Đấu thầu qua mạng: Lời giải cho lãng phí, thất thoát

Tại VN, tổng giá trị các gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu hàng năm chiếm khoảng 20% GDP tức hơn 20 tỉ USD. Như vậy, nếu chúng ta triển khai đấu thầu qua mạng cho tất cả các gói thầu (100%) có thể góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng tỉ USD.

Theo Bộ KH-ĐT, thực trạng quá trình đấu thầu từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến ký hợp đồng phần lớn đều do chủ đầu tư tổ chức thực hiện, dẫn đến phát sinh tiêu cực trong đấu thầu ở một vài nơi do vai trò của chủ đầu tư rất lớn. Toàn bộ quá trình đấu thầu chủ yếu do chủ đầu tư quyết định, gần như khép kín và không có cơ quan giám sát, thẩm tra, thẩm định.

Tình trạng dàn xếp, thông đồng giữa các nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thầu còn xảy ra ở nhiều nơi. Các cơ quan quản lý đấu thầu hiện nay (người có thẩm quyền, Sở KH-ĐT…) nếu có phát hiện ra thì phải sau đấu thầu, sau thanh kiểm tra, thậm chí sau khi thực hiện xong gói thầu, trừ trường hợp có kiến nghị.

Nhiều người nói sự so sánh này là khập khiễng vì hàng tá lý do. Những việc mang tính hành chính này xưa nay vẫn là chuyện phải theo “lộ trình”. Nhưng người xưa lại có câu “chờ được vạ thì má đã sưng”. Thiếu minh bạch trong đấu thầu đang từng ngày gặm nhấm ngân sách.

Theo các chuyên gia, cần ban hành những quy định cụ thể về tỷ lệ đấu thầu qua mạng. Ví dụ, quy định địa phương phải có khoảng 30% dự án thực hiện đấu thầu qua mạng, tiến tới 40%, hoặc hơn nữa…trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, việc ban hành chế tài rõ ràng, cụ thể đối với gói thầu quy định đấu thầu qua mạng, như trường hợp bên mời thầu không tuân thủ sẽ không công nhận kết quả trúng thầu là cần thiết.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2 (từ nay đến năm 2015) hệ thống đấu thầu điện tử đã được xây dựng sẽ được mở rộng hơn, áp dụng cho nhiều đơn vị cơ quan hơn, do vậy, việc hoàn thiện một hệ thống đấu thầu điện tử với đầy đủ các chức năng bao gồm: đấu thầu điện tử (E-bidding) mua sắm điện tử (E-shopping), hợp đồng điện tử (E-contracting), thanh toán điện tử (E-payment) là vô cùng quan trọng.

(Theo DĐDN)