướng Việt, An Huy Group… đã góp phần định vị lại thị trường Long An trên bản đồ bất động sản vùng ven. Các dự án lớn đầu tư bài bản về hạ tầng và tiện ích giúp cải thiện hình ảnh địa phương, kéo theo nhu cầu thực về nhà ở, dịch vụ, thương mại, từ đó tạo đòn bẩy tăng giá cho các sản phẩm đất nền lân cận và giúp Long An đang chuyển mình thành một cực phát triển đô thị – công nghiệp mới, được dẫn dắt bởi các chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Tác động rõ nhất là giá trị đất nền quanh các dự án lớn được nâng cấp đáng kể nhờ hiệu ứng hạ tầng, tiện ích lan tỏa. Đồng thời, sự phát triển này kéo theo dòng dân cư, chuyên gia, lao động về sinh sống, tạo cầu thực và cầu đầu tư ổn định – điều mà thị trường Long An trước đây còn thiếu.

Ông có cho rằng sự xuất hiện của các dự án lớn sẽ khiến đất nền Long An mất thị phần, phải chia sẻ lực cầu với các dự án lớn?

Ngược lại, chúng tôi cho rằng đất nền và các dự án lớn đang bổ trợ cho nhau chứ không cạnh tranh trực tiếp. Bởi lẽ:

Thị trường đất nền vẫn giữ được sức hút riêng biệt, nhất là với các nhà đầu tư ưa chuộng tài sản có thể nắm giữ lâu dài, linh hoạt xây dựng hoặc chuyển nhượng, phù hợp với tệp khách hàng đa dạng hơn, đặc biệt là nhà đầu tư trung lưu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đang ưu tiên bất động sản "thật", pháp lý minh bạch, giá trị thực.

Thị trường đất nền Long An đang ở giai đoạn tích lũy và sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhất là tại các khu vực có hạ tầng kết nối và quy hoạch bài bản. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Ngoài ra, các dự án lớn sẽ thu hút cư dân, doanh nghiệp, tạo nhu cầu thực, từ đó làm tăng giá trị đất nền ở các vùng ven và khu vực phụ cận.

Lợi thế bậc nhất là khả năng sinh lời còn rất cao, nhiều khu vực đất nền tại Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc vẫn có giá khởi điểm hấp dẫn, chưa phản ánh hết tiềm năng phát triển. Đây là “vùng hiếm” về giá thấp so với tốc độ đô thị hóa thực tế.

Thưa ông, có thể hình dung chân dung khách hàng đất nền Long An như thế nào?

Chúng tôi ghi nhận 4 nhóm khách hàng chính:

Nhà đầu tư trung lưu từ TP.HCM và các tỉnh lân cận: Họ có vốn từ 1 – 2 tỷ, ưa thích sản phẩm pháp lý rõ ràng, giá hợp lý, có tiềm năng tăng giá và dễ thanh khoản. Khách hàng có nhu cầu xây ở hoặc làm nhà vườn ven đô: Ưa thích khu vực như Đức Hòa, Bến Lức – giáp TP.HCM, giao thông thuận tiện. Người dân khu vực công nghiệp: Làm việc tại các KCN ở Đức Hòa, Bến Lức, có nhu cầu an cư hoặc tích lũy tài sản gần nơi làm việc. Nhà đầu tư dài hạn đón đầu quy hoạch: Nhắm đến các khu vực chuẩn bị có hạ tầng lớn hoặc đô thị hóa mạnh, ví dụ: quanh trục Vành Đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, khu hành chính Cần Giuộc mới,…

Đáng chú ý, sau dịch, khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, không gian xanh và kết nối vùng, điều này khiến những khu đô thị có quy hoạch chuẩn mực, hạ tầng và pháp lý chuẩn chỉnh trở thành điểm sáng.

Ông dự báo thế nào về thị trường đất nền Long An trong thời gian tới?

Chúng tôi đánh giá thị trường đất nền Long An đang ở giai đoạn tích lũy và sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhất là tại các khu vực có hạ tầng kết nối và quy hoạch bài bản.

Đặc biệt tại 3 khu vực trọng điểm bao gồm Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc sẽ tiếp tục là tam giác tăng trưởng chính nhờ sự hội tụ của: hạ tầng giao thông (cao tốc, vành đai, metro), khu công nghiệp – đô thị phát triển mạnh; dòng vốn FDI và làn sóng giãn dân từ TP.HCM

Với dòng vốn đầu tư hạ tầng tiếp tục đổ vào Long An, và sự dẫn dắt của các dự án quy mô lớn, chúng tôi tin rằng đất nền Long An sẽ là một trong những kênh đầu tư tiềm năng, an toàn và bền vững nhất trong năm 2025 – 2026.

————–

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 24/04/2025 – 12:07

Link nguồn: https://reatimes.vn/thi-truong-bds-long-an-dat-nen-dang-o-giai-doan-tich-luy-va-san-sang-buoc-vao-chu-ky-tang-truong-moi-202250424103057372.htm

————