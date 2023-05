Đất nền được đánh giá là kênh đầu tư không có đối thủ

Ông Huỳnh Phước Nghĩa, Phó trưởng khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing Đại học Kinh tế Tp.HCM đánh giá, đất nền Sài Gòn vẫn sẽ hút mọi dòng vốn đổ về ít nhất là trong 12 tháng tới. Nguyên nhân là do cơ hội tăng giá vẫn rất lớn dù cơn sốt đất kéo dài suốt năm 2017. Theo ông Nghĩa, có rất nhiều lý do để chứng minh cho điều này.

Ông Nghĩa cho rằng, so với đầu tư căn hộ và dòng sản phẩm mới (officetel, condotel, hometel), đất nền là kênh đầu tư vượt trội hơn hẳn về 4 yếu tố: thanh khoản cao, nguồn cung hạn chế, tỷ suất sinh lời đột biến và khả năng tăng giá mạnh. Trong nhóm bất động sản liền thổ, xét về chi phí vốn, đất nền có ưu thế hơn khi dòng tiền mua đất nền thường mềm hơn biệt thự, nhà phố.

Còn nếu so sánh với những kênh đầu tư như vàng, ngoại tệ, gửi tiết kiệm, chứng khoán, kênh đầu tư đất nền có khả năng chống trượt giá cao, ổn định hơn và là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền trung, dài hạn.

Ông Nghĩa cũng phân tích, đầu tư vàng phải tốn phí ký gửi và phải tích trữ nên ảnh hưởng đến độ an toàn; gửi tiết kiệm lo ngại trượt giá, chứng khoán lại khó kiểm soát và biến động quá nhanh. Do đó, kênh đầu tư đất nền là lựa chọn an toàn, ổn định với tỷ suất sinh lời hấp dẫn, trung bình hơn 20%/năm suốt 4 năm qua và có thể tiếp tục duy trì trong thời gian tới.



Theo dự báo, đất nền sẽ trở thành kênh đầu tư vua trong 12 tháng tới. Ảnh: dothi.net

Đất nền trở thành kênh đầu tư vua, theo ông Nghĩa, nguyên nhân còn do sức ép tâm lý nặng nề đã tác động lên thị trường địa ốc và hiện có ít nhất là có hai nhóm tâm lý.

Tâm lý Á Đông: Ông cha từ xưa đã có tập quán phải có mảnh đất cắm dùi bất kể giàu nghèo. Phần lớn người Á Đông, gồm người Việt Nam đều quan niệm đất đai là tài sản có giá trị. Khi thị trường nhà đất nhiều lần nóng sốt, quan niệm này càng được củng cố thêm. Người Việt luôn ưu tiên tích lũy đất đai lâu dài, thậm chí dùng đất làm của hồi môn vì niềm tin đất giữ giá tốt hơn và có khả năng tăng giá trong tương lai.

Tâm lý đám đông: Trong suốt 4 năm qua, thị trường đất nền liên tục tăng giá và nhiều nhà đầu tư đã thắng lớn. Điều này đã hình thành việc đầu tư theo tâm lý đám đông. Nhiều người đã bỏ qua việc đánh giá ưu, nhược điểm sản phẩm mà đổ tiền vào đầu tư theo phong trào. Tâm lý đám đông thường có phần mù quáng và có sức lan tỏa mạnh.

Bên cạnh việc đánh giá đất nền là kênh đầu tư vua, ông Nghĩa cũng đưa ra một số cảnh báo. Cụ thể, không phải loại đất nền nào cũng có thể tăng giá đột biến. Thực tế, đất nền chỉ có và giữ được giá trị thực sự nếu có đủ những tiêu chí gồm: hạ tầng giao thông đồng bộ, thuộc khu vực phát triển đô thị, quy hoạch bài bản, kinh tế vùng phát triển.

Ngược lại, nhà đầu tư có thể bị thua lỗ, chôn vốn nếu đất nền nằm tại vị trí quá xa xôi, kém phát triển, hoặc khu vực không có chiến lược phát triển đô thị bài bản. Ông Nghĩa khuyến cáo: "Do đó, dù là kênh đầu tư vua, không đối thủ nhưng nhà đầu tư cần phải nằm lòng quy tắc lợi nhuận càng cao rủi ro càng lớn khi đặt cược tất tay vào loại bất động sản này".