Đất nền giá rẻ thanh khoản khá tốt trong năm 2014

Sau một thời gian giảm giá liên tục, từ đầu năm 2014, giá đất nền nhiều dự án ở Hà Nội đã ngang mức giá chung cư. Đơn cử như Dự án Nam An Khánh (Hoài Đức – Hà Nội) có giá bán 18-19 triệu đồng/m2 (trước đó khoảng 40-45 triệu đồng/m2), Dự án Lexington Estate từ 20 triệu đồng/m2, Dự án Đặng Xá 19-22 triệu đồng/m2, Dự án Đại Thanh từ 25 triệu đồng/m2…

Lượng thanh khoản của các dự án đều khá tốt vì giảm giá mạnh. Giám đốc nghiệp vụ bộ phận kinh doanh và tư vấn Công ty Savills Việt Nam Trương An Dương cho hay, trong quý I/2014, giao dịch đất nền đã tăng 31% so với quý trước, tăng 322% so với năm ngoái.

Theo ông Phạm Việt Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5, doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư sang phân khúc đất nền giá rẻ trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn.

Nhưng ông Cường cũng cho biết, không phải dự án nào cũng có thể thu hút được người mua khi đưa ra mức giá bán rẻ. Bởi vì, khách hàng lâu nay vẫn có tâm lý nghi ngại, mua nhà giá rẻ thì chất lượng sẽ kém. Hiện nay, trên thị trường vẫn có nhiều dự án chào bán giá rẻ nhưng các dự án này đều có điểm chung là nằm trong tình trạng chủ đầu tư bỏ hoang nhiều năm, không tiếp tục triển khai.

Năm 2014, nhiều dự án đất nền đã giảm giá mạnh (ảnh: Châu Anh)

Vì thế, quan trọng nhất trong lúc này là doanh nghiệp phải có uy tín và tạo được lòng tin từ phía khách hàng từ những dự án mà doanh nghiệp đã triển khai xây dựng.

Trong việc bán đất nền giá rẻ, uy tín của chủ đầu tư thể hiện rõ nhất qua việc đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh. Chủ đầu tư sẽ phối kết hợp với khách hàng trong việc triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần làm luôn sổ đỏ để bàn giao cho người mua nhà yên tâm. Theo GS. Đặng Hùng Võ, nhiều dự án đất nền "sốt" trở lại do sự ra đời Thông tư 20 cho phép phân lô bán nền.

Cụ thể, chỉ cần làm xong hạ tầng, chủ đầu tư sẽ được bán, giảm được vốn đầu tư vào dự án. Hơn nữa, khi có thể mua đất để tự xây nhà, khách hàng cũng hào hứng hơn. Nhất là ngay khi mua nền đất, khách hàng sẽ được cấp sổ đỏ. Lúc này, họ có thể chuyển nhượng, xin phép xây dựng hoặc cầm cố ngân hàng một cách dễ dàng. Vì thế, các doanh nghiệp cũng đang kỳ vọng, Thông tư 20 sẽ trở thành "cú huých" cho thanh khoản của thị trường đất nền dự án.

Bên cạnh đó, khi đất nền giảm giá mạnh, người mua sẽ quan tâm ngay vì tâm lý của người Việt Nam là thích không gian sống độc lập và thích sở hữu nhà ở riêng.

Dưới góc nhìn khác, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 Phạm Việt Cường nhận định, lãi suất huy động giảm nên việc mua bất động sản để cho thuê hiện đã trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm như thời gian trước. Do đó, những dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư có danh tiếng hoặc có tiến độ xây dựng tốt đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người mua.

Thực tế từ việc bán hàng của các dự án cho thấy, người mua hiện nay đòi hỏi chủ đầu tư nhiều điều kiện khắt khe hơn. Vì thế, để thuyết phục được khách hàng bỏ tiền mua nhà ngoài việc đảm bảo tiến độ công trình, các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm chất lượng công trình, tính bàn bản, chuyên nghiệp của nhà thầu, ưu tiên lựa chọn trang thiết bị nội thất, công nghệ hiện đại… để đưa ra hàng hóa có chất lượng cao nhất tới khách hàng.