Đầu cơ tăng mạnh, thổi giá chung cư

Giới đầu cơ căn hộ tăng cao

Savills đánh giá, tổng số nguồn cung căn hộ tại Hà Nội trong quý 4/2014 bao gồm khoảng 104.300 căn từ 182 dự án đã bán hết và 65 dự án khác đang mở bán. Trong năm 2014, có 6 dự án mới được mở bán cung cấp khoảng 2.900 căn hộ ra thị trường, đây là con số cao nhất kể từ quý 2/2013 đến nay. Tuy số căn hộ bán ra giảm 11% nhưng giá chào bán sơ cấp bình quân theo quý đã tăng lên 0,3%.

Đánh giá về nguồn cầu, Savills nhận định, nhu cầu của người mua nhà để ở và các nhà đầu tư đối với các dự án có tiến độ xây dựng tốt, vị trí thuận lợi, chủ đầu tư uy tín vẫn tiếp tục tăng lên.

Trưởng bộ phận Nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, bà Đỗ Thu Hằng đánh giá, nhờ sự tham gia của các nhà đầu cơ một số dự án trong giai đoạn làm móng cũng có tỷ lệ hấp thụ cao.



Savills nhận định, sàn giao dịch bất động sản tham gia “thổi giá” căn hộ

Bà Hằng cũng cho biết thêm: “Người mua nhà phải trả mức chênh ngoài hợp đồng cao hơn do nguyên nhân từ hoạt động đầu cơ tăng mạnh. Một số dự án tăng giá cao một phần do dự án có căn hộ và vị trí đẹp, một lý do khác do sàn giao dịch bất động sản tham gia… “thổi giá”".

Mặt khác, Savills cũng cho rằng, hoạt động đầu cơ tăng mạnh có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực dù thị trường được kì vọng sẽ tăng trưởng trong năm 2015.

Savills dự báo, có khoảng có 14.200 căn hộ từ 25 dự án sẽ được mở bán đến cuối năm 2016. Nhu cầu của người nước ngoài và Việt Kiều được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn khi Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản được sửa đổi.

Trưởng bộ phận định giá và tư vấn tài chính Savills Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn đánh giá: Với sự hồi phục của thị trường, mức rủi ro khi chủ đầu tư các dự án bất động sản đã giảm đáng kể, thị trường dự kiến có mức tăng trưởng rõ rệt ở phân khúc nhà ở.

Phân khúc biệt thự, liền kề: Mức giá cao nhất là 160 triệu đồng/m2

Theo báo cáo của Savills, trong quý IV/2014, thị trường đã có 50 căn nhà liền kề mới gia nhập thị trường. Tổng nguồn cung biệt thự và liền kề trên thị trường sơ cấp bao gồm 1.135 căn từ 16 dự án đang mở bán và trên thị trường thứ cấp là 28.900 căn.

Tuy vậy, thị trường biệt thự, liền kề trong quý này vẫn tiếp tục trầm lắng. Cụ thể, mức giá chào bán sơ cấp trung bình cao nhất đã đạt 160 triệu đồng/m2 ở quận Cầu Giấy và mức giá thấp nhất ở huyện Mê Linh đạt 12 triệu đồng/m2.

Cũng theo nhận định của Savills, việc các chủ đầu tư dự án vẫn ra sức tung các chương trình khuyến mãi như quà tặng, giảm giá, tặng gói nội thất, miễn phí tiền dịch vụ… nhằm tiếp tục thu hút khách mua thì khi Luật nhà ở sửa đổi được thông qua có thể sẽ giúp tăng nhu cầu thị trường biệt thự trong tương lai.

Về tình hình thị trường trong năm 2015, Savills dự kiến sẽ có 5 dự án mới gia nhập thị trường, trong số đó sẽ có 3 dự án cung cấp khoảng 300 căn biệt thự và liền kề. Còn từ năm 2015 trở đi, 75 dự án biệt thự, liền kề tương lai khác sẽ được xây dựng tại 16 quận, trong số đó, 60% dự án đang trong diện quy hoạch. Các dự án còn lại đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và làm cơ sở hạ tầng.

Bà Đỗ Thu Hằng đánh giá, so với quý trước, hoạt động trên thị trường biệt thự, liền kề không có diễn biến nổi bật. Tuy có xu hướng giảm nhẹ nhưng mức giảm giá biệt thự liền kề đã chậm lại.