Đây là thông tin đáng chú ý được bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Thị trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ tại buổi Công bố báo cáo Thị trường bất động sản quý 1/2024. Đất nền vùng ven cũng là phân khúc ghi nhận sự “vận động” một cách tích cực nhất trên thị trường bất động sản hiện nay.

Đất Nền Vùng Ven Tăng Giá Mạnh

Bà Phạm Thị Miền cho biết đất nền 2 tỷ đồng tại vùng ven, có pháp lý đảm bảo, có hạ tầng và tiện ích hiện hữu ghi nhận mức tăng giá lên tới 40%. Nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền vùng ven tăng "đột biến", nhất là những lô đất đã tách thửa. Thị trường đất nền vùng ven xuất hiện nhiều hơn các nhà đầu tư đi "săn" đất, nhất là ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Thị trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Mức giá giao dịch thành công của đất nền vùng ven giảm từ 20-30% so với đỉnh sốt, nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá. So với quý 4/2023 giá đã tăng khoảng 5%. Riêng thị trường đất nền vùng ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10-20%. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số khu vực có hiện tượng “tăng giá vô căn cứ”. Thực trạng này cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn sốt “ảo”, gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.

Với đất thổ cư , phân khúc này tiếp tục “nhộn nhịp” với nhiều hơn thông tin tìm mua từ khách hàng. Các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở, có giá bán từ 3-5 tỷ đồng tại trung tâm thành phố và trên dưới 2 tỷ đồng tại các vùng ven được săn đón nhiều nhất. Giá bán tăng khoảng 5-10% so với quý 4/2023. Với nhiều đơn vị phân phối phân khúc này thì quý 1/2024 là thời điểm chốt được nhiều giao dịch nhất trong vòng 3-5 năm qua. Bà Miền nhấn mạnh, đất nền vùng ven và đất thổ cư cũng là phân khúc ghi nhận sự “vận động” tích cực nhất trên thị trường bất động sản.

Nhiều Phân Khúc Khác Chuyển Biến Tích Cực

Cũng theo bà Miền, không chỉ đất nền vùng ven, trong thời gian tới, nhiều phân khúc, loại hình khác của thị trường bất động sản sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Điều này đến từ động thái, sự vào cuộc rốt ráo của Chính phủ, các bộ, ngành. Hiện nay, Chính phủ, các bộ ngành vẫn tích cực, quyết tâm cao nhằm đẩy nhanh, mạnh tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản với hơn 10 động thái được thực hiện.

Thị trường bất động sản đang chuyển biến tích cực.

Kết quả phục hồi của thị trường đã rõ nét hơn, không chỉ là những chuyển biến của đất nền vùng ven đã được chia sẻ, mà còn thể hiện cụ thể qua những con số. Hiện nguồn cung của thị trường đạt khoảng 30.511 sản phẩm. Trong đó, có hơn 4.626 sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt thị trường. Giao dịch của thị trường đạt khoảng 6.360 giao dịch, tăng 10% so với quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 21%, tăng 4 điểm% so với quý 4/2023, gấp gần 3 lần so với quý 1/2023. Trong đó, các dự án mới hoàn toàn đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới 51%.

Hàng loạt dự án quy mô hàng trăm đến vài chục nghìn ha, thậm chí hàng tỷ USD "dồn dập" được công bố, đề xuất đầu tư; nhiều hơn các dự án mới, lần đầu tiên ra mắt trên thị trường. Các chủ đầu tư đang tích cực “làm mới các dự án cũ” nhằm góp phần khuấy động thêm thị trường. Điểm chung của các dự án chào sân trong giai đoạn này là pháp lý chuẩn chỉnh, có sự đầu tư mạnh về hạ tầng, cảnh quan và tiện ích, cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm tăng tính thuyết phục với khách hàng/nhà đầu tư

Phó Trưởng Ban Nghiên cứu thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, quý 1/2024 được coi là “bước đệm nhẹ” để thị trường giữ nhịp, trước khi nhảy sang một bước tiến mới với những kỳ vọng về kết quả phục hồi rõ nét hơn ở các quý tiếp theo. Hiện tại, việc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, soạn thảo các nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành ba bộ luật đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cả thị trường. Ngày 1/7/2024, khi một số quy định trong Luật chính thức có hiệu lực, chắc chắn sẽ tạo cú hích đẩy tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản bật lên một nấc mới cao hơn, rõ rệt hơn so với thời gian vừa qua.

