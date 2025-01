Đất nền miền Bắc đang là điểm sáng trên bức tranh toàn cảnh của thị trường đất nền toàn quốc. Phân khúc đất nền đang lấy lại đà tăng trưởng sau thời gian đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Batdongsan.com.vn cho biết, so với miền Nam, giá đất nền miền Bắc có sự tăng trưởng mạnh hơn cả. Cụ thể, đất nền miền Bắc đã tăng từ mức giá trung bình 27 triệu đồng/m2 của quý 1/2021 lên mức giá 44 triệu đồng/m2 của quý 2/2024. Trong khi đó, cùng biên độ thời gian, nền giá của đất nền miền Nam tăng từ mức 13 triệu đồng/m2 lên mức 17 triệu đồng/m2. Dữ liệu thị trường bất động sản quý 2/2024 của Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm của người tìm kiếm với đất nền đang tăng mạnh so với quý 1/2021, đạt 33%.

Đáng chú ý, khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới bán đất nền thì 35% cho rằng phân khúc đất nền đang có sự tăng trưởng ổn định ở mức 10%. Đây cũng là tỉ lệ áp đảo trong các nhận định về diễn biến đất nền của các môi giới bất động sản. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng cho biết, so với cùng kì năm ngoái, giá bán đất nền nhiều khu vực miền Bắc tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, đất nền Đông Anh tăng 24%, mức độ quan tâm tăng 104%, giá bán đất nền Thạch Thất tăng 13%, mức độ quan tâm tăng 48%, giá bán đất nền Quốc Oai tăng 20%, mức độ quan tâm tăng 101%.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, đất nền có giá thấp hơn 2 tỷ đồng/lô tại một số tỉnh miền Bắc ghi nhận mức tăng giá từ 5-10%. Giao dịch đất nền vùng ven trong những tháng gần đây bắt đầu “tăng nhiệt” nhưng chưa thực sự “sôi động” với mức giá tăng khoảng 5-10% so với đáy. Cá biệt, tại khu vực phía Bắc, một số vùng ven Hà Nội có dấu hiệu "sốt" cục bộ, giá tăng từ 10-20% so với đầu năm. Tuy nhiên, một số khu vực có hiện tượng giao dịch tăng trưởng cục bộ rồi lại đi ngang. Thị trường xuất hiện nhiều hơn các nhà đầu tư đi “săn” đất, chủ động xây nhà tại các mảnh đất đầu tư chờ tăng giá để cho thuê, thu về dòng tiền hàng tháng. Bên cạnh đó, hoạt động đấu giá đất tại một số địa phương, đặc biệt là các thị trường phía Bắc ghi nhận số lượng hồ sơ tăng vọt trong thời gian gần đây; mức đấu giá thành công cao hơn từ 20% tới 10 lần so với giá khởi điểm.