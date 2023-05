"Đất sạch" làm nhà cho người nghèo vẫn thiếu

Mục tiêu xã hội hóa nhà ở để đáp ứng nhu cầu ai cũng có nhà để ở của Chính phủ không chỉ có nguy cơ vỡ vì thiếu nguồn vốn mà còn vì thiếu quỹ đất để thực hiện.

Ngay từ khi Chính phủ có chủ trương xã hội hóa nhà ở, làm nhà giá rẻ và nhà dành cho người thu nhập thấp, nhiều nhà chuyên môn đã cảnh báo vấn đề thiếu quỹ đất sạch để xây dựng. Chính bản thân người viết cũng không ít lần đặt câu hỏi về quỹ đất ở đâu ra để xây dựng nhà thu nhập thấp cho nhiều nhà quản lý và chuyên gia. Bởi, thực tế thị trường cho thấy, đất dành để xây nhà ở thương mại, với khả năng lời lãi cao và nhanh thu hồi vốn còn khó khăn, nghĩa là đất dành xây nhà ở xã hội thời gian thu hồi vốn rất dài.

Trên thực tế, đã có quy định chính quyền cấp tỉnh, huyện phải dành tỷ lệ đất nhất định để xây nhà ở xã hội khi lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị. Nhưng chưa có địa phương nào dũng cảm ấn định quỹ đất dành xây nhà ở xã hội, phần đông còn bị tác động bởi những dự án mang lại lợi nhuận thu hồi vốn nhanh.

Cạnh khu công nghiệp Quang Minh không hề có bất cứ khu đô thị nào dành cho chính những công nhân làm tại đây thuê hay mua nhà để ở

Trả lời báo chí, Tiến sĩ Trần Trọng Hanh cho rằng cần phải quy hoạch thật tốt quỹ đất đô thị, trong đó có đất xây dựng nhà ở xã hội. Thực tế thì tạo quỹ đất sạch rất khó nhưng cũng không có đất sạch mãi để mà làm nhà cho người thu nhập thấp. Vì thế, ở nhiều nước quỹ nhà này do Nhà nước (hoặc các HTX góp vốn đầu tư), không phải để bán mà do một công ty công ích (hay HTX) nắm giữ khai thác và sử dụng. Ai đủ tiêu chuẩn (quy định công khai) sử dụng quỹ nhà này thì được giao nhà.

Làm như thế, sẽ tránh được tình trạng mua đi bán lại để kiếm lời do chênh lệch giá quá cao giữa nhà dành cho người thu nhập thấp với thị trường, kể cả người mua đó là đúng đối tượng. Điều quan trọng, một mặt phát triển quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp phải gắn với yêu cầu quyết liệt giảm tỷ lệ hộ nghèo đô thị, nếu không thì chẳng khác nào chúng ta đi mãi trên con đường mà không đến đích.

Đây cũng là quan điểm của anh Nguyễn Văn Toàn, một chủ đầu tư. Theo anh Toàn, quỹ đất dành để xây dựng nhà thu nhập thấp vẫn còn nhiều, đặc biệt ở cạnh các khu công nghiệp. Mục đích chính của nhà thu nhập thấp là dành cho người nghèo, những người chưa có nhà và có mức thu nhập trung bình. Để phù hợp với công việc và cuộc sống của họ, chúng ta cần triển khai những dự án nhà ở cho người thu nhập thấp cạnh những nơi họ làm việc. Có thể lấy ví dụ tại Khu công nghiệp Quang Minh. Không hề có một khu đô thị nào đặt cạnh khu công nghiệp này. Đây chính là lý do của việc tắc đường tại đô thị bởi người lao động phải di chuyển quá xa từ nơi thuê nhà đến nơi làm việc.

Để thu hút được doanh nghiệp tham gia và đảm bảo được tính minh bạch của dự án, chính quyền có thể công khai mời các chủ đầu tư thuyết trình dự án để thuê, mua đất thực hiện dự án nhà cho người nghèo. Theo tính toán của anh Toàn, nếu thực hiện theo hướng này, giá nhà cho người nghèo có thể hạ xuống thấp hơn mức 8,8 triệu đồng/m2/căn hộ nhà thu nhập thấp đầu tiên vừa xuất hiện trên thị trường Hà Nội.

Cũng có ý kiến cho rằng, trong lúc khó mua được nhà nhưng để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người có thu nhập thấp, phải đẩy mạnh quỹ nhà cho thuê do doanh nghiệp công ích (hoặc HTX xây dựng) quản lý, khai thác; bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có quỹ đất xây dựng các chung cư để bán, để cho thuê đảm bảo quy chuẩn xây dựng, không phá vỡ cảnh quan kiến trúc đô thị; đồng thời vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể hiến kế tạo chỗ ở cho chính nhân viên của họ chứ không chỉ trông chờ vào nguồn lực Nhà nước. Như thế mới giảm áp lực về khả năng thanh toán của người thu nhập thấp, vì nhà giá thấp hiện nay là so với giá nhà ở thương mại, chứ so với khả năng thu nhập của phần đông người dân thì còn quá xa tầm tay của họ

Bên cạnh đó, Nghiên cứu mới nhất của Bộ Tư pháp cho biết, số lượng người nhập cư đến Hà Nội ngày một tăng nhanh theo cấp số nhân. Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009, tỷ suất di cư thuần của Hà Nội là 49,8‰. Ước tính trong năm 2010, Hà Nội sẽ có từ 120-130 nghìn người di cư đến. Tất cả những người này đều có nhu cầu thuê nhà với giá cả phải chăng. Nhưng, đến thời điểm hiện tại, quy định về thuê, mua nhà ở dành cho người nghèo của Hà Nội mới chỉ khu biệt đối tượng là những người có hộ khẩu Hà Nội mà thôi. Đã là người nghèo còn phân biệt loại người nghèo xem ra đầy kệch kỡm. Bởi, nói như ông Phạm Sĩ Liêm Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, mong muốn của người dân đô thị muốn được sở hữu một cái nhà là điều bình thường. Còn nhà biệt thự, căn hộ liền kề, chung cư… hay nhà đi thuê là do chính sách quy định.

